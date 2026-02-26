  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

A gazdagok megadóztatásával kellene betömni a költségvetések lyukait?

Amerika leggazdagabb 1%-a a gazdaság jövedelmének ötödével rendelkezik, és az adók közel egyharmadát ők fizetik be. Sok politikus szerint ennél sokkal többet kellene adózniuk. Zohran Mamdani, New York polgármestere új, 2%-os helyi, önkormányzati adót akar kivetni az 1 millió dollár feletti jövedelmekre. Virginia, Rhode Island és Washington állam hasonló intézkedéseket mérlegel; Kaliforniában pedig valószínűleg idén szavaznak a milliárdosok vagyonára kivetendő "egyszeri" 5%-os adóról. Európában is felmerült a gazdagok megadóztatásának kérdése. Franciaországban népszerű kampány indult a vagyonadó bevezetése érdekében. És mivel a brit kormányfő, Keir Starmer pozíciója is meggyengült vagy bukásra van ítélve, pártja, a Munkáspárt balszárnya is bevezethet egy vagyonadót.
Minden héten új cikkek a The Economist-ból
Minden héten új cikkek a The Economist-ból Ez a cikk a The Economist magazinnal kötött tartalomlicenc-megállapodás keretében született. Cikkek a nemzetközi sajtó élvonalából, a Portfolio válogatásában. Minden cikk ide kattintva érhető el.
Digital Compliance 2026
2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?
Információ és jelentkezés

A cikk eredeti változata a The Economistban jelent meg.

A "Robin Hood típusú állam", amely a gazdagoktól veszi el a pénzt, hogy a szegényeknek adhassa, nyilvánvalóan csábító dolog. A fejlett világ kormányai pénzszűkében vannak. A költségvetéseket örökölt adósságok, az elöregedő társadalmak és a védelmi kiadások növelésének szükségessége terhelik.

Ugyanakkor kevés politikus meri megemelni a széles bázisú adókat egy olyan időszakban, amikor a választók – a 2020-as évek elejének magas inflációja után – a megélhetési költségek miatt aggódnak. A szárnyaló tőzsdék eközben megerősítették azt az elképzelést, hogy az egyenlőtlenség túl nagy. És mindig jól hangzik azt mondani, hogy majd valaki más állja a számlát.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility