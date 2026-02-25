Kiderült, csütörtökön bejelentéseket tesz a kormány!

Csütörtökön délelőtt 10 órakor újabb kormányinfót tart a kabinet, amelyen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismerteti az aktuális döntéseket és válaszol az újságírói kérdésekre. A „Mit, miért tesz a kormány?” címmel meghirdetett sajtótájékoztatót lapunk élőben tudósítja.
Az elmúlt napok eseményei alapján több olyan téma is napirendre kerülhet, amely érdemben befolyásolja a gazdasági és politikai folyamatokat a következő hetekben:
Az egyik legfontosabb fejlemény, hogy kedden kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank. A monetáris lazítás új helyzetet teremthet a költségvetési politikában is: az alacsonyabb kamatkörnyezet csökkentheti az államadósság finanszírozási terheit, ugyanakkor a forint árfolyamára és az inflációs pályára gyakorolt hatás miatt a fiskális mozgástér kérdése is előtérbe kerülhet.
Várható, hogy a Kormányinfón szóba kerül, miként illeszkedik a jegybank döntése a kormány gazdaságpolitikai céljaihoz, és terveznek-e ehhez igazodó költségvetési lépéseket.
A héten eldőlt az is, hogy a pedagógusok kiegészítő, egyszeri béremelést kapnak. A döntés részletei – a pontos mérték, az érintettek köre, a kifizetés időzítése és költségvetési fedezete – szintén magyarázatra szorulhatnak.
Gazdasági fronton további kérdéseket vet fel, hogy a kormány több állami ingatlan értékesítését tervezi. Az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium már megerősítette, hogy napirenden van például a Kelenföldi pályaudvar egyes melléképületeinek eladása.
Nem kizárt, hogy a csütörtöki tájékoztatón további, értékesítésre kijelölt ingatlanokat is megneveznek.
A kérdés nemcsak városfejlesztési és közlekedéspolitikai, hanem költségvetési szempontból is jelentős lehet: az állami vagyon értékesítése egyszeri bevételt hozhat, ugyanakkor hosszabb távon stratégiai szempontokat is felvet.
Az energiabiztonság ügye szintén várhatóan napirendre kerül. A Barátság kőolajvezeték elhúzódó helyreállítása miatt kérdéses, hogy Magyarország olajellátása milyen alternatív útvonalakon biztosítható, illetve milyen költségekkel jár a kiesés pótlása. Az ügy uniós dimenziót is kapott, mivel a vezetékkel kapcsolatos vita politikai konfliktussá szélesedett Magyarország és egyes uniós szereplők között.
A Kormányinfón várhatóan ismertetik a jelenlegi ellátási helyzetet és a kormány álláspontját a kialakult vitában.
Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a választásokig kevesebb mint két hónap van hátra. A kampányidőszak hagyományosan együtt jár új gazdasági intézkedések bejelentésével, legyen szó adópolitikai lépésekről, támogatási programokról vagy célzott juttatásokról. A kormány eddigi kommunikációja alapján nem zárható ki, hogy a következő hetekben további, gyorsan végrehajtható intézkedéseket jelentenek be.
A csütörtöki Kormányinfó így egyszerre lehet értékelése az elmúlt napok döntéseinek és előképe a kampányidőszak gazdaságpolitikai irányának. A részletekről és az elhangzó bejelentésekről lapunk élőben tudósít.
Címlapkép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 19-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán.
