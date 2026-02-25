Gázkazánok betiltása: itt az európai döntés, amit senki nem látott jönni

A CDU/CSU és az SPD frakciója kedden Berlinben jelentette be, hogy megegyezés született az épületenergetikai törvény átfogó módosításáról. Az illetékes minisztériumoknak húsvétig kell elkészíteniük a törvénytervezetet, amely új nevet is kap: ezentúl épületkorszerűsítési törvényként hivatkoznak majd rá.
Jens Spahn, a CDU/CSU frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy eltörölik az előző kormánykoalíció sokat vitatott tiltási tervét.
A legfontosabb változás a korábbi előírás eltörlése, amely szerint az újonnan beszerelt fűtésberendezéseknek legalább 65 százalékban megújuló energiát kellett használniuk.
Ez a követelmény az SPD szerint is meghatározó vitapontot jelentett, mivel a CDU/CSU álláspontja szerint a szabályozás indokolatlanul az elektromos hőszivattyúkat részesítette előnyben. A reform értelmében ismét szabadon választhatóvá válik az összes fűtéstípus, legyen szó hőszivattyúról, hibrid rendszerről, biomasszáról, illetve gáz- vagy olajfűtésről. A két frakció közös dokumentuma szerint a cél továbbra is az, hogy az új berendezések "túlnyomórészt CO2-mentesek" legyenek, a döntést azonban a tulajdonosokra bízzák. Ehhez az ingatlantulajdonosok helyett a szolgáltatókra tolják a zöldítési kényszert:
Az új gáz- és olajfűtések üzemeltetéséhez úgynevezett zöldgáz- és zöldolaj-kvótát vezetnek be, ez arra kötelezi a beszállítókat, hogy fokozatosan növekvő arányban keverjenek klímabarát összetevőket a hagyományos tüzelőanyagokba.
Ilyen összetevő például a földgáz esetében a biometán, az olajnál pedig a zöld hidrogénből előállított szintetikus üzemanyagok (e-fuel). A tíz százalékos kvóta 2029-től lép életbe, ezt követően 2040-ig három lépcsőben emelik tovább az arányt. A megoldás fogadtatása azonban vegyes.
Kritikusok már ennél a tervnél is vannak: Ingbert Liebing, a Helyi Közművek Szövetségének (VKU) ügyvezető igazgatója a Handelsblattnak arról beszélt, hogy a kötelező zöldgáz-kvóta a szűkös kínálat miatt nem jelent megoldást, sőt, inkább súlyosbítja a helyzetet.
A klímabarát fűtésrendszerekre való átállást ösztönző, több milliárd eurós állami támogatási rendszer fennmarad, finanszírozása pedig legalább 2029-ig biztosított.
A fűtéscsere esetén az állami hozzájárulás mértéke akár a 70 százalékot is elérheti. Az alaptámogatás mellett igénybe vehető egy átállást ösztönző gyorsasági bónusz, valamint további kedvezmény jár azoknak a háztartásoknak, ahol az éves jövedelem nem haladja meg a 40 ezer eurót. A fűtéscserére igényelhető támogatás maximális összege 21 ezer euró.
A reform a települési hőtervezést is egyszerűsíti, a 15 ezer fő alatti településeknél például akár 80 százalékkal is csökkentik az adminisztratív terheket. A korábbi jogszabály értelmében a százezer fő feletti városoknak 2026. június 30-ig, a kisebb településeknek pedig 2028. június 30-ig kell benyújtaniuk hőtervüket. Ebben a dokumentumban jelölik ki többek között a távhőhálózatok bővítési zónáit. Lényeges változás, hogy a különösen régi kazánok üzemeltetését tiltó rendelkezéseket teljesen eltörlik, a már meglévő fűtésberendezések pedig továbbra is használhatók maradnak.
A módosítások hatásainak felülvizsgálatát 2030-ra tervezik.
A lépésnek nemcsak német, hanem EU-s dimenziója is van: az Európai Unió precedensértékű jogszabálya lehetett volna a Berlin által eddig szorgalmazott rendszer a gázkazánok fokozatos betiltásához. Erre ugyan konkrét terv még nem volt, de már aktívan tárgyaltak róla a tagállamok, mivel az Európai Parlament és a Bizottság politikai terve is célul tűzte ki.
Címlapkép forrása: EU
Sosem volt ekkora bajban Európa - Mi lehet a megoldás?
Versenyképességi válság.
Óriási szakadék tátong a hazai lakások állapota között, az otthonok jelentős része elöregedett
Itt találhatóak a legjobb és legrosszabb állapotú lakóingatlanok Magyarországon.
Kiderültek a számok: Oroszország olyan árat fizet a háborúért, amit már nem engedhet meg magának
Egyre jobban aggódhat Vlagyimir Putyin rezsimje.
Bámulatos hozamok a magyar nyugdíjpénzeknél, minden harmadik portfólió 10% fölött hozott
Húsz éves rekord dőlt meg.
Bill Gates megtört, mindent beismert – Orosz szála is van a történetnek
Bocsánatot kért az Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt.
Fordulat érik a lakáspiacon: vége szakadhat a drágulásnak a legnépszerűbb részeken
Nem mindegy, hol van a panellakásunk.
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.