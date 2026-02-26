A gazdagok megadóztatásával kellene betömni a költségvetések lyukait?

A cikk eredeti változata a The Economistban jelent meg.
A "Robin Hood típusú állam", amely a gazdagoktól veszi el a pénzt, hogy a szegényeknek adhassa, nyilvánvalóan csábító dolog. A fejlett világ kormányai pénzszűkében vannak. A költségvetéseket örökölt adósságok, az elöregedő társadalmak és a védelmi kiadások növelésének szükségessége terhelik.
Ugyanakkor kevés politikus meri megemelni a széles bázisú adókat egy olyan időszakban, amikor a választók – a 2020-as évek elejének magas inflációja után – a megélhetési költségek miatt aggódnak. A szárnyaló tőzsdék eközben megerősítették azt az elképzelést, hogy az egyenlőtlenség túl nagy. És mindig jól hangzik azt mondani, hogy majd valaki más állja a számlát.
