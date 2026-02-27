Áll a bál a háttérben: fellázadtak Ukrajna egyes hitelezői

Azok a befektetők, akik tavaly decemberben új, úgynevezett C osztályú dollárkötvényekre cserélték GDP-warrantjaikat, erősebb védelmet élveznek, mint az A és B osztályú kötvények tulajdonosai - írta meg a Bloomberg. Utóbbiak a 2024-es, mintegy 20 milliárd dolláros adósságrendezés során jutottak papírjaikhoz, és most azt fontolgatják, hogy hasonló feltételeket követelnek maguknak. Az egyeztetéseket a Weil, Gotshal & Manges ügyvédi iroda szervezi. A hitelezők akár közös levélben is fordulhatnak a kormányhoz, és amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, jogi lépésekre is sor kerülhet.
A két legfőbb vitapont a C osztályú kötvényeknél alkalmazott úgynevezett veszteség-visszaállítási védelem (loss reinstatement), valamint a szavazati jogok kérdése. Mindkét elem kedvezőbb az új kötvények esetében, ami hátrányos helyzetet teremt az A és B sorozat tulajdonosai számára. A helyzetet súlyosbítja, hogy az ő kötvényeikre vonatkozó veszteség-visszaállítási védelem januárban lejárt.
Egyes hitelezők a Nemzetközi Valutaalap (IMF) új ukrajnai programjának részleteit is meg akarták várni, mielőtt döntenek a következő lépéseikről. A szervezet csütörtökön hagyott jóvá egy 8,1 milliárd dolláros, négyéves támogatási csomagot Ukrajna számára. Bár az IMF nem utalt azonnali beavatkozás szükségességére, jelezte, hogy a későbbiekben elképzelhető egy újabb adósságrendezés.
A Valutaalap pesszimista forgatókönyve négy év alatt 146,3 milliárd dolláros kumulatív finanszírozási hiányt vetít előre,
amelyet részben egy mélyebb szerkezetátalakításból származó további adósságkönnyítésből kellene fedezni.
A GDP-warrantok viszonylag ritka pénzügyi eszközök, amelyeknél a kifizetés mértéke az adott ország gazdasági növekedéséhez kötött. Ukrajna a 2024-es nagy adósságrendezésből kihagyta ezeket az elemeket, részben összetettségük, részben a háború utáni gazdasági fellendülésből adódó, potenciálisan jelentős kifizetési terhek miatt. Decemberben azonban megállapodás született egy befektetői csoporttal, amelynek keretében akár 3,2 milliárd dollár értékű warrantot cserélhetnek új kötvényekre.
A feszültségek ellenére az ukrán kötvényárak idén emelkedtek. A 2029-ben lejáró A osztályú kötvény árfolyama mintegy 78 centen, a 2030-as lejáratú B osztályú papíré pedig 65,3 centen áll dolláronként. Ez mindkét esetben érezhető erősödést jelent az év eleje óta - emlékeztet a hírügynökség.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Martin Divisek
