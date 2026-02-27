  • Megjelenítés
Időjárás: nagyon jó híreket kaptunk a hétvégére
Gazdaság

Időjárás: nagyon jó híreket kaptunk a hétvégére

Portfolio
Európa déli-délkeleti felének időjárását anticiklon határozza meg, csupán a Fekete-tenger felett örvénylik egy elöregedő félben lévő ciklon. A magasnyomás által meghatározott részeken általában nyugodt, napos az idő, de mind a szárazföld, mind a Földközi-tenger felett előfordulnak köddel, valamint rétegfelhőzettel borított tájak - ezek kiterjedése napközben csökken - számolt be a HungaroMet.

Kontinensünk északnyugati-északi felén ezzel szemben ciklonok tevékenykednek. Az alacsonynyomású légköri képződmények hatására sokfelé előfordul csapadék, döntőrészt eső, a Skandináv-félsziget északkeleti részén, illetve Nyugat-Oroszországban viszont hó formájában. Az éjszakák általában hidegek, nagy területen fagyosak, a nappali órákban csupán északkeleten nem enged szorításából a fagy, máshol igen enyhe, tavaszias az idő.

A Kárpát-medence időjárását is nyugodt, nagyrészt napos és száraz idő jellemzi.

Kapcsolódó cikkünk

20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is

Időjárás: mutatjuk, mire kell számítani a hétvégén – Érdemes kimozdulni?

Nagyot változik az időjárás, sokan erre vártak

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk. Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A délkeleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és +2 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 17 fok között várható.

Még több Gazdaság

Fontos határt lépett át az infláció: kedvező hírek jöttek Németországból

Ég a szemét egy soroksári hulladékfeldolgozó üzemben

Lesújtó eredmény: a túlnyomó többség úgy látja, hogy a saját pénztárcája bánja majd a nagy európai fegyverkezést

A Weather on Maps szakértői tegnapi anyagukban azt állapították meg, hogy kitart a melegedő trend, ezért vasárnap egy kicsit magasabb értékek valószínűek a szombatinál, ráadásul akkor lehet gyengébb a légmozgás is. Csapadék és erős szél nem lesz, hajnali fagy viszont még igen - tették hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása
Nyílt háború robbant ki: az atomhatalom a szomszédos ország fővárosát bombázza
Orbán Viktor újabb lépéseket tervez Robert Ficóval, a cél a Barátság kőolajvezeték újraindítása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility