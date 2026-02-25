Nagyot változik az időjárás, sokan erre vártak

Az elmúlt hetek változékony, csapadékos időjárása után stabilabb periódus körvonalazódik: a modellek szerint a következő 8–10 napban anticiklonális hatás alakítja időjárásunkat. Ez többnyire száraz, az átlagosnál enyhébb és nyugodtabb időt hozhat Magyarországon.

Az áprilisi változékonyság után markáns fordulat jöhet az időjárásban: a következő 8–10 napban nyugodtabb, szárazabb és az átlagosnál enyhébb periódus körvonalazódik Magyarország és Közép-Európa térségében. A mediterrán ciklonok, frontátvonulások és időszakos havazások után ismét egy megerősödő anticiklon veszi át az irányítást, ami alapvetően stabilabb légköri helyzetet eredményezhet.

Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ modelljei szerint a magasnyomású zóna fokozatosan ráterül a térségre. Ez a sokévi átlagnál szárazabb időt hozhat, több napon akár teljesen csapadékmentes körülményekkel. A légmozgás mérséklődik, a fronttevékenység visszaszorul, így jelentősebb lehűlés vagy markáns csapadékrendszer nem valószínű a következő napokban.

A hőmérséklet várhatóan néhány fokkal az átlag felett alakulhat, különösen a nappali órákban. Az anticiklonális hatás gyakran kedvez a napos időszakoknak, ugyanakkor a reggeli órákban párásabb, ködösebb tájak is előfordulhatnak, főként szélcsendes területeken.

Összességében egy kiegyensúlyozottabb, tavasziasabb szakasz következhet, amely éles kontrasztot jelent az elmúlt időszak mozgalmas, csapadékos időjárásához képest. A modellek jelenlegi állása szerint gyors, markáns változás egyelőre nem látszik a horizonton.

Címlapkép forrása: Copyright 2010 Libertad Leal via Getty Images