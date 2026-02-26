Luczay Péter távozik az Alteótól

Az Alteo közölte, hogy rövidtávú, automatizált, valós időben dönteni képes algoritmikus termelésmenedzsment rendszer fejlesztésére szakosodott, az Alteóval stratégiai együttműködésben lévő cégben folytatja a tevékenységét Luczay Péter, aki több mint 13 év együttműködés után, 2026. február 28-ával távozik az Alteótól.

Luczay Péter 2020 óta a társaság Termelésmenedzsmentért és Üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettesi tisztségét töltötte be, felügyelte és irányította az Alteo termelésmenedzsment üzletágát, üzlet-, termék-, és szoftverfejlesztési tevékenységét, OT és IT területeit, valamint a társaság beruházási projektjeit.

A közlemény szerint a változás lehetőséget biztosít arra, hogy az Alteo egy adaptívabb működési modell mentén még nagyobb fókuszt tudjon fordítani a digitális termelésmenedzsment megoldásainak fejlesztésére, versenyképességének erősítésére, amelyben Luczay Péternek vezérigazgató-helyettesként eddig is kiemelt szerepe volt.

A társaságtól függetlenül létrejövő új cég szoros partnerségben fog tevékenykedni az Alteo ARTEMIS elnevezésű kompetenciaközpontjával, amely változatlanul a társaság platformfejlesztési- és üzemeltetési feladatainak ellátásáért felelős. Az új cég olyan energetikai és algoritmusfejlesztési kompetenciát és tudásépítést biztosít majd, amelyek fontos szerepet játszanak a valós időben dönteni képes komplex, robotizált termelésmenedzsment-rendszerek fejlesztésében.

A társaság és az új cég között létrejött határozatlan idejű szerződés értelmében – az Alteo eddigi gyakorlatához igazodva – az együttműködés során keletkező valamennyi új szellemi alkotás (IP) kvázi tulajdonjogát – így különösen a szerzői jogi vagyoni jogokat – az Alteo szerzi meg. Az IP-val a továbbiakban az Alteo rendelkezik és az Alteo üzemelteti az együttműködés keretében létrejövő eljárásokat, rendszereket.