Rájöttek a titokra: kiderült, hol vészelheti át az évmilliókat az élet a világűrben

A kísérletet Alexander Pavlov, a NASA Goddard munkatársa vezette. A kutatócsoport E. coli baktériumokat zárt tiszta vízjéggel töltött kémcsövekbe, míg más mintákat a marsi üledékekben gyakori szilikátos kőzetekkel és agyaggal kevertek össze. A fagyasztott mintákat a Penn State sugárzástechnikai központjának gamma-kamrájába helyezték, és mínusz 51 Celsius-fokra hűtötték, ami megfelel a Mars jeges régióiban uralkodó hőmérsékletnek. A baktériumokat először 20 millió évnyi marsi felszíni kozmikus sugárzásnak megfelelő dózissal kezelték, majd modellezéssel szimuláltak további 30 millió évnyi sugárterhelést.
Az eredmények egyértelműek voltak: a tiszta vízjégben az aminosavak – a fehérjék alapvető építőkövei – több mint tíz százaléka túlélte az 50 millió éves szimulációt.
Ezzel szemben a marsi üledékkel kevert minták tízszer gyorsabban bomlottak le. Ez azért volt különösen meglepő, mert a kutatócsoport egy korábbi, 2022-es tanulmánya alapján azt várta, hogy a tiszta jégben a szerves anyagok gyorsabban pusztulnak el, mint a víz-talaj keverékben. A jelenséget azzal magyarázzák, hogy a jég és az ásványi szemcsék érintkezési felületén vékony folyadékfilm képződik, amely megkönnyíti a sugárzás által keltett reaktív részecskék (szabadgyökök) mozgását. A szilárd jégben viszont ezek a káros részecskék helyhez kötöttek maradnak, így nem érik el és nem károsítják a szerves molekulákat.
Az 50 millió éves túlélési idő messze meghaladja a Mars jelenlegi felszíni jégképződményeinek becsült korát, amelyek gyakran kétmillió évnél is fiatalabbak.
Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen szerves anyag jelen van a jégben, annak nagy eséllyel meg kellett őrződnie. Christopher House, a Penn State geotudományi professzora szerint ez arra utal, hogy amennyiben találhatók baktériumok a Mars felszíne közelében, a jövőbeli küldetéseknek jó esélyük van a felfedezésükre.
A kutatók a Jupiter Európé és a Szaturnusz Enceladus holdjain uralkodó viszonyoknak megfelelő, még alacsonyabb hőmérsékleteken is teszteltek szerves anyagokat. Azt tapasztalták, hogy a bomlás ilyen körülmények között tovább lassult. Pavlov szerint az eredmények biztatóak a NASA Europa Clipper küldetése szempontjából, amely 2030-ban éri el a Jupitert. A szonda 49 közeli elrepülés során vizsgálja majd, hogy az Európé jégkérge alatti óceán alkalmas lehet-e az élet fenntartására. Ami a Marsot illeti, a felszín alatti jég eléréséhez megfelelő eszközökre van szükség. A 2008-as Phoenix űrszonda volt az első küldetés, amely feltárta és felvételeket készített a marsi jégrétegről. House szerint a jövőbeli misszióknak a Phoenixhez hasonló fúróberendezéssel vagy robusztus mintavevő karral kell felszerelkezniük, hogy hozzáférjenek a felszín alatt húzódó jégtartalékokhoz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forint árfolyam: Mekkora súllyal esik latba a választás?
Irányba állhat a dollár, de nem úgy, ahogy erről szó volt
Bekavar a mesterséges intelligencia.
Kötelező nyugdíj-előtakarékosság Magyarországon? Itt vannak a legújabb javaslatok az öngondoskodás felpörgetésére
Számos országban kiválóan működik az automatikus beléptetés.
Jön az árhullám, 3 métert emelkedik a Duna
Sehol sem lesz készültség.
Ilyen még nem volt: összebútorozik az IKEA a Decathlonnal
Egy helyen lehet venni bútort és sportszert.
Oroszország nem tágít: azt mondják, Ukrajna most már atomkatasztrófát akar okozni
Folyamatosan eszkalálja Moszkva a nukleáris retorikát.
Kínában összeesett a világ legnagyobb szeszcége
A részvényárfolyam is.
Nem az, amire a legtöbben gondolnak: kiderült, mi teszi ki a magyarok környezeti lábnyomának 40 százalékát
Planet Budapest 2026 Expo és Konferencia: lassan vége az első napnak, holnap jön a Tiszta Energia Jövője
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forint árfolyam: Mekkora súllyal esik latba a választás?
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.