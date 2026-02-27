Időjárás: nagyon jó híreket kaptunk a hétvégére

Európa déli-délkeleti felének időjárását anticiklon határozza meg, csupán a Fekete-tenger felett örvénylik egy elöregedő félben lévő ciklon. A magasnyomás által meghatározott részeken általában nyugodt, napos az idő, de mind a szárazföld, mind a Földközi-tenger felett előfordulnak köddel, valamint rétegfelhőzettel borított tájak - ezek kiterjedése napközben csökken - számolt be a HungaroMet.

Kontinensünk északnyugati-északi felén ezzel szemben ciklonok tevékenykednek. Az alacsonynyomású légköri képződmények hatására sokfelé előfordul csapadék, döntőrészt eső, a Skandináv-félsziget északkeleti részén, illetve Nyugat-Oroszországban viszont hó formájában. Az éjszakák általában hidegek, nagy területen fagyosak, a nappali órákban csupán északkeleten nem enged szorításából a fagy, máshol igen enyhe, tavaszias az idő.

A Kárpát-medence időjárását is nyugodt, nagyrészt napos és száraz idő jellemzi.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk. Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A délkeleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és +2 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 17 fok között várható.

A Weather on Maps szakértői tegnapi anyagukban azt állapították meg, hogy kitart a melegedő trend, ezért vasárnap egy kicsit magasabb értékek valószínűek a szombatinál, ráadásul akkor lehet gyengébb a légmozgás is. Csapadék és erős szél nem lesz, hajnali fagy viszont még igen - tették hozzá.

