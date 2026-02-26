  • Megjelenítés
Egy hét alatt több mint 55 ezer magyar fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel
Gazdaság

Egy hét alatt több mint 55 ezer magyar fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel

MTI
Influenzaszerű tünetekkel 55 700-an fordultak orvoshoz a múlt héten a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön. Ez a szám az azt megelőző héten 66 ezer volt.

Légúti fertőzés tüneteivel február 16. és 22. között

246 500-an keresték fel orvosukat.

A közlés szerint a 8. héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek

  • 41 százaléka volt gyermek,
  • 31,5 százaléka a 15-34 évesek,
  • 20,5 százalékuk a 35-59 évesek,
  • míg 7 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A 8. héten tizennyolc közigazgatási területen csökkent és két közigazgatási területen (Békés és Győr-Moson-Sopron) nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva.

Még több Gazdaság

Káosz az országban, Amerika 10 millió dollárt adna, ha a másik drogkartellt is segítene valaki kiiktatni

Ők voltak a tőzsde legjobbjai 2025-ben

Bónusszal gyorsítanák fel a gyógyszerek jóváhagyását Amerikában

A 8. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról hét jelentés érkezett az országból; két bölcsőde, négy óvoda és egy általános iskola volt érintett a tömeges megbetegedésekben.

Kórházba a múlt héten 223-an kerültek súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 24-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megérkezett a Mol fenyegetése: holnapig adtak határidőt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility