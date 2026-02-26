Óriási energiakincsen ül Magyarország, a kormány mégsem számol vele

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Európai Unióban Magyarország rendelkezik messze a legnagyobb, a földgáz alapú termeléssel is versenyképes árú geotermikus villamosenergia-termelő potanciállal, ám az aktuális kormányzati tervek alapján az ilyen kapacitások szerepe még 2050-ben is csak marginális lehet majd a hazai áramtermelésben. Más energetikai területekhez hasonlóan a geotermikus energia kitermeléséhez szükséges technológiák is jelentős fejlődést mutattak az elmúlt években, ami az eddiginél jóval nagyobb területeken és nagyobb potenciálban teszi lehetővé az energiaforrás áramtermelési célú felhasználását. Magyarország közismerten kiemelkedő geotermikus potenciállal rendelkezik, azonban eddig az egyszerűbb és kevésbé költséges hőtermelésben is messze van a lehetőségek kiaknázásától, pedig több érv is szól mellette a fő rivális földgázzal szemben.

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

Az EMBER nevű agytröszt elemzése szerint az Európai Unió jelentős, mintegy 43 gigawattnyi (GW) olyan geotermikus áramtermelési potenciállal rendelkezik, amely már ma is a szén- és gázalapú áramtermeléssel versenyképes költségen kiaknázható,

ennek pedig mintegy kétharmada Magyarországon koncentrálódik.

A tanulmány szerint a gazdaságosan kihasználható hazai geotermikus potenciál az áramtermelés tekintetében 28,3 GW, vagyis ekkora beépített teljesítőképességgel valósulhatnának meg olyan geotermikus erőművek itthon, amelyek teljes élettartamra számított áramtermelési költsége (LCOE) nem érné el a 100 euró/megawattórát (MWh).

Forrás: EMBER

Hogy ez milyen jelentős potenciált jelent hazai viszonylatban, azt érzékelteti, hogy jelenleg a magyar villamosenergia-rendszer bruttó beépített teljesítőképessége a háztartási méretű kiserőművekkel (HMKE), saját célra termelő erőművekkel (SCTE) és energiatárolókkal együtt összesen nem egészen 16 GW. Ennek a közel 16 GW-nak több mint felét az időjárásfüggő termelésű, ezért bizonyos mértékig kiszámíthatatlan rendelkezésre állású naperőművek teszik ki, amelyek éves átlagos kihasználtsága a hazai körülmények között mélyen 20% alatti.

Ezzel szemben a geotermikus energia óriási előnye, hogy nem időjárásfüggő, így az ezen alapuló új áramtermelő kapacitások a fotovoltaikus technológiánál jóval magasabb, akár a sokkal inkább a nukleáris erőművekre jellemző 80-90% körüli kihasználtsággal (hatékonysággal, kapacitás faktorral) is rendelkezhetnek.

Ez azt jelenti, hogy abban az elméleti esetben, ha a teljes 28,3 GW-os becsült magyarországi potenciál kiaknázásához szükséges erőművi kapacitás megépülne, akkor annak éves termelése a 200 terawattórát (TWh) közelítené, ami körülbelül ötszöröse a jelenlegi éves hazai villamosenergia-termelésnek.

Ez a nem időjárásfüggő, zsinóráram-termelési képességük alaposan felértékeli a geotermikus erőműveket, amelyek így lényegében a megújulók tisztaságát a hagyományos erőművek stabilitásával, kiszámíthatóságával ötvözve elégíthetik ki a növekvő villamosenergia-igényt. A klíma-, környezet- és egészségvédelmi előnyökön túl az is a geotermikus áramtermelő létesítmények mellett szól a földgáztüzelésű erőművekkel szemben, hogy hazai forrásokra támaszkodva az ország földgázimport-függőségét és energiaszámláját is mérséklik, illetve energiafüggetlenségét is erősítik.

A potenciál kiaknázáshoz ugyanakkor a jelentés szerint további szakpolitikai intézkedésekre is szükség van az EU-ban, ahol a telepítések továbbra is lassúak és egyenetlenek, ami tükrözi a koherens uniós szintű szakpolitikai keret hiányát is.

A geotermikus áramtermelés 2017 óta van jelen Magyarországon, amelyet a 2,7 MW elektromos és 7 MW beépített hőkapacitással rendelkező turai geotermikus kiserőmű képvisel, 4,7-8,1 GWh-os éves termeléssel, ami villamosenergia-rendszerszinten lényegében láthatatlanul kis mennyiség - amint az a rendszerirányító MAVIR adataiból, illetve az Energiaügyi Minisztérium 2024-es Nemzeti Földhő Stratégiájából kiderül. Az EMBER tanulmánya szerint emellett Jászberényben és Tótkomlóson épül hasonló erőmű.

A magyar Földhő Stratégia szerint az áramtermelési célú geotermikus fejlesztéseket a magas hő- és vízhozam igény miatt jelentős (60% fölötti) geológiai kockázat jellemzi. A kockázatot a kutatási mélység (>4 000 méter) és a bonyolult geológiai, folyadékdinamikai körülmények jelentik, emellett a fúrási költségek is magasak.

Az üzemeltetés gazdaságossága a piaci árazás és az alacsony üzemeltetési költségek miatt elérhető, de ha a gazdaságossági elemzésben a geológiai sikertelenség esélyét is figyelembe vesszük, a megtérülés biztosításához állami támogatásra van szükség - áll a stratégiában.

Mindezek ellenére a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához 2023 december elejéig benyújtott geotermikus kutatási engedélykérelmek jelentős része elsődleges üzleti célként az áramtermelést jelölte meg. A szaktárca által jegyzett dokumentum szerint hosszabb távon stratégiai növekedési lehetőség prognosztizálható az innovatív geotermikus technológiák alkalmazásában, kiváltképpen az áramtermelésben, a geotermia pedig a hazai zöldgazdaság egyik húzóágazata lehet.

Ezzel együtt, és a villamosenergia-igény következő időszakban várható nagymértékű növekedése ellenére a geotermiával kapcsolatos kormányzati tervek továbbra is szinte kizárólag a hőtermelési célú hasznosítással számolnak.

A Nemzeti Földhő Stratégia alapvető célja, hogy 2026-ig a 6,4 petajoule (PJ) bázisértékhez képest 20%-kal, azaz 8 PJ-ra, 2030-ig pedig a kétszeresére, 12-13 PJ-ra növelje a geotermikus energia hazai felhasználását. Ezáltal a geotermia részesedése 2030-ig mintegy 12%-ra, 2035-ig pedig 25-30%-ra növelhető a bruttó hőenergia-termelésben, aminek köszönhetően 2030-ig 0,5-0,7 milliárd köbméter, 2035-ig pedig összesen 1-1,2 milliárd köbméter földgáz váltható ki.

Habár a hőszivattyúk és a geotermikus energia szerepe folyamatosan növekszik 2030 és 2050 között, ennek ellenére a fűtés-hűtés szektor megújulóenergiafelhasználása 2050-ben a mai szintnél csak 12%-kal lenne magasabb a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 2024-es aktualizált változata szerint.

E szerint a kormány a villamosenergia-termelésben is tervezi Magyarország "különösen jó geotermikus potenciáljának" magasabb fokú kiaknázását. A NEKT elismeri, hogy a geotermikus energia kutatására szolgáló projektek jelentős része a villamosenergia-előállítását célozza, ami megfelelő feltételek mellett jelentős megújuló geotermikus áramtermelést eredményezhet a hazai energetikai portfólióban.

Ezzel együtt a kormányzati dokumentum szerint a geotermikus kapacitások még 2050-ben is csupán a hazai villamosenergia-szektor beépített teljesítőképességének 1%-át adhatják, így szerepük újabb negyed évszázad múlva is marginális maradhat.

A kormányzati tervek alapján a magyarországi villamosenergia-felhasználást a következő évtizedekben is elsősorban az atomenergia (Paks I-II), a földgáz, a napenergia, illetve az import fogja kielégíteni, míg az egyaránt kiemelkedő hazai geotermia-, biogáz- és szélenergia-potenciál kiaknázása kiegészítő intézkedések (WAM forgatókönyv) esetén is messze elmarad majd a lehetőségektől.

A magyarországi villamosenergia-termelés, -felhasználás és -import várható alakulása a WEM és WAM forgatókönyv szerint (2019-2050, TWh/év):

Forrás: NEKT

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images