  • Megjelenítés
Tűzszünetet kötött a Tesla a berlini gyára dolgozóival
Gazdaság

Tűzszünetet kötött a Tesla a berlini gyára dolgozóival

Portfolio
Ideiglenesen felfüggesztette a Berlin melletti gyárban tartott munkaügyi egyeztetés kapcsán kialakult vitáját a Tesla és a német IG Metall szakszervezet – közölte az érdekképviselet csütörtökön.

A Tesla büntetőfeljelentést tett a szakszervezet egyik tagja ellen, akit azzal vádoltak, hogy titokban hangfelvételt készített a február 10-i ülésről. Az IG Metall az állítást "szándékos hazugságnak" nevezte.

A felek csütörtökön a Frankfurt an der Oder-i munkaügyi bíróságon megállapodtak abban, hogy jövő szerdáig – az üzemi tanácsi választások lezárultáig –

egyikük sem ismétli meg a korábbi vádakat, és tartózkodnak a további nyilatkozatoktól.

Most, néhány nappal az üzemi tanácsi választások előtt, teljes mértékben a munkakörülmények javítására koncentrálhatunk, hiszen bőven akad tennivaló

Még több Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Megjött Orbán Viktor bejelentése

Súlyos vád érte az élelmiszeripart: kiderült a trükkjük

– nyilatkozta Jan Otto, az IG Metall helyi vezetője.

A Tesla nem reagált azonnal a sajtó megkeresésére.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nyílt háború robbant ki: az atomhatalom a szomszédos ország fővárosát bombázza
Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán
Megérkezett a Mol fenyegetése: holnapig adtak határidőt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility