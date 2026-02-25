Kiderültek a számok: Oroszország olyan árat fizet a háborúért, amit már nem engedhet meg magának

Oroszország súlyos válságba került, mind gazdaságilag, mind társadalmilag: Vlagyimir Putyin elnök vezetése egyre nehezebben tudja pótolni az ukrajnai háborúban elszenvedett, a NATO becslése szerint már 1,1 millió főt elérő veszteségeit, miközben katonai kiadásai 2021 óta megháromszorozódtak és a GDP 7,3 százalékára emelkedtek – írja a Handelsblatt az IISS friss jelentése alapján. A londoni intézet szerint Moszkva magas emberi és pénzügyi árat fizet a korlátozott területszerzését, miközben a globális fegyverkezési verseny tovább gyorsul.

Oroszország egyre nehezebben tudja pótolni az ukrajnai háborúban elszenvedett veszteségeit. A NATO becslése szerint a háború négy éve alatt mintegy 1,1 millió orosz katona halt meg vagy sebesült meg, Mark Rutte NATO-főtitkár tavaly év végén havi 25 ezer főre tette a halottak számát, más szakértők akár 40 ezres havi veszteségről is beszélnek. Ukrán oldalon a becslések szerint körülbelül 140 ezer katona vesztette életét – idézi cikkében a Handelsblatt az International Institute for Strategic Studies (IISS) „Military Balance 2026” jelentését.

Nigel Gould-Davies, az IISS Oroszország-szakértője szerint már látszanak annak jelei, hogy

a Kreml toborzása nem tud lépést tartani a fronton elszenvedett emberveszteségekkel.

A jelentés ugyanakkor hangsúlyozza: Oroszország továbbra is fenyegetést jelent Európára nézve. Az orosz katonai kiadások reálnövekedése tavaly 3 százalékra lassult a 2024-es megugrás után, de a védelmi költés a GDP 7,3 százalékát teszi ki, és 2021 óta megháromszorozódott. 2026-ban a növekedés az 1 százalékot sem érheti el.

Moszkva így hatalmas árat fizet, miközben négy év háború alatt alig Ukrajna 20 százalékát tudta csak elfoglalni, ráadásul az első év óta alig tudta növelni területszerzését.

Globálisan a katonai kiadások 2025-ben 2,5 százalékkal, 2630 milliárd dollárra emelkedtek, ennek az Egyesült Államok költése egymaga – 921 milliárd dollárral – a teljes összeg 35 százalékát tette ki. A jelentés szerint a globális fegyverkezési hullám 2026-ban is folytatódhat, miközben Washington egyre inkább saját területének védelmére összpontosít, például a „Golden Dome” többrétegű rakétavédelmi rendszer tervével.

A globális védelmi kiadások ötöde Európára koncentrálódik, elsősorban Németország jelentős fegyverkezési programja miatt. Németország 2024 óta az európai fegyverkezési növekmény mintegy negyedét adja, és hozzávetőleg 107 milliárd dolláros védelmi költségvetésével a világ negyedik legnagyobb katonai büdzséjével rendelkezik. Az IISS szerint ugyanakkor az európai beszerzési reformok lassan haladnak, a lég- és rakétavédelem területén hiányosságok maradtak fenn, és a kontinens továbbra is jelentős mértékben függ az amerikai technológiai és ipari kapacitásoktól.

A jelentés a Közel-Keleten is növekvő kockázatot jelez: az IISS szakértői szerint nő az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktus esélye a Perzsa-öböl térségében. Ezzel párhuzamosan Kína tovább növeli katonai kiadásait és kapacitásait – hosszú hatótávolságú rakéták, a Fujian repülőgép-hordozó, tíz új nukleáris meghajtású tengeralattjáró és a légierő fejlesztése révén –, és ma már az ázsiai katonai kiadások 44 százalékát adja.

