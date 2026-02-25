  • Megjelenítés
Fordulat a magyar pénzpiacon: beszédes számok láttak napvilágot a hozamokról
Fordulat a magyar pénzpiacon: beszédes számok láttak napvilágot a hozamokról

Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon csökkentek a hozamok.

Az előző napi kamatdöntés után – melyen 25 bázispontot vágott az irányadó rátán a Magyar Nemzeti Bank – rég nem látott mozgások indultak a hozamoknál.

A keddihez képest 11 bázisponttal került lejjebb a 20 éves lejáratú papír referenciahozama. A 6 hónapos lejáratú állampapír hozama nem változott.

 
Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás
2026-02-25 3M D260624 6 -0.01 -0.11
2026-02-25 6M D260819 5.99 0 -0.05
2026-02-25 12M D270217 5.92 -0.01 -0.06
2026-02-25 3Y 2029/C 6.01 -0.05 -0.12
2026-02-25 5Y 2031/B 6.1 -0.05 -0.18
2026-02-25 10Y 2035/A 6.4 -0.08 -0.23
2026-02-25 15Y 2041/A 6.62 -0.09 -0.39
2026-02-25 20Y 2051/G 6.77 -0.11 -0.48
Adatok forrása: ÁKK.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 20 éves lejáratú papír referenciahozama 48 bázisponttal mérséklődött.

A három hónaposé pedig 11 bázisponttal, a 6 hónapos lejáratú állampapír hozama 5 bázisponttal csökkent, míg a 12 hónaposé 6 bázispontot esett az előző hónaphoz képest.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

