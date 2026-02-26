  • Megjelenítés
Hamarosan bejelentéseket tesz a kormány
Gazdaság

Hamarosan bejelentéseket tesz a kormány

Portfolio
A szerdai kormányülésen meghozott döntésekről, valamint a kabinet munkáját érintő legfontosabb kérdések kapcsán csütörtökön 10-től tesz bejelentéseket a kormány. A kormányinfót élőben közvetítjük.
Megosztás

Hamarosan bejelentéseket tesz a kormány

A tájékoztatón várhatóan szóba kerülnek majd

  • a pedagógusoknak szánt béremelés részletei,
  • bizonyos eladásra szánt állami ingatlanok, például a vasút körüli telkek,
  • valamint az energiabiztonság ügye.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Orbán Viktor bejelentette, katonákat vezényelnek a kritikus pontokra Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility