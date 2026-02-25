Itt az újabb fordulat Magyarország olajellátása ügyében: kiderült, hogy van-e hiány

Magyarország és Szlovákia jelenleg nincs kitéve olajhiány veszélyének a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz szállítások leállása ellenére sem – közölte az Európai Unió szerdán a Reuterssel, a helyzetet áttekintő szakértői egyeztetést követően.

Az EU szóvivője szerint Magyarország és Szlovákia olajellátása alternatív forrásokból biztosítva van.

Horvátország a szakértői ülésen megerősítette, hogy a vezetéken nem orosz eredetű nyersolaj érkezik Magyarországra és Szlovákiába. A vezeték kapacitása elegendő ahhoz, hogy szükség esetén a tranzit növelésével teljes mértékben fedezze mindkét ország igényeit, mondták.

Mint ismert, Orbán Viktor vétóval fenyegeti az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt, valamint az újabb szankciócsomagot. A kormányfő kijelentette: mindaddig fenntartja álláspontját, amíg Kijev újra nem nyitja meg a kulcsfontosságú kőolajvezetéket. Budapest véleménye szerint Ukrajna szándékosan lassítja a javítási munkálatokat. Kijev ezzel szemben azt állítja, hogy a karbantartásra azért van szükség, mert a vezetéket januárban orosz csapások rongálták meg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közölte, hogy

a javítások még nem fejeződtek be a Barátság olajvezetéken.

Egyelőre nem világos, mi szükséges ahhoz, hogy Magyarország visszavonja vétóját az uniós hitel ügyében, bár a háttérben magas szintű tárgyalások zajlanak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden úgy fogalmazott: az unió Budapest ellenállása dacára is biztosítani fogja a kölcsönt Ukrajnának. "Több lehetőségünk is van, és élni fogunk velük" – tette hozzá.

Címlapkép forrása: EU