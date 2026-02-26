  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Tovább emelkednek péntektől az üzemanyag nagykereskedelmi árak. Az elmúlt napokban a figyelem középpontjába kerültek a hazai üzemanyagárak, a Barátság olajvezeték leállása és a magyar kormány, valamint az ukránok reakciója miatt. Írásunkban megnézzük, hogy a legfrissebb kormányzati kommunikáció alapján mennyivel drágulhat a magyar benzin.

A drágulás a benzin esetében bruttó 3, a gázolaj esetében pedig bruttó 6 forintot jelent a magyar kutakon

- írja a holtankoljak. 2026.02.26-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter 

Az elmúlt napokban a figyelem középpontjába kerültek a hazai üzemanyagárak, a Barátság olajvezeték leállása és a magyar kormány, valamint az ukránok reakciója miatt. A mai kormányinfón Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy ha a Barátság kőolajvezeték nem működik, az brutális benzinár-drágulást hoz magával. Ezt a képet érdemes árnyalni, nézzük is a számokat:

  • Egy hordó nyersolajból (a finomítási technológiától és a nyersolaj típusától függően) 70-80 liter benzin keletkezik; ha ennek a középértékével számolunk (75l),
  • és Gulyás szavait alapul véve abból indulunk ki, hogy egy hordó nem-orosz olaj a mai 318 forint-dollár árfolyamon számolva 6360 forinttal drágább az orosz alternatívánál (318*20),
  • ebből az következik, hogy egy liter benzin kb. 85 forinttal olcsóbb az orosz olajból előállítva (6360/75), mint a nyugatiból.

A mai 565 forintos benzinárhoz hozzáadva ezt a többletet mintegy

Még több Gazdaság

Itt a tavasz, ami kemény dilemma állítja a magyarokat: ez áll a háttérben

Gulyás Gergely: csúnya benzinár-emelkedés jöhet

Magyarországon született világszabadalom forradalmasíthatja az akkumulátor-technológiát

650 forintos hazai benzinár jön ki,

ami bár jócskán elmarad a korábban belengetett 1000 forintos jegyzésnél, de valóban a régió egyik legmagasabb árát jelentené.

Fontos viszont megemlíteni, hogy más régiós országokban - amelyek már régóta nem orosz forrásból szerzik be a nyersolajat - hasonló, vagy közel azonos árral rendelkeznek a benzinkutakon, ezért a brutális áremelkedést valószínűsítő forgatókönyvek megalapozottsága véleményes. 

A nyugati és az orosz olaj közti árkülönbözet jelentős részét, 95%-át közvetlenül a magyar állam fölözi le a Brent-Ural spreadre vonatkozó különadó formájában.

Ez a különadó-bevétel a közös államkasszába kerül bele, nem pedig célzottan csökkenti bizonyos gazdasági szereplők terheit.

brentural-808478 (1)
Forrás: Mol befektetői prezentáció
Kapcsolódó cikkünk

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Jön az időjárási fordulat Magyarországon - Anticiklon erősödik meg, erre készülhetünk a következő napokban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility