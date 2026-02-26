  • Megjelenítés
Itt a tavasz, ami kemény dilemma elé állítja a magyarokat: ez áll a háttérben
Itt a tavasz, ami kemény dilemma elé állítja a magyarokat: ez áll a háttérben

Komoly dilemmát okoz az aktuális időjárás, már ami az öltözködést illeti: míg hajnalban mínuszokat mérhetünk, napközben akár kabát nélkül is kellemes a hőmérséklet. A jelenség oka a Magyarország felett elhelyezkedő anticiklon - számol be a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán.

Indulás előtt ránézünk a hőmérőre vagy épp a hőtérképre, és azt látjuk, hogy ott a mínusz előjel az érték előtt. Aztán napközben újra kimegyünk a szabadba, és már azon kapjuk magunkat, hogy megválunk a kabáttól

- veti fel a magyarok időjárási dilemmáját a HungaroMet posztja. Mint írják,

ennek hátterében a meghatározó anticiklonális hatás áll, amely az előrejelzések szerint jó ideig még velünk marad.

A száraz levegőben a felszínközeli légrétegek éjszaka hatékonyabban sugározzák ki a hőt, így a levegő erősebben lehűl estére. Ez viszont cserébe napközben a felmelegedést segíti, ami azzal jár, hogy

számottevőbb a napi hőingás.

Mivel a napsugarak beesési szöge nagyobb, magasabban jár a Nap és a nappalok is hosszabbak, tartósan borult, párás, szürke idő már nem tud kialakulni

- magyarázzák. Ugyanakkor elvétve még mindig kialakulhatnak ködfoltok a hátralévő napokban, ám a nap első felében rendszerint megszűnnek majd.

A legfőbb tanács, amivel szolgálni lehet, tehát a réteges öltözködés.

Reggel még indokolt a kabát viselése, amelyet délutánra bátran elrakhatunk.

