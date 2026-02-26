Lángok csaptak fel Budapest belvárosában: több száz embert kiürítettek az egyetemi épületből

A tájékoztatás szerint
az elszívó gyulladt ki, és a kívül, a falsíkon futó szellőzőkéményre is átterjedtek a lángok,
amelyeket eloltottak a fővárosi hivatásos tűzoltók.
A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Az egységek átvizsgálták az épületet, amelyet
biztonsági okokból mintegy ötszáz ember hagyott el.
Az Index helyszíni fotói alapján valószínűleg az ELTE Bölcsészettudományi Karának Rákóczi úti épületében üzemelő kávézóban történhetett a tűzeset.
Címlapkép forrása: danubius hotels
