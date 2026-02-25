  • Megjelenítés
Rájöttek a titokra: kiderült, hol vészelheti át az évmilliókat az élet a világűrben
Gazdaság

Rájöttek a titokra: kiderült, hol vészelheti át az évmilliókat az élet a világűrben

Portfolio
A NASA Goddard Űrközpont és a Pennsylvaniai Állami Egyetem (Penn State) kutatói laboratóriumi körülmények között szimulálták a marsi viszonyokat. Arra a következtetésre jutottak, hogy a tiszta vízjégbe zárt aminosavak a kozmikus sugárzás ellenére akár 50 millió évig is fennmaradhatnak. Az Astrobiology folyóiratban megjelent tanulmány szerint az élet nyomait kutató marsi küldetéseknek a kőzetek és a talaj helyett inkább a jégre kellene összpontosítaniuk - írta a Science Daily.

A kísérletet Alexander Pavlov, a NASA Goddard munkatársa vezette. A kutatócsoport E. coli baktériumokat zárt tiszta vízjéggel töltött kémcsövekbe, míg más mintákat a marsi üledékekben gyakori szilikátos kőzetekkel és agyaggal kevertek össze. A fagyasztott mintákat a Penn State sugárzástechnikai központjának gamma-kamrájába helyezték, és mínusz 51 Celsius-fokra hűtötték, ami megfelel a Mars jeges régióiban uralkodó hőmérsékletnek. A baktériumokat először 20 millió évnyi marsi felszíni kozmikus sugárzásnak megfelelő dózissal kezelték, majd modellezéssel szimuláltak további 30 millió évnyi sugárterhelést.

Az eredmények egyértelműek voltak: a tiszta vízjégben az aminosavak – a fehérjék alapvető építőkövei – több mint tíz százaléka túlélte az 50 millió éves szimulációt.

Ezzel szemben a marsi üledékkel kevert minták tízszer gyorsabban bomlottak le. Ez azért volt különösen meglepő, mert a kutatócsoport egy korábbi, 2022-es tanulmánya alapján azt várta, hogy a tiszta jégben a szerves anyagok gyorsabban pusztulnak el, mint a víz-talaj keverékben. A jelenséget azzal magyarázzák, hogy a jég és az ásványi szemcsék érintkezési felületén vékony folyadékfilm képződik, amely megkönnyíti a sugárzás által keltett reaktív részecskék (szabadgyökök) mozgását. A szilárd jégben viszont ezek a káros részecskék helyhez kötöttek maradnak, így nem érik el és nem károsítják a szerves molekulákat.

Az 50 millió éves túlélési idő messze meghaladja a Mars jelenlegi felszíni jégképződményeinek becsült korát, amelyek gyakran kétmillió évnél is fiatalabbak.

Még több Gazdaság

Üres a budapesti kassza, áll a bál az egyik legnagyobb fővárosi cég körül

Jön az árhullám, 3 métert emelkedik a Duna

Ilyen még nem volt: összebútorozik az IKEA a Decathlonnal

Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen szerves anyag jelen van a jégben, annak nagy eséllyel meg kellett őrződnie. Christopher House, a Penn State geotudományi professzora szerint ez arra utal, hogy amennyiben találhatók baktériumok a Mars felszíne közelében, a jövőbeli küldetéseknek jó esélyük van a felfedezésükre.

A kutatók a Jupiter Európé és a Szaturnusz Enceladus holdjain uralkodó viszonyoknak megfelelő, még alacsonyabb hőmérsékleteken is teszteltek szerves anyagokat. Azt tapasztalták, hogy a bomlás ilyen körülmények között tovább lassult. Pavlov szerint az eredmények biztatóak a NASA Europa Clipper küldetése szempontjából, amely 2030-ban éri el a Jupitert. A szonda 49 közeli elrepülés során vizsgálja majd, hogy az Európé jégkérge alatti óceán alkalmas lehet-e az élet fenntartására. Ami a Marsot illeti, a felszín alatti jég eléréséhez megfelelő eszközökre van szükség. A 2008-as Phoenix űrszonda volt az első küldetés, amely feltárta és felvételeket készített a marsi jégrétegről. House szerint a jövőbeli misszióknak a Phoenixhez hasonló fúróberendezéssel vagy robusztus mintavevő karral kell felszerelkezniük, hogy hozzáférjenek a felszín alatt húzódó jégtartalékokhoz.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan bolygót találtak a világűrben, ami a tudósok szerint nem is létezhetne

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Gázkazánok betiltása: itt az európai döntés, amit senki nem látott jönni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility