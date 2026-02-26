  • Megjelenítés
Lángok csaptak fel Budapest belvárosában: több száz embert kiürítettek az egyetemi épületből
Lángok csaptak fel Budapest belvárosában: több száz embert kiürítettek az egyetemi épületből

Tűz keletkezett csütörtök délután egy Rákóczi úton lévő vendéglátóhelyen Budapest VIII. kerületében, amely egy felsőoktatási intézmény épületének földszintjén, de attól teljesen függetlenül működik - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

A tájékoztatás szerint

az elszívó gyulladt ki, és a kívül, a falsíkon futó szellőzőkéményre is átterjedtek a lángok,

amelyeket eloltottak a fővárosi hivatásos tűzoltók.

A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Az egységek átvizsgálták az épületet, amelyet

biztonsági okokból mintegy ötszáz ember hagyott el.

Az Index helyszíni fotói alapján valószínűleg az ELTE Bölcsészettudományi Karának Rákóczi úti épületében üzemelő kávézóban történhetett a tűzeset.

