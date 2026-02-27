Kimondta a szervezet vezetője: kéz a kézben jár a háborúval a pusztító fenyegetés

Az interjúban kiemelte, hogy a legnagyobb globális aggodalma a konfliktusok terjedése: a háborúk szerinte milliókat érintenek, és közvetlenül rombolják a közegészségügyet. Azt hangsúlyozza, hogy
„a béke a legjobb orvosság”, mert háború és járványok kéz a kézben járnak.
A háború és a járvány kapcsolatára konkrét példát is felhoz: a konfliktusok tönkreteszik a víz-, higiénés és egészségügyi infrastruktúrát, ezért korábban visszaszorított betegségek is visszatérhetnek (példaként a polió, járványos gyermekbénulás újbóli megjelenítését említi a gázai háborús helyzet kapcsán).
Arról is beszélt a WHO vezetője, hogy a Covid idején óriási volt a pánik és a beruházás, de amikor változnak a prioritások, a kormányok hajlamosak egészség helyett védelemre költeni. Szerinte egyensúly kell, és az egészség nem szorulhat háttérbe.
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz elismeri, hogy a WHO nem tökéletes, de azt állítja, hogy a szervezet nagyon korán reagált: a 2019. december 31-i wuhani jelzést követően azonnal kérdezni kezdtek, majd január elején kommunikáltak is. A Covid-járvány kapcsán úgy fogalmazott, hogy hivatalosan minden hipotézis „asztalon van” (természetes eredet vagy labor), de nincs elég bizonyíték egyik mellett sem. Külön kiemelte, hogy Kínától nem kaptak teljes körű választ, ami szerinte tudományos és morális, illetve bizalmi kérdés is.
Az interjúból kiderült az is, hogy a WHO a kivonulás/anyagi vita ellenére is megosztja az amerikai féllel az egészségbiztonság szempontjából fontos információkat, mert a küldetésük minden ország (így az amerikai lakosság) védelme.
Beszélt arról is, hogy a gyermekhalandóság esetében látható romló trendeket több tényező együttesének tulajdonítja, főként a fejlesztési támogatások csökkenésének, valamint a félre- és dezinformációnak, ami eltántorítja a szülőket az oltásoktól. Hangsúlyozta, hogy nincs kapcsolat az oltások és az autizmus között, és az ilyen állítások veszélyesek, mert például a kanyaró halálos lehet.
Hibának tartja az mRNS-fejlesztések finanszírozásának visszafogását, mert nagy potenciált lát benne a jövőbeli vakcinákon túl akár a rák elleni küzdelemben is. Reményének adott hangot, hogy az USA felülvizsgálja, és más országok növelik a befektetéseiket.
Címlapkép: Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) etióp főigazgatója beszél az ENSZ-nél akkreditált tudósítók szövetségének (ACANU) sajtótájékoztatóján a szervezet genfi székházában 2025. augusztus 7-én. Forrása: MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi
