Tűzszünetet kötött a Tesla a berlini gyára dolgozóival

Ideiglenesen felfüggesztette a Berlin melletti gyárban tartott munkaügyi egyeztetés kapcsán kialakult vitáját a Tesla és a német IG Metall szakszervezet – közölte az érdekképviselet csütörtökön.

A Tesla büntetőfeljelentést tett a szakszervezet egyik tagja ellen, akit azzal vádoltak, hogy titokban hangfelvételt készített a február 10-i ülésről. Az IG Metall az állítást "szándékos hazugságnak" nevezte.

A felek csütörtökön a Frankfurt an der Oder-i munkaügyi bíróságon megállapodtak abban, hogy jövő szerdáig – az üzemi tanácsi választások lezárultáig –

egyikük sem ismétli meg a korábbi vádakat, és tartózkodnak a további nyilatkozatoktól.

Most, néhány nappal az üzemi tanácsi választások előtt, teljes mértékben a munkakörülmények javítására koncentrálhatunk, hiszen bőven akad tennivaló

– nyilatkozta Jan Otto, az IG Metall helyi vezetője.

A Tesla nem reagált azonnal a sajtó megkeresésére.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock