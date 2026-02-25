Sosem volt ekkora bajban Európa - Mi lehet a megoldás?

Versenyképességi válság Európában
A világgazdaság vezető ereje hosszú évtizedek óta az Amerikai Egyesült Államok (USA). Bár Európa a második világháborút követően látványos újjáépítésen ment keresztül és tartós növekedést ért el, gazdasági teljesítménye elmaradt az USA dinamizmusától. A 90-es évektől kezdve ez a különbség még markánsabbá vált. Míg az amerikai gazdaság képes volt fenntartani egy magasabb növekedési pályát, addig az Európai Unió (EU) bővülése fokozatosan mérséklődött, és egyre több mutatóban alacsonyabb szinten ragadt.
Mindeközben egy új nagyhatalmi szereplő is megjelent a globális gazdasági térben, Kína. Fejlettsége továbbra sem éri el az európai szintet, de alacsonyabb kiindulópontja, a feldolgozóipar gyors felfuttatása és a külföldi technológia átvétele évtizedeken át rendkívül gyors konvergenciát tett lehetővé. A hatalmas népesség által biztosított olcsó munkaerő, az exportorientált ipari modell és az intenzív beruházási ciklus végső soron olyan növekedési ütemet eredményezett, amely érdemben formálta át a nemzetközi gazdasági erőviszonyokat.
Ezek a folyamatok egyértelműen kirajzolódnak az alábbi ábrákon is. Az 1. ábra a három nagy gazdasági térség (EU, USA és Kína) növekedési pályáját mutatja 1970 és 2024 között. Jól látható, hogy az EU-t jelölő zöld görbe a 90-es évektől kezdve tartósan az amerikai teljesítményt reprezentáló narancs vonal alatt fut, ami az európai gazdaság mérsékeltebb dinamikáját jelzi. Ugyanakkor az ábra azt is megmutatja, hogy Kína időnként kétszámjegyű növekedési ütemmel zárkózott fel, még ha ez a tendencia az elmúlt években természetes módon lassult is.
