Jelentős forgalmi fennakadások az M1-en és az M3-ason baleset és járműtűz miatt
Két külön baleset is jelentős fennakadást okoz a hazai autópályákon: az M1-esen kamionok ütköztek, az M3-ason pedig egy jármű pótkocsija gyulladt ki. Mindkét helyszínen sávlezárások lassítják a forgalmat, több kilométeres torlódás alakult ki.

Baleset történt az M1-es autópályán. A komáromi és a tatai csomópont között két kamion ütközött össze. A Budapest felé vezető oldalon a 77-es km-nél a belső és a leálló sávot kellett lezárni. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon, közel 2-3 km-es torlódásra kell készülni.  Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Kálmánházi pihenő előtt kigyulladt egy kamion pótkocsija. A 215-ös km-nél csak a külső sáv járható.

