Itt az igazság: minden kiderült az almában lévő szermaradványokról

Az elmúlt hetekben nagy vitákat kavart a hazai közéletben az a jelentés, amely szerint a hagyományos termesztésű európai almák szinte mindegyike tartalmaz növényvédőszer-maradványokat. Míg egyesek szerint a szennyezett gyümölcsök elfogyasztása súlyos egészségügyi kockázatot jelent, az illetékes szakmai szervezetek mindegyike arra hívta fel a figyelmet, hogy a bemutatott vizsgálat minden szakmaiságot nélkülözött, így túlzó, alaptalan és az ágazat hitelrontására alkalmas megállapításokat közölt. Ezzel a jelentéssel és a kapcsolódó szabályozásokkal foglalkoztunk az Alapvetés podcast legújabb adásában, ahol vendégünk Apáti Ferenc, a FruitVeb elnöke, Nagy Attila, a Nébih élelmiszerlánc-biztonsági laboratórium igazgatója és Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.

Sokkolta a magyarokat az a közelmúltban közzétett jelentés, amely szerint a hagyományos termesztésű európai almák szinte mindegyikében kimutathatók növényvédőszer-maradványok, a vizsgált minták 85 százalékában ráadásul egyszerre több is. Az eredmények alapján a magyar almát különösen súlyos vádak érték, a vizsgált öt mintában ugyanis átlagosan 4,2 különböző szert mutattak ki, ami az egyik legmagasabb érték volt az európai országok között.

De akkor biztonságos a magyar alma vagy sem?

Ki, hogyan és milyen gyakran ellenőrzi a gyümölcsökben a szermaradványokat és átcsúszhat-e az ellenőrzéseken erősen kifogásolható tétel? Erről beszélgettünk az Alapvetés podcast mai adásában, ahol vendégünk Apáti Ferenc, a FruitVeb elnöke, Nagy Attila, a Nébih élelmiszerlánc-biztonsági laboratórium igazgatója és Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images