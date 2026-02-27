A Tesco anyacége leépítésről döntött

A vállalat nem közölt részleteket arról, pontosan mely pozíciókat érinti a leépítés a Welwyn Garden City-ben található központban. Ugyanakkor az átszervezés részeként 250 új munkakört is létrehoznak a meglévő csapatokon belül. Ken Murphy vezérigazgató hangsúlyozta: a rendkívül versenyképes piacon hatékony és rugalmas működésre van szükség.

A cég már megkezdte az egyeztetéseket az érintett munkatársakkal a változásokról.

A lépés nem előzmény nélküli: tavaly mintegy 400 állást szüntetett meg a Tesco a pékségeiben, a mobiltelefon-üzleteiben és a központban a működés "egyszerűsítése" jegyében. A vállalat ennek ellenére továbbra is kiválóan teljesít, a legutóbbi pénzügyi évre 2,9–3,1 milliárd font közötti nyereséget várnak.

Daniel Adams, az Usdaw szakszervezet képviselője csalódásának adott hangot a döntés miatt, különös tekintettel a cég erős pénzügyi teljesítményére. A szakszervezet tárgyalásokat kezdeményez a Tescóval, hogy megvizsgálják az átszervezés üzleti indokait, és a lehető legjobb feltételeket érjék el az érintett tagok számára.

