Elkezdődött a Planet Budapest 2026 Expo és Konferencia, Közép-Európa egyik legjelentősebb fenntarthatósági rendezvénye

Harmadik alkalommal valósul meg Közép-Európa egyik legjelentősebb fenntarthatósági rendezvénye, a Planet Budapest 2026 Expo és Élményprogram. Egy rendezvény, amely a fenntarthatóság témáját élményszerűen dolgozza fel, és a legújabb zöld megoldásokat közérthetően mutatja be a látogatók számára. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által szervezett Planet Expo részeként, 2026-ban a Planet Konferencia első napján a fenntartható gazdaság és az agrárium, kapnak kiemelt figyelmet, elősegítve a magyar gazdaság zöld átállását és a klímasemlegességi célok elérését. A rendezvényt Áder János, volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke és a rendezvény fővédnöke nyitotta meg.

A globális szén-dioxid-kibocsátás 60 százalékos növekedése ellenére továbbra is óriási szükség van olyan nagyszabású erőfeszítésekre, mint a Planet Budapest, amely immár Közép-Európa egyik legjelentősebb fenntarthatósági eseménye – jelentette ki Áder János volt köztársasági elnök a Planet Budapest 2026 rendezvény megnyitóján.

Áder János, volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke és a rendezvény fővédnöke

Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke és a rendezvény fővédnöke a harmadik Planet Budapest Fenntarthatósági Expo és Élményprogram megnyitóján hangsúlyozta: "A fenntarthatóság annak felismerése, hogy a Földet nem lehet fölszorozni, kitágítani vagy növekedésre bírni. Valami egészen másra kell az erőnket összpontosítani:

egyensúlyt teremteni a jólétünk és a természet véges erőforrásai között"

A volt köztársasági elnök kiemelte, hogy az ember túlhasználja erőforrásait, szennyezi a levegőt, vizet és talajt. Ma már a lakható szárazföld nagyjából felén élelmiszert termelnek, ráadásul e termőföld több mint felét haszonállatok ellátására használják. Az eredmény szerint a haszonállatok ma nagyobb biomasszát képviselnek, mint a földkerekség összes vadon élő állata.

Friss magyar adatokra hivatkozva Áder János ismertette: a magyar vámhatóság 2025. évi jelentése szerint tavaly Magyarországon 50 százalékkal nőtt a kisértékű, külföldről érkező kereskedelmi csomagok száma. Ez összesen 204 millió darab, mintegy 23 millió tonnányi küldeményt jelent, amelyek többsége tengerentúlról érkezett.

Gyártás, csomagolás, szállítás és hulladék – ez jó hatással van a GDP-re, de nézzük meg másik szemszögből: káros egészségügyi, társadalmi és környezeti hatásokat okoz"

– fogalmazott a kuratóriumi elnök.

Áder János kiemelte Sir Partha Dasgupta közgazdász munkásságát, aki a Biodiverzitás gazdaságtana című 2021-ben megjelent jelentésében rámutatott: a természetet egyszerűen kihagyták a gazdasági modellekből. Dasgupta szerint "a természet elválasztása a gazdasági gondolkodástól azt jelzi, hogy magunkat is a természeten kívülállónak tartjuk."

A volt köztársasági elnök szerint nem nevezhető növekedésnek az, amikor a gazdaság legfontosabb eszköze, a természeti tőke minősége és mennyisége folyamatosan csökken, vagy amikor a természeti tőke veszít változatosságából és megújulási képességéből.

Áder János beszámolt arról, hogy 2024-ben a budapesti World Science Forumon bemutatkozott az a mérési modell, amit a Magyar Tudományos Akadémia és a Kék Bolygó Alapítvány égisze alatt három együttműködő magyar kutatócsoport alkotott meg. Ennek óriási előnye, hogy láthatóvá teszi az eddig láthatatlan ökológiai források használatát a gazdaságban, és újraértelmezi a növekedés fogalmát.

"Sirpartha Dasgupta közösségi befektetőnek nevezi azt, aki számon kéri a döntéshozókat, aki elvárja, hogy a számlán pontosan szerepeljen minden tétel, a környezetre gyakorolt hatásé is" – idézte Áder János a közgazdászt. A rendezvény céljáról elmondta:

A Planet Budapest közösségi befektetőket keres. Olyanokat, akik hisznek a sok kicsi sokra megy népi bölcsességében. A pályázat nyílt, bárki jöhet, mindenki alkalmas."

A konferencia két napján a fenntartható gazdaság, mezőgazdaság, illetve a tiszta energia kerül napirendre. A rendezvényen a konferencián túl kiállítóteremben jelennek meg a zöld átállást segítő fejlesztések, a nagyközönség pedig egy egész hónapon át edukálódhat interaktív programok keretében.

"A jelen egyik legsúlyosabb torzulása, hogy a GDP-t szinte kizárólagosan jóléti mutatóként használjuk, holott valójában csak a gazdasági aktivitás volumenét méri"

Az Áder János által elmondottak szorosan kapcsolódnak Sir Partha Dasgupta, a Cambridge-i Egyetem közgazdaságtan emeritus professzorának gondolkodásához, aki a modern közgazdaságtan egyik legnagyobb hatású alakjaként úttörő módon kapcsolja össze a gazdasági teljesítmény és a jólét kérdését a "természeti tőkével", vagyis a biodiverzitás és az ökoszisztémák állapotával.

A 2021-ben megjelent, nemzetközi visszhangot kiváltó "A biodiverzitás közgazdaságtana" című jelentésében közérthetően mutatja be, miért szükséges a természeti kockázatokat és a környezeti károkat beárazni, és hogyan alakíthatók úgy az ösztönzők – a szabályozástól az adózáson át a támogatási rendszerekig –, hogy a gazdaság a természet megőrzésével összhangban működjön.

Sir Partha Dasgupta , a Cambridge-i Egyetem közgazdaságtan emeritus professzora

Dasgupta gondolatai ezért nemcsak elméleti szinten fontosak, közvetlenül kapcsolódnak a vállalati és befektetői döntésekhez, az ESG- és fenntarthatósági stratégiákhoz, valamint a zöld átmenet makrogazdasági és versenyképességi kérdéseihez is. Ugyanis,

ha a gazdasági döntésekben nem jelenik meg a természetromlás és a természeti tőke leértékelődésének ára, akkor a növekedésről alkotott képünk is torzul, és végső soron a hosszú távú jólét kerül veszélybe.

A Planet Expo és Konferencián többek között arról beszélt, hogy a jelenlegi rendszer egyik legsúlyosabb torzulása, hogy a GDP-t (bruttó hazai terméket) szinte kizárólagos jóléti mutatóként használjuk, holott valójában csak a gazdasági aktivitás volumenét méri. Ezt a mutatót eredetileg az 1930-as években, a nagy gazdasági világválság és a 25–30 százalékos munkanélküliség idején dolgozták ki, rövid távú makrogazdasági iránytűként, hogy újra mozgásba hozzák a gyárakat. Ahogy a neve is mutatja, a GDP "bruttó" szemléletű, vagyis nem számol az amortizációval. Míg a vállalatok a gépek, utak és épületek értékcsökkenését beépítik a könyvelésbe, addig a természeti tőke "kopása" láthatatlan marad. A természet ugyanis egyszerre "néma" és rugalmas: a talajban zajló folyamatok vagy az ökoszisztémák szolgáltatásai észrevétlenül működnek, így pusztulásuk sem jelenik meg azonnali, árakban mérhető vészjelzésként a döntéshozók számára.

A fenntartható jövő kulcsa az, hogy az éves szintű "áramlások" – mint a GDP – mérése helyett a "készletekre", vagyis a vagyonra helyezzük a hangsúlyt. Az áramlás önmagában semmit nem árul el a jövőről:

hiába tűnik bővizűnek egy patak, ha nem ismerjük a forrását, nem tudhatjuk, mikor apadhat el.

Közgazdászok és ökológusok együttműködésének eredményeként ma már az úgynevezett inkluzív vagyon fogalmával dolgoznak, amelybe a természeti tőke is beletartozik. Jó példa erre az indiai partvidék mangroveerdőinek újraértékelése. Korábban legfeljebb a faanyagot és a halállomány bölcsőjét látták bennük, ma viszont számszerűsíthető az a védelmi szolgáltatás is, amelyet a part menti közösségeknek nyújtanak a viharok pusztításával szemben. A természet tehát nem csupán kellemes háttér, hanem rendkívül termelékeny termelési tényező, amelyre az egész gazdaság épül. A tudományos számítások azonban aggasztó képet rajzolnak fel.

Az emberiség ökológiai lábnyoma és a természet regenerációs képessége közötti arány jelenleg mintegy 1,7, vagyis úgy élünk, mintha 1,7 Föld állna rendelkezésünkre.

A szakmeber azt javasolja, hogy a GDP helyett inkább a vagyont mérjük: az összes tőkeállomány értékét, a természeti tőkét is beleértve.

Ez a túlfogyasztás nagyjából az 1960-as években kezdődött, és mára a fajkihalási ráta a természetes háttérráta 100–1000-szeresére ugrott. A változáshoz a kormányzati beavatkozás mellett az egyéni életmód átalakítására és az oktatás megerősítésére is szükség van, mivel a természetkárosító cselekedetek többsége láthatatlan és nehezen ellenőrizhető. A neves közgazdász arra hívta fel a figyelmet, hogy

a természetismeret már az alapfokú oktatástól kezdve jelen kell legyen, hogy a felnövő nemzedékek tisztelettel forduljanak a természet felé

– és szerinte az írás, olvasás és számolás mellett ennek kellene a negyedik alaptantárgynak lennie a legfiatalabbak számára is.

