Ők voltak a tőzsde legjobbjai 2025-ben

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Idén is megrendezésre került a BÉT Legek díjátadó, amely során elismerésben részesültek a tőkepiac elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szereplői. A gálán Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója, illetve Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is beszédet mondott.

Varga Mihály jegybankelnök

A gálát egyfajta tőzsdei évértékelőnek is nevezte,

tekintve, hogy a díj több mint 25 éves múltra tekint vissza, és a jegybank immár több mint egy évtizede tulajdonosi szemszögből is figyeli a Budapesti Értéktőzsdét.

A számok szerinte egyértelműen a tőkepiac erősödését mutatják: a BÉT részvénypiaci kapitalizációja 2025-ben 33 százalékkal nőtt, a napi átlagos kereskedési forgalom pedig 50 százalékkal emelkedett. A BUX index stabilan 120 ezer pont körül mozog, 2025-ben 40 százalékos pluszt ért el, az elmúlt három évben pedig több mint 150 százalékkal emelkedett, megelőzve régiós versenytársait. A kis- és közepes kapitalizációjú cégeket tömörítő BUMIX index 44 százalékos, a CETOP index pedig 53 százalékos növekedést realizált tavaly.

A jegybankelnök szerint

a gazdaság stabilitásának egyik legjobban látható pillére a jól működő tőzsde.

Úgy fogalmazott: a Budapesti Értéktőzsde ma már a hazai gazdaság meghatározó intézménye, amely aktívan segíti a vállalatok forrásbevonását, erősíti a befektetési kultúrát, és nemzetközi pénzügyi kapcsolatokat is épít.

Kiemelte a lakossági megtakarítások szerepét is: az elmúlt tíz évben a háztartások hazai részvényállománya jelentősen megnőtt, ugyanakkor még mindig jelentős tartalékok állnak rendelkezésre. A háztartások készpénz- és lekötetlen betétállománya együttesen mintegy 25 ezer milliárd forintot tesz ki, ami szerinte további potenciált jelent a tőkepiac számára, különösen úgy, hogy a termékkínálat adott a szélesebb lakossági részvételhez.

A stabil makrogazdasági háttérre is kitért. Kiemelte, hogy az elmúlt egy évben erősödött a pénzügyi stabilitás, ami megmutatkozik a forint árfolyamában, az infláció alakulásában és a tartalékok szintjében is. A forint a régiós devizákhoz képest stabil teljesítményt nyújt, az infláció a toleranciasáv alsó felében alakult, ami lehetővé tette az óvatos kamatcsökkentést. A devizatartalék 2024 végén 44,6 milliárd euró volt, 2026 elejére 56,8 milliárd euróra emelkedett, az aranytartalék pedig eléri a 110 tonnát,

ilyen magas deviza- és aranytartaléka még soha nem volt az országnak.

Összegzésként Varga Mihály úgy fogalmazott: ma rendelkezésre áll az a stabil tőkepiaci környezet, amely megteremti a vállalkozások sikerének feltételeit. Akik az elmúlt években hazai részvényekbe fektettek – legyen szó intézményi vagy lakossági befektetőkről –, egy sikertörténet részeseivé váltak.

Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója beszéde elején a Magyar Nemzeti Bank szerepét méltatta, hangsúlyozva, hogy a jegybank megkerülhetetlen a pénzügyi stabilitás szempontjából. Úgy fogalmazott, hogy a mai nap az eredményekről szól, és a tőzsde különleges műfaj, mert nem hisz a szándékokban és a magyarázatokban, a teljesítményt és a számokat árazza.

Hangsúlyozta, hogy az OTP számára a tőzsdei jelenlét nem státuszszimbólum, hanem napi vizsga: minden egyes kereskedési nap visszajelzés a stratégiáról, a kockázatkezelésről és a vezetés minőségéről, arról, hogy képesek-e hosszú távon értéket teremteni.

Ezt a vizsgát a bank több mint harminc éve teszi le nap mint nap.

Kiemelte, hogy az OTP története a magyar és régiós bankpiaci verseny története. A csoport ma 11 országban van jelen, mindegyikben nyereséges, öt piacon pedig piacvezető. A 110 milliárd eurós mérlegfőösszeggel az OTP belépett az európai nagybankok közé, hitelminősítése pedig kedvezőbb, mint a magyar államadósságé, ami szerinte a jól diverzifikált működés elismerése.

A profit mintegy 70 százaléka már külföldről érkezik, ami jól mutatja a regionális kitettség súlyát.

A növekedést nem öncélú méretépítésként, hanem versenyelőnyként értelmezi: a nagyobb méret fejlesztési kapacitást, költséghatékonyságot és stabilitást biztosít. Az akvizíciókkal kapcsolatban bizakodó volt, és jelezte:

bízik benne, hogy az idei év nem telik el bankvásárlás bejelentése nélkül.

Beszélt az elmúlt évek intenzív működési környezetéről is – gyors kamatváltozások, különadók, fogyasztóvédelmi és prudenciális elvárások –, amelyhez a bankszektornak folyamatosan alkalmazkodnia kellett. Úgy fogalmazott: a magyar bankszektor egyfajta edzőtábor lett, és aki edzőtáborban nő fel, az nem jön zavarba versenyhelyzetben.

Az OTP sikerének egyik alappilléreként a támogatott hitelezési programokat emelte ki,

amelyek magas kamatkörnyezetben kontrollált keretek között tartották fenn a hitelezést, ezzel nemcsak a lakosságot és a vállalatokat, hanem a bankszektor és a gazdaság egészének stabilitását is erősítették.

Ugyanakkor jelezte:

a bankszektor bizonyította alkalmazkodóképességét, de fontos lenne, hogy az alkalmazkodás mellett jusson idő az innovációra is.

A tőkepiac akkor erős, ha sok szereplője van – mondta Csányi Péter, hozzátéve, hogy a BÉT történetében kiemelt szerepe volt az OTP részvényének. A forgalom mintegy 60 százalékát az OTP adja, a részvény árfolyama a kezdetek óta 380-szorosára emelkedett, a piaci kapitalizáció pedig meghaladja a 30 milliárd eurót.

Zárásként hangsúlyozta, hogy a verseny továbbra is éles, de a bank otthonosan mozog benne – a tőzsde továbbra is napi vizsgát tart, és az OTP leül, hogy megírja azt.

Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója szerint olyan évet ünnepelhet a piac, amely a tőkepiac valamennyi szereplője számára kiemelkedően sikeres volt. Hangsúlyozta: a tőzsde alapja a bizalom – bizalom a vállalatok növekedésében, a gazdaság jövőjében és egymás szakmai felkészültségében.

A mai, tartósan volatilis környezetben már nem az a kérdés, hogy lesznek-e kihívások, hanem az, hogy a piac milyen válaszokat ad ezekre. A BÉT az elmúlt időszakban tovább erősítette a hazai vállalkozások finanszírozási alternatíváit.

Beszédében felidézte Báró Kochmeister Frigyes 1864-es gondolatait is, kiemelve a tőzsde nemzetgazdasági küldetését, a szabályozott működés és az erkölcsi felelősség fontosságát, valamint a bizalom központi szerepét. A történelmi visszatekintés különösen aktuális volt a BÉT 35 éves jubileumának évében, amelyet a BUX index 100 ezer pontos szintjének elérése tett szimbolikussá.

Az elmúlt három évben a BUX 154 százalékot emelkedett, de a BUMIX is erős teljesítményt nyújtott nemzetközi összevetésben is.

A hároméves szárnyalás ellenére a magyar részvények értékeltségi alapon továbbra is kifejezetten vonzónak számítanak, nemcsak más piacokhoz, hanem saját növekedési dinamikájukhoz viszonyítva is.

A tavalyi év fontos tranzakciói közül kiemelte az MBH Bank IPO-ját, amely megmutatta, hogy a lakosság nyitott azokra a befektetési történetekre, amelyekben valódi potenciált lát. A Start IPO-ja kapcsán rámutatott: bár a vállalat startupokba fektet, ami magasabb kockázatot jelent, mégis jelentős forrásbevonást sikerült végrehajtani. A Shopper Park euróalapú kibocsátása során pedig 100 millió eurót vontak be, ami szintén erős befektetői érdeklődést jelez.

Az elmúlt öt évben a tőzsdei kapitalizáció több mint háromszorosára nőtt.

A likviditás nélkülözhetetlen a piac működéséhez – 2025-ben 50 százalékkal, 18 milliárd forintra emelkedett az átlagos napi forgalom. Regionális összevetésben a BÉT Varsó után a második leglikvidebb piac: a tavalyi, 43 milliárd eurós forgalom kétszerese volt a cseh és négyszerese a román piacénak.

A befektetői szerkezetben továbbra is meghatározó a külföldi jelenlét, a forgalom közel kétharmadát adják, miközben a magyar háztartások aránya még alacsony, növelésük stratégiai cél. A lakossági részvényállomány volumene tavaly 35 százalékkal nőtt az állampapírpiaci átrendeződést követően, ugyanakkor mintegy 25 ezer milliárd forint továbbra is alacsony kamatozású formában parkol, miközben a tőzsdén hozzávetőleg 4 ezer milliárd forintnyi lakossági vagyon dolgozik – ez jelentős növekedési potenciált jelent. A részvények súlya a háztartások teljes vagyonán belül 1,7 százalékról 5 százalékra emelkedett, és a magyar befektetők portfóliójuk közel 80 százalékát hazai részvényekben tartják, ami erős lojalitást mutat. Ezzel szemben az intézményi befektetők mindössze 20 százalékban fektetnek magyar papírokba.

A passzív befektetések térnyerését jelzi az OTP BUX és az OTP CETOP ETF-ek növekvő sikere is.

A vezérigazgató rámutatott: a globális trendeket ma a versenyképesség és az innováció határozza meg, miközben Európa a tőkepiacok terén is lemaradóban van az Egyesült Államokkal és Kínával szemben. Ebben a környezetben kell a magyar tőkepiacnak is helytállnia.

Végezetül hangsúlyozta, hogy a tőzsde csak akkor lehet erős, ha az egész ökoszisztéma – a kibocsátók, a befektetők, a szolgáltatók és a szabályozói környezet – együtt fejlődik. A gyorsuló globális változások, az automatizáció, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia korában az együttműködés és a technológiai megújulás kulcsfontosságú a további növekedéshez.

Idén 18 kategóriában mintegy 22 díjat adtak át

Az év befektetési szolgáltatója: OTP Bank Nyrt.

Az év legnagyobb forgalmú részvénykereskedői:

WOOD & Company Financial Services Concorde Értékpapír Zrt. Erste Befektetési Zrt.

Az év legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátói:

OTP Bank Nyrt. Richter Gedeon Nyrt. Mol Nyrt.

Az év legnagyobb nyilvános részvényértékesítése: MBH Bank Nyrt.

Az év vállalati kötvénykibocsátója: MVM Zrt.

Az év banki kötvénykibocsátója: Eximbank Zrt.

Az év legnagyobb forgalmú határidős BUX index- és részvénykereskedő cége: Erste Befektetési Zrt.

Az év legnagyobb forgalmú határidős devizakereskedő cége: Raiffeisen Bank Zrt.

Az év legnagyobb nyilvános új részvénykibocsátása: Shopper Park Plus Nyrt.

Az év legnagyobb árfolyam emelkedését elérő papír kibocsátója prémium kategóriában: 4iG Nyrt.

Kibocsátói transzparencia díj: OTP Bank Nyrt.

Az év hazai részvénykereskedési platformja: K&H webtrader & mobiltrader

Az év elemző műhelye: Concorde Értékpapír Zrt.

Befektetői tudatosság terjesztéséért díj: Kiss Zoltán, Jirisich Miklós Gimnázium és Kollégium

Felelősségvállalás, fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási díj: OTP Bank Nyrt.

Az év részvényalap-kezelője: MBH Alapkezelő Zrt.

BÉT Xtend különdíj: Whiteless Rock Zrt.

Az év kibocsátója a BÉT Xtend piacon: STRT Holding Nyrt.

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo