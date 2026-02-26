  • Megjelenítés
Megszólalt Zelenszkij: így halad a Barátság vezeték javítása – Orbán Viktor levélben küldött felszólítást Kijevnek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán kijelentette: a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték nem javítható meg "olyan gyorsan", hiába az Európai Unió sürgetése vagy Magyarország tiltakozása - számol be a Reuters. A csővezetéken január 27-e óta szünetel az orosz kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia felé. Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel levélben szólította fel az ukrán elnököt a Druzsba megnyitására.

Először is, ez nem olyan gyors

- nyilatkozta Zelenszkij. Szerinte az orosz támadások megrongálták azt a csővezetéket, amely Odessza fekete-tengeri kikötőjét a Druzsbával köti össze.

Ez nem az első támadásuk, és továbbra is támadják az energiahálózatot

- mondta az ukrán elnök Oroszországról. A Naftogaz ukrán állami olaj- és gázipari vállalat szerdai tájékoztatása szerint 60 orosz drón támadta a létesítményeiket Ukrajna északi és keleti részén.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke keddi kijevi látogatásán – amelyre az orosz invázió negyedik évfordulóján került sor –

arra kérte Ukrajnát, hogy gyorsítsa fel a helyreállítási munkálatokat.

Zelenszkij szerint az EU is tisztában van az orosz támadásokkal, és azzal, hogy ukrán munkások sérültek meg a javításban.

Budapest és Pozsony ugyanakkor úgy véli, Kijev felelős az elhúzódó leállásért. Orbán Viktor magyar miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy az üzemszünet tisztán politikai okokra vezethető vissza, és véleménye szerint Ukrajna "további lépésekre készül". A kormányfő szerint Kijev "olajblokáddal" zsarolja Magyarországot és Szlovákiát.

Egy ukrán hírportál szerint Ukrajna az EU olajügyi egyeztetésén levélben tudatta, hogy a vezeték az orosz katonai akciók következtében állt le, és Kijev elutasít "minden ultimátumot és politikai nyomást" bizonyos tagállamok részéről.

Orbán Viktor csütörtökön egy Volodimir Zelenszkijnek címzett nyílt levelet tett közzé a Facebook-oldalán,

melyben azzal vádolta ukrán kollégáját, hogy "elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket", és

négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba.

A magyar miniszterelnök hozzátette: a magyarok "sajnálják" az ukrán népet, de "nem tehetnek arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került".

Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért. Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól!

- írta Orbán.

