Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Szombaton nem változnak a nagykereskedelmi árak a benzinnél és a gázolajnál sem.

A tegnapi emelés után ma (2026.02.27-én) a következő átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 567 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter

