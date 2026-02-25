Fordulat a magyar pénzpiacon: beszédes számok láttak napvilágot a hozamokról

Az előző napi kamatdöntés után – melyen 25 bázispontot vágott az irányadó rátán a Magyar Nemzeti Bank – rég nem látott mozgások indultak a hozamoknál.
A keddihez képest 11 bázisponttal került lejjebb a 20 éves lejáratú papír referenciahozama. A 6 hónapos lejáratú állampapír hozama nem változott.
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Hozam (%)
|Egynapos változás
|Egy hónapos változás
|2026-02-25
|3M
|D260624
|6
|-0.01
|-0.11
|2026-02-25
|6M
|D260819
|5.99
|0
|-0.05
|2026-02-25
|12M
|D270217
|5.92
|-0.01
|-0.06
|2026-02-25
|3Y
|2029/C
|6.01
|-0.05
|-0.12
|2026-02-25
|5Y
|2031/B
|6.1
|-0.05
|-0.18
|2026-02-25
|10Y
|2035/A
|6.4
|-0.08
|-0.23
|2026-02-25
|15Y
|2041/A
|6.62
|-0.09
|-0.39
|2026-02-25
|20Y
|2051/G
|6.77
|-0.11
|-0.48
|Adatok forrása: ÁKK.
Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 20 éves lejáratú papír referenciahozama 48 bázisponttal mérséklődött.
A három hónaposé pedig 11 bázisponttal, a 6 hónapos lejáratú állampapír hozama 5 bázisponttal csökkent, míg a 12 hónaposé 6 bázispontot esett az előző hónaphoz képest.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: ZoltanGabor
Folytatódik a Planet Budapest 2026 Expo és Konferencia – fókuszban az agrárgazdaság versenyképessége
Szó esett a klímáról, finanszírozásról és a versenyképességről.
Szép csendben eladott 1,2 milliárd dollárnyi devizakötvényt Magyarország
Rábocsátottak a 2035-ös papírra.
Orbán Viktor bejelentette, katonákat vezényelnek a kritikus pontokra Magyarországon
A kormányfő ukrán fegyveres akciókra számít az energiaellátás megzavarására.
Ingatlanpiaci kilátások: irodai reneszánsz jöhet, befut az AI-vonat Európába?
Interjú Tasos Vezyridisszel, a CBRE európai kutatási vezetőjével.
Szinte lehetetlen feladatra vállalkozik egy apró amerikai fegyvergyártó: olyan harci eszközt építenek, amire eddig nem volt példa
Lehet túl nagyot akar markolni a Shield AI?
Vlagyimir Putyin már a magyar gazdaság ütőerének felrobbantásával riogatott
Az FSzB-ülésén beszélt az állítólagos tervekről.
Kiderült, csütörtökön bejelentéseket tesz a kormány!
A kormányülés döntéseiről és fejleményeiről élőben tudósítunk.
Saját nyomozásait hátráltatta az FBI vezetője? Elővették Trump magángépező emberét, aki a hokicsapat öltözőjét is megjárta
Charlie Kirk megölése után is ő okozhatott fennakadást.
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.