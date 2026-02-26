Káosz az országban, Amerika 10 millió dollárt adna, ha a másik drogkartellt is segítene valaki kiiktatni

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma csütörtökön bejelentette, hogy egyenként akár ötmillió dolláros nyomravezetői díjat ajánl fel két mexikói drogkartell-vezető elfogásához vagy elítéléséhez vezető információkért.

A hatóságok által keresett személyek René Arzate-García és Alfonso Arzate-García. A testvérpár a gyanú szerint a mexikói Sinaloa-kartell magas rangú vezetői közé tartozik. A Sinaloa-kartell Mexikó egyik leghírhedtebb és legbefolyásosabb bűnszervezete, amely

évtizedek óta a nemzetközi kábítószer-kereskedelem meghatározó szereplője.

Az amerikai kormány a vérdíjat az úgynevezett Narcotics Rewards Program (Kábítószerügyi Jutalmazási Program) keretében hirdette meg. A kezdeményezés célja, hogy ösztönözze a nemzetközi drogkereskedelem kulcsfiguráinak felkutatását.

A két férfi kézre kerítéséért összesen akár tízmillió dollárt is kifizethetnek a hatóságok.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock