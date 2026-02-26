Óriási energiakincsen ül Magyarország, a kormány mégsem számol vele

Az EMBER nevű agytröszt elemzése szerint az Európai Unió jelentős, mintegy 43 gigawattnyi (GW) olyan geotermikus áramtermelési potenciállal rendelkezik, amely már ma is a szén- és gázalapú áramtermeléssel versenyképes költségen kiaknázható,
ennek pedig mintegy kétharmada Magyarországon koncentrálódik.
A tanulmány szerint a gazdaságosan kihasználható hazai geotermikus potenciál az áramtermelés tekintetében 28,3 GW, vagyis ekkora beépített teljesítőképességgel valósulhatnának meg olyan geotermikus erőművek itthon, amelyek teljes élettartamra számított áramtermelési költsége (LCOE) nem érné el a 100 euró/megawattórát (MWh).
Hogy ez milyen jelentős potenciált jelent hazai viszonylatban, azt érzékelteti, hogy jelenleg a magyar villamosenergia-rendszer bruttó beépített teljesítőképessége a háztartási méretű kiserőművekkel (HMKE), saját célra termelő erőművekkel (SCTE) és energiatárolókkal együtt összesen nem egészen 16 GW. Ennek a közel 16 GW-nak több mint felét az időjárásfüggő termelésű, ezért bizonyos mértékig kiszámíthatatlan rendelkezésre állású naperőművek teszik ki, amelyek éves átlagos kihasználtsága a hazai körülmények között mélyen 20% alatti.
Ezzel szemben a geotermikus energia óriási előnye, hogy nem időjárásfüggő, így az ezen alapuló új áramtermelő kapacitások a fotovoltaikus technológiánál jóval magasabb, akár a sokkal inkább a nukleáris erőművekre jellemző 80-90% körüli kihasználtsággal (hatékonysággal, kapacitás faktorral) is rendelkezhetnek.
Ez azt jelenti, hogy abban az elméleti esetben, ha a teljes 28,3 GW-os becsült magyarországi potenciál kiaknázásához szükséges erőművi kapacitás megépülne, akkor annak éves termelése a 200 terawattórát (TWh) közelítené, ami körülbelül ötszöröse a jelenlegi éves hazai villamosenergia-termelésnek.
Ez a nem időjárásfüggő, zsinóráram-termelési képességük alaposan felértékeli a geotermikus erőműveket, amelyek így lényegében a megújulók tisztaságát a hagyományos erőművek stabilitásával, kiszámíthatóságával ötvözve elégíthetik ki a növekvő villamosenergia-igényt. A klíma-, környezet- és egészségvédelmi előnyökön túl az is a geotermikus áramtermelő létesítmények mellett szól a földgáztüzelésű erőművekkel szemben, hogy hazai forrásokra támaszkodva az ország földgázimport-függőségét és energiaszámláját is mérséklik, illetve energiafüggetlenségét is erősítik.
A potenciál kiaknázáshoz ugyanakkor a jelentés szerint további szakpolitikai intézkedésekre is szükség van az EU-ban, ahol a telepítések továbbra is lassúak és egyenetlenek, ami tükrözi a koherens uniós szintű szakpolitikai keret hiányát is.
A geotermikus áramtermelés 2017 óta van jelen Magyarországon, amelyet a 2,7 MW elektromos és 7 MW beépített hőkapacitással rendelkező turai geotermikus kiserőmű képvisel, 4,7-8,1 GWh-os éves termeléssel, ami villamosenergia-rendszerszinten lényegében láthatatlanul kis mennyiség - amint az a rendszerirányító MAVIR adataiból, illetve az Energiaügyi Minisztérium 2024-es Nemzeti Földhő Stratégiájából kiderül. Az EMBER tanulmánya szerint emellett Jászberényben és Tótkomlóson épül hasonló erőmű.
A magyar Földhő Stratégia szerint az áramtermelési célú geotermikus fejlesztéseket a magas hő- és vízhozam igény miatt jelentős (60% fölötti) geológiai kockázat jellemzi. A kockázatot a kutatási mélység (>4 000 méter) és a bonyolult geológiai, folyadékdinamikai körülmények jelentik, emellett a fúrási költségek is magasak.
Az üzemeltetés gazdaságossága a piaci árazás és az alacsony üzemeltetési költségek miatt elérhető, de ha a gazdaságossági elemzésben a geológiai sikertelenség esélyét is figyelembe vesszük, a megtérülés biztosításához állami támogatásra van szükség - áll a stratégiában.
Mindezek ellenére a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához 2023 december elejéig benyújtott geotermikus kutatási engedélykérelmek jelentős része elsődleges üzleti célként az áramtermelést jelölte meg. A szaktárca által jegyzett dokumentum szerint hosszabb távon stratégiai növekedési lehetőség prognosztizálható az innovatív geotermikus technológiák alkalmazásában, kiváltképpen az áramtermelésben, a geotermia pedig a hazai zöldgazdaság egyik húzóágazata lehet.
Ezzel együtt, és a villamosenergia-igény következő időszakban várható nagymértékű növekedése ellenére a geotermiával kapcsolatos kormányzati tervek továbbra is szinte kizárólag a hőtermelési célú hasznosítással számolnak.
A Nemzeti Földhő Stratégia alapvető célja, hogy 2026-ig a 6,4 petajoule (PJ) bázisértékhez képest 20%-kal, azaz 8 PJ-ra, 2030-ig pedig a kétszeresére, 12-13 PJ-ra növelje a geotermikus energia hazai felhasználását. Ezáltal a geotermia részesedése 2030-ig mintegy 12%-ra, 2035-ig pedig 25-30%-ra növelhető a bruttó hőenergia-termelésben, aminek köszönhetően 2030-ig 0,5-0,7 milliárd köbméter, 2035-ig pedig összesen 1-1,2 milliárd köbméter földgáz váltható ki.
Habár a hőszivattyúk és a geotermikus energia szerepe folyamatosan növekszik 2030 és 2050 között, ennek ellenére a fűtés-hűtés szektor megújulóenergiafelhasználása 2050-ben a mai szintnél csak 12%-kal lenne magasabb a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 2024-es aktualizált változata szerint.
E szerint a kormány a villamosenergia-termelésben is tervezi Magyarország "különösen jó geotermikus potenciáljának" magasabb fokú kiaknázását. A NEKT elismeri, hogy a geotermikus energia kutatására szolgáló projektek jelentős része a villamosenergia-előállítását célozza, ami megfelelő feltételek mellett jelentős megújuló geotermikus áramtermelést eredményezhet a hazai energetikai portfólióban.
Ezzel együtt a kormányzati dokumentum szerint a geotermikus kapacitások még 2050-ben is csupán a hazai villamosenergia-szektor beépített teljesítőképességének 1%-át adhatják, így szerepük újabb negyed évszázad múlva is marginális maradhat.
A kormányzati tervek alapján a magyarországi villamosenergia-felhasználást a következő évtizedekben is elsősorban az atomenergia (Paks I-II), a földgáz, a napenergia, illetve az import fogja kielégíteni, míg az egyaránt kiemelkedő hazai geotermia-, biogáz- és szélenergia-potenciál kiaknázása kiegészítő intézkedések (WAM forgatókönyv) esetén is messze elmarad majd a lehetőségektől.
A magyarországi villamosenergia-termelés, -felhasználás és -import várható alakulása a WEM és WAM forgatókönyv szerint (2019-2050, TWh/év):
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
