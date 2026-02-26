Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Tovább emelkednek péntektől az üzemanyag nagykereskedelmi árak. Az elmúlt napokban a figyelem középpontjába kerültek a hazai üzemanyagárak, a Barátság olajvezeték leállása és a magyar kormány, valamint az ukránok reakciója miatt. Írásunkban megnézzük, hogy a legfrissebb kormányzati kommunikáció alapján mennyivel drágulhat a magyar benzin.

A drágulás a benzin esetében bruttó 3, a gázolaj esetében pedig bruttó 6 forintot jelent a magyar kutakon

- írja a holtankoljak. 2026.02.26-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 565 Ft/liter

Gázolaj: 586 Ft/liter

Az elmúlt napokban a figyelem középpontjába kerültek a hazai üzemanyagárak, a Barátság olajvezeték leállása és a magyar kormány, valamint az ukránok reakciója miatt. A mai kormányinfón Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy ha a Barátság kőolajvezeték nem működik, az brutális benzinár-drágulást hoz magával. Ezt a képet érdemes árnyalni, nézzük is a számokat:

Egy hordó nyersolajból (a finomítási technológiától és a nyersolaj típusától függően) 70-80 liter benzin keletkezik; ha ennek a középértékével számolunk (75l),

és Gulyás szavait alapul véve abból indulunk ki, hogy egy hordó nem-orosz olaj a mai 318 forint-dollár árfolyamon számolva 6360 forinttal drágább az orosz alternatívánál (318*20),

ebből az következik, hogy egy liter benzin kb. 85 forinttal olcsóbb az orosz olajból előállítva (6360/75), mint a nyugatiból.

A mai 565 forintos benzinárhoz hozzáadva ezt a többletet mintegy

650 forintos hazai benzinár jön ki,

ami bár jócskán elmarad a korábban belengetett 1000 forintos jegyzésnél, de valóban a régió egyik legmagasabb árát jelentené.

Fontos viszont megemlíteni, hogy más régiós országokban - amelyek már régóta nem orosz forrásból szerzik be a nyersolajat - hasonló, vagy közel azonos árral rendelkeznek a benzinkutakon, ezért a brutális áremelkedést valószínűsítő forgatókönyvek megalapozottsága véleményes.

A nyugati és az orosz olaj közti árkülönbözet jelentős részét, 95%-át közvetlenül a magyar állam fölözi le a Brent-Ural spreadre vonatkozó különadó formájában.

Ez a különadó-bevétel a közös államkasszába kerül bele, nem pedig célzottan csökkenti bizonyos gazdasági szereplők terheit.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 23. Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock