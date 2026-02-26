Kína már a cukros üdítőket is megadóztatná, hogy enyhítsen a hiányon

Kína az utolsó nagy gazdaságok egyikeként fontolgatja a cukrozott üdítőitalok megadóztatását. A lépés egyszerre szolgálná a növekvő költségvetési hiány mérséklését és a közegészségügyi célokat. Az intézkedés évente több milliárd jüan bevételt hozhatna a kincstárnak, a kínai fiatalok azonban minden bizonnyal nem örülnének egy ilyen döntésnek.

A kínai döntéshozók az éves országos politikai ülésszak előtt egyeztettek a magas cukortartalmú italok megadóztatásáról – értesült a Financial Times. A tervek szerint az új terhet a meglévő fogyasztási adó keretein belül vezetnék be, ami lehetővé tenné a gyors alkalmazást. A hatálybalépés pontos időpontja egyelőre nem ismert. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 2024 közepéig legalább 116 ország vetett ki országos szintű adót a cukros italokra, Kína azonban mindeddig nem csatlakozott a kezdeményezéshez.

A Kínai Pénzügyi Tudományos Akadémia elnöke, Jang Cse-jung szerint a javaslat illeszkedik a globális trendbe, és alapvetően a súlyos egészségügyi kihívások vezérlik. A WHO tavaly júliusban arra szólította fel az országokat, hogy legalább 20 százalékos adót vessenek ki a cukros italok kiskereskedelmi árára, 2035-re pedig 50 százalékos áremelkedést célozzanak meg. Kínában egy félliteres Coca-Cola jellemzően mintegy 3,5 jüanba (nagyjából 180 forintba) kerül, és a helyi márkák árfekvése is hasonló.

A Pekingi Egyetem és a Kínai Társadalomtudományi Akadémia The Lancet Public Health folyóiratban tavaly novemberben megjelent kutatása szerint egy 20 százalékos cukoradó 2026 és 2050 között mintegy 130 ezer korai halálesetet előzhetne meg. Emellett az intézkedés összesen 295,5 milliárd jüan (kb. 43 milliárd dollár) bevételt termelne. Kína 2025-ben kiadott legújabb élelmiszeripari és táplálkozási irányelvei szerint 2030-ra a jelenlegi 30 grammról napi 25 grammra kellene csökkenteni az egy főre jutó hozzáadottcukor-bevitelt.

Az intézkedés évente több milliárd jüan bevételt hozhatna a kincstárnak, amire Kínának égetően szüksége is van:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 16. Nagy bajban Kína, de a régi fegyver már nem működik

A kínai cukrozott italok piaca mintegy 700 milliárd jüant ér. A szektort becslések szerint mintegy 50 százalékban a Coca-Cola uralja, amelyet a PepsiCo, a Kang Si-fu, a Uni-President és a hazai Tungpeng követ. Bár a cukormentes és alacsony cukortartalmú italok egyre népszerűbbek, éves forgalmuk alig éri el a 61,5 milliárd jüant, ami a cukrozott piac tizedét sem teszi ki.

A fogyasztók meggyőzése azonban nem lesz egyszerű feladat.

A szigorú Covid-korlátozások idején a kínai fiatalok a cukros italokat "boldog kövérítő víznek" nevezték el, ezzel utalva az általuk nyújtott vigaszra a stressz és az elszigeteltség közepette.

Az iiMedia Research vezérigazgatója, Csang Ji szerint jelentős mértékű adó nélkül az intézkedés valószínűleg csak korlátozott hatást gyakorol majd az eladásokra. Kutatásaik azt mutatják, hogy bár a fogyasztók elvben a cukormentes termékeket preferálják, vásárláskor többségük mégis a cukros változatot választja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images