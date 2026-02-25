Fókuszban Magyarország energiaellátása: megszületett a fontos megállapodás

A Mol-csoport közleménye szerint az olajcég és a Janaf megállapodott arról, hogy elindulnak a hosszútávú kapacitástesztek az Adria-vezetéken egy nemzetközi, független megfigyelő csapat bevonásával. A terheléses tesztek során a szakemberek megfigyelik, hogy a különböző időjárási viszonyok között és a különböző évszakokban milyen csúcs-, és hosszútávú folyamatos szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra.

A Mol-csoport tájékoztatása szerint a vállalat és a Janaf megállapodást kötött a hosszú távú kapacitástesztek megkezdéséről az Adria-vezetéken, egy nemzetközi, független megfigyelői csoport bevonásával.

A Mol egyúttal várja a horvát vállalat állásfoglalását, hogy átengedi-e a tengerről érkező orosz kőolaj szállítmányokat. A Mol meglátása szerint nem lehet minden szállítmányra külön EU-s és amerikai engedélyt kérni, ez az indokolatlan bürokratikus akadály a folyamatos szállítást tenné lehetetlenné. A Mol szerint a horvát félnek a vonatkozó EU-s és amerikai szankciók alapján a régió ellátásbiztonsága érdekében át kell engednie a nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokat, amennyiben a Barátság-vezeték nem működik. A nemzetközi jogszabályok ebben az esetben is vonatkoznak Horvátországra, írja a Mol.

Az elmúlt hetekben emiatt éles konfliktus volt a két fél között: a horvát gazdasági minisztérium szerint egyelőre nincs ellátásbiztonsági kockázat, ezért nem engedélyezték az orosz származású tengeri olajszállítmányok betöltését az Adria-vezetékbe.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 17. Olajszállítási para: reagáltak a horvátok Magyarország és Szlovákia kérésére

A Mol egyúttal fenntartja álláspontját, hogy 100 km-re vetítve az európai átlagár többszörösét kéri el a Janaf a szállításokért, amely kimerítheti a monopolhelyzettel való visszaélés gyanúját.

Végül a Mol ismét kijelenti, hogy a forrásdiverzifikáció jegyében gondoskodni kell arról, hogy a Barátság-vezeték is működjön.

Éppen ezért támogatjuk Ukrajna törekvéseit, hogy az Odessza-Brody vezeték újraindításával össze lehessen kötni a Barátság-vezetéket a Fekete-tengerrel, és ezáltal is növelni lehetne a régió kőolaj-ellátás biztonságának szintjét.

Címlapkép forrása: Portfolio