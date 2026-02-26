Egy hét alatt több mint 55 ezer magyar fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel

Influenzaszerű tünetekkel 55 700-an fordultak orvoshoz a múlt héten a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön. Ez a szám az azt megelőző héten 66 ezer volt.

Légúti fertőzés tüneteivel február 16. és 22. között

246 500-an keresték fel orvosukat.

A közlés szerint a 8. héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek

41 százaléka volt gyermek,

31,5 százaléka a 15-34 évesek,

20,5 százalékuk a 35-59 évesek,

míg 7 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A 8. héten tizennyolc közigazgatási területen csökkent és két közigazgatási területen (Békés és Győr-Moson-Sopron) nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva.

A 8. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról hét jelentés érkezett az országból; két bölcsőde, négy óvoda és egy általános iskola volt érintett a tömeges megbetegedésekben.

Kórházba a múlt héten 223-an kerültek súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 24-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

