Rájöttek a titokra: kiderült, hol vészelheti át az évmilliókat az élet a világűrben

A kísérletet Alexander Pavlov, a NASA Goddard munkatársa vezette. A kutatócsoport E. coli baktériumokat zárt tiszta vízjéggel töltött kémcsövekbe, míg más mintákat a marsi üledékekben gyakori szilikátos kőzetekkel és agyaggal kevertek össze. A fagyasztott mintákat a Penn State sugárzástechnikai központjának gamma-kamrájába helyezték, és mínusz 51 Celsius-fokra hűtötték, ami megfelel a Mars jeges régióiban uralkodó hőmérsékletnek. A baktériumokat először 20 millió évnyi marsi felszíni kozmikus sugárzásnak megfelelő dózissal kezelték, majd modellezéssel szimuláltak további 30 millió évnyi sugárterhelést.

Az eredmények egyértelműek voltak: a tiszta vízjégben az aminosavak – a fehérjék alapvető építőkövei – több mint tíz százaléka túlélte az 50 millió éves szimulációt.

Ezzel szemben a marsi üledékkel kevert minták tízszer gyorsabban bomlottak le. Ez azért volt különösen meglepő, mert a kutatócsoport egy korábbi, 2022-es tanulmánya alapján azt várta, hogy a tiszta jégben a szerves anyagok gyorsabban pusztulnak el, mint a víz-talaj keverékben. A jelenséget azzal magyarázzák, hogy a jég és az ásványi szemcsék érintkezési felületén vékony folyadékfilm képződik, amely megkönnyíti a sugárzás által keltett reaktív részecskék (szabadgyökök) mozgását. A szilárd jégben viszont ezek a káros részecskék helyhez kötöttek maradnak, így nem érik el és nem károsítják a szerves molekulákat.

Az 50 millió éves túlélési idő messze meghaladja a Mars jelenlegi felszíni jégképződményeinek becsült korát, amelyek gyakran kétmillió évnél is fiatalabbak.

Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen szerves anyag jelen van a jégben, annak nagy eséllyel meg kellett őrződnie. Christopher House, a Penn State geotudományi professzora szerint ez arra utal, hogy amennyiben találhatók baktériumok a Mars felszíne közelében, a jövőbeli küldetéseknek jó esélyük van a felfedezésükre.

A kutatók a Jupiter Európé és a Szaturnusz Enceladus holdjain uralkodó viszonyoknak megfelelő, még alacsonyabb hőmérsékleteken is teszteltek szerves anyagokat. Azt tapasztalták, hogy a bomlás ilyen körülmények között tovább lassult. Pavlov szerint az eredmények biztatóak a NASA Europa Clipper küldetése szempontjából, amely 2030-ban éri el a Jupitert. A szonda 49 közeli elrepülés során vizsgálja majd, hogy az Európé jégkérge alatti óceán alkalmas lehet-e az élet fenntartására. Ami a Marsot illeti, a felszín alatti jég eléréséhez megfelelő eszközökre van szükség. A 2008-as Phoenix űrszonda volt az első küldetés, amely feltárta és felvételeket készített a marsi jégrétegről. House szerint a jövőbeli misszióknak a Phoenixhez hasonló fúróberendezéssel vagy robusztus mintavevő karral kell felszerelkezniük, hogy hozzáférjenek a felszín alatt húzódó jégtartalékokhoz.

