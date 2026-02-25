Kiderültek a számok: Oroszország olyan árat fizet a háborúért, amit már nem engedhet meg magának

Oroszország egyre nehezebben tudja pótolni az ukrajnai háborúban elszenvedett veszteségeit. A NATO becslése szerint a háború négy éve alatt mintegy 1,1 millió orosz katona halt meg vagy sebesült meg, Mark Rutte NATO-főtitkár tavaly év végén havi 25 ezer főre tette a halottak számát, más szakértők akár 40 ezres havi veszteségről is beszélnek. Ukrán oldalon a becslések szerint körülbelül 140 ezer katona vesztette életét – idézi cikkében a Handelsblatt az International Institute for Strategic Studies (IISS) „Military Balance 2026” jelentését.
Nigel Gould-Davies, az IISS Oroszország-szakértője szerint már látszanak annak jelei, hogy
a Kreml toborzása nem tud lépést tartani a fronton elszenvedett emberveszteségekkel.
A jelentés ugyanakkor hangsúlyozza: Oroszország továbbra is fenyegetést jelent Európára nézve. Az orosz katonai kiadások reálnövekedése tavaly 3 százalékra lassult a 2024-es megugrás után, de a védelmi költés a GDP 7,3 százalékát teszi ki, és 2021 óta megháromszorozódott. 2026-ban a növekedés az 1 százalékot sem érheti el.
Moszkva így hatalmas árat fizet, miközben négy év háború alatt alig Ukrajna 20 százalékát tudta csak elfoglalni, ráadásul az első év óta alig tudta növelni területszerzését.
Globálisan a katonai kiadások 2025-ben 2,5 százalékkal, 2630 milliárd dollárra emelkedtek, ennek az Egyesült Államok költése egymaga – 921 milliárd dollárral – a teljes összeg 35 százalékát tette ki. A jelentés szerint a globális fegyverkezési hullám 2026-ban is folytatódhat, miközben Washington egyre inkább saját területének védelmére összpontosít, például a „Golden Dome” többrétegű rakétavédelmi rendszer tervével.
A globális védelmi kiadások ötöde Európára koncentrálódik, elsősorban Németország jelentős fegyverkezési programja miatt. Németország 2024 óta az európai fegyverkezési növekmény mintegy negyedét adja, és hozzávetőleg 107 milliárd dolláros védelmi költségvetésével a világ negyedik legnagyobb katonai büdzséjével rendelkezik. Az IISS szerint ugyanakkor az európai beszerzési reformok lassan haladnak, a lég- és rakétavédelem területén hiányosságok maradtak fenn, és a kontinens továbbra is jelentős mértékben függ az amerikai technológiai és ipari kapacitásoktól.
A jelentés a Közel-Keleten is növekvő kockázatot jelez: az IISS szakértői szerint nő az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktus esélye a Perzsa-öböl térségében. Ezzel párhuzamosan Kína tovább növeli katonai kiadásait és kapacitásait – hosszú hatótávolságú rakéták, a Fujian repülőgép-hordozó, tíz új nukleáris meghajtású tengeralattjáró és a légierő fejlesztése révén –, és ma már az ázsiai katonai kiadások 44 százalékát adja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Óriási a baj a legendás autómárkánál: tömeges leépítést jelentettek be, brutális a veszteség
Mélyülnek a cég problémái.
Rekordot döntött Donald Trump, elszabadultak az indulatok a Kongresszusban – Hosszan sorolta sikereit az elnök
Akadt jó pár botrányos pillanat.
Pont mire megtörtént az áttörés, fel kellett függeszteni a programot: így lett a kkv-vezetők kedvence az új tőkefinanszírozás
Január közepétől már nem fogadnak be új igénylést a Sándor Tőkeprogramba– Bánfi Zoltán vezérigazgatót kérdeztük.
Asztalra csapott a nyugati vezető: vége a türelemnek, tisztességes játékot követel Kínától
Egyre keményebb az egymásnak feszülést az EU-val.
Harvard-kutatás: az AI előre látja az alapkezelők döntéseinek több mint 70 százalékát
De mi van a nem rutinszerű mintákkal?
Máig kísért a világ legnagyobb piramisjátéka: csúnyán megbűnhődött érte az európai óriásbank
Iszonyatos összeget kell kifizetnie.
Az egyik nagybank már az AI-korára készíti fel a dolgozóit, alapvető változásokra készülnek
Eddig nem látott munkavállalói program indult.
Nagyot változik az időjárás, sokan erre vártak
Az áprilisi változékonyság után anticiklon veszi át az irányítást.
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.