Ég a szemét egy soroksári hulladékfeldolgozó üzemben

Nagy területen mintegy százötven köbméternyi szemét ég egy hulladékfeldolgozó üzemben, a XXIII. kerületi Ócsai úton - közölte a katasztrófavédelem pénteken a honlapján.

Azt írták, a fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral kezdték oltani a lángokat.

Közölték azt is, hogy a helyszínre további hivatásos és önkéntes egységek indultak el, hat munkagép pedig megkezdte a szemétkupacok szétbontását.

A katasztrófavédelem nem sokkal 4 óra előtt azt közölte, a tűzoltók körülhatárolták a tüzet.