  • Megjelenítés
Fókuszban Magyarország energiaellátása: megszületett a fontos megállapodás
Gazdaság

Fókuszban Magyarország energiaellátása: megszületett a fontos megállapodás

Portfolio
A Mol-csoport közleménye szerint az olajcég és a Janaf megállapodott arról, hogy elindulnak a hosszútávú kapacitástesztek az Adria-vezetéken egy nemzetközi, független megfigyelő csapat bevonásával. A terheléses tesztek során a szakemberek megfigyelik, hogy a különböző időjárási viszonyok között és a különböző évszakokban milyen csúcs-, és hosszútávú folyamatos szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra.

A Mol-csoport tájékoztatása szerint

a vállalat és a Janaf megállapodást kötött a hosszú távú kapacitástesztek megkezdéséről az Adria-vezetéken,

egy nemzetközi, független megfigyelői csoport bevonásával.

A Mol egyúttal várja a horvát vállalat állásfoglalását, hogy átengedi-e a tengerről érkező orosz kőolaj szállítmányokat. A Mol meglátása szerint nem lehet minden szállítmányra külön EU-s és amerikai engedélyt kérni, ez az indokolatlan bürokratikus akadály a folyamatos szállítást tenné lehetetlenné. A Mol szerint a horvát félnek a vonatkozó EU-s és amerikai szankciók alapján a régió ellátásbiztonsága érdekében át kell engednie a nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokat, amennyiben a Barátság-vezeték nem működik. A nemzetközi jogszabályok ebben az esetben is vonatkoznak Horvátországra, írja a Mol.

Még több Gazdaság

Planet 2026: Olyan időjárás jön, ami mindent megváltoztat: kiderült, mi vár ránk a közeljövőben

Itt az újabb fordulat Magyarország olajellátása ügyében: kiderült, hogy van-e hiány

Fordulat a magyar pénzpiacon: beszédes számok láttak napvilágot a hozamokról

Az elmúlt hetekben emiatt éles konfliktus volt a két fél között: a horvát gazdasági minisztérium szerint egyelőre nincs ellátásbiztonsági kockázat, ezért nem engedélyezték az orosz származású tengeri olajszállítmányok betöltését az Adria-vezetékbe.

Kapcsolódó cikkünk

Olajszállítási para: reagáltak a horvátok Magyarország és Szlovákia kérésére

A Mol egyúttal fenntartja álláspontját, hogy 100 km-re vetítve az európai átlagár többszörösét kéri el a Janaf a szállításokért, amely kimerítheti a monopolhelyzettel való visszaélés gyanúját.  

Végül a Mol ismét kijelenti, hogy a forrásdiverzifikáció jegyében gondoskodni kell arról, hogy a Barátság-vezeték is működjön.

Éppen ezért támogatjuk Ukrajna törekvéseit, hogy az Odessza-Brody vezeték újraindításával össze lehessen kötni a Barátság-vezetéket a Fekete-tengerrel, és ezáltal is növelni lehetne a régió kőolaj-ellátás biztonságának szintjét.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Ultimátumot adott a Pentagon: bármi áron megszerzik az egyik legnagyobb AI-cég szolgáltatását, akár erővel is kényszeríthetik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility