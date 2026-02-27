Kimondta a kormányfő: rossz vége lehet Trump döntésének, ha nem változtatnak azonnal

Meloni a Bloombergnek adott interjújában kifejtette, hogy az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak a jelenlegi helyzethez képest "épp az ellenkező irányba" kellene elmozdulnia. Az olasz kormányfő emellett azt szeretné, ha az EU elfogadná a tavaly nyáron az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodást. Ezt az egyezséget az amerikai legfelsőbb bíróság közelmúltbeli döntése bizonytalanította el, mivel a testület megsemmisítette Trump elnök vámkivetési jogkörének egy részét.
A legfelsőbb bíróság a múlt héten hatályon kívül helyezte Trump úgynevezett viszontvámjait, ami alapjaiban rengette meg gazdaságpolitikájának egyik pillérét.
Válaszul az elnök globális, 10 százalékos pótlékot vetett ki
a már érvényben lévő, legnagyobb kedvezmény elve (MFN) szerinti vámtételekre.
A Bloomberg értesülései szerint ez mintegy 4,2 milliárd euró értékű uniós exportot érint. Ezen termékek esetében a vámteher így meghaladja a korábbi EU-USA megállapodásban rögzített 15 százalékos felső határt, és az intézkedés az olasz árukat is sújtja.
Meloni hosszú ideje egyensúlyozik: igyekszik jó munkakapcsolatot ápolni az amerikai elnökkel, miközben a vámok kérdésében határozottan foglal állást, mivel az Egyesült Államok Olaszország második legnagyobb exportpiaca. Elmondása szerint közvetlenül Trumpnak is jelezte aggályait, és közölte vele, hogy a kereskedelmi vita "nem célravezető döntés".
Az EU és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi övezet gondolata nem új keletű. A korábbi tárgyalások 2016-ban akadtak el, miután a vámcsökkentési és a nem vámjellegű akadályok lebontására irányuló erőfeszítések több tagállamban heves ellenállást váltottak ki.
A mezőgazdasági termékek szabályozása akkor áthidalhatatlan problémának bizonyult. A felek Trump első elnöksége idején a Kereskedelmi és Technológiai Tanács (TTC) keretében próbálták az együttműködést előmozdítani, de ez nem hozott konkrét eredményeket.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Filippo Attili
