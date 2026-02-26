A gazdagok megadóztatásával kellene betömni a költségvetések lyukait?

Amerika leggazdagabb 1%-a a gazdaság jövedelmének ötödével rendelkezik, és az adók közel egyharmadát ők fizetik be. Sok politikus szerint ennél sokkal többet kellene adózniuk. Zohran Mamdani, New York polgármestere új, 2%-os helyi, önkormányzati adót akar kivetni az 1 millió dollár feletti jövedelmekre. Virginia, Rhode Island és Washington állam hasonló intézkedéseket mérlegel; Kaliforniában pedig valószínűleg idén szavaznak a milliárdosok vagyonára kivetendő "egyszeri" 5%-os adóról. Európában is felmerült a gazdagok megadóztatásának kérdése. Franciaországban népszerű kampány indult a vagyonadó bevezetése érdekében. És mivel a brit kormányfő, Keir Starmer pozíciója is meggyengült vagy bukásra van ítélve, pártja, a Munkáspárt balszárnya is bevezethet egy vagyonadót.

A cikk eredeti változata a The Economistban jelent meg.

A "Robin Hood típusú állam", amely a gazdagoktól veszi el a pénzt, hogy a szegényeknek adhassa, nyilvánvalóan csábító dolog. A fejlett világ kormányai pénzszűkében vannak. A költségvetéseket örökölt adósságok, az elöregedő társadalmak és a védelmi kiadások növelésének szükségessége terhelik.

Ugyanakkor kevés politikus meri megemelni a széles bázisú adókat egy olyan időszakban, amikor a választók – a 2020-as évek elejének magas inflációja után – a megélhetési költségek miatt aggódnak. A szárnyaló tőzsdék eközben megerősítették azt az elképzelést, hogy az egyenlőtlenség túl nagy. És mindig jól hangzik azt mondani, hogy majd valaki más állja a számlát.