  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
Holnap nem kell drágulásra számítani a kutakon, derül ki a holtankoljak adataiból.

Szombaton nem változnak a nagykereskedelmi árak a benzinnél és a gázolajnál sem.

A tegnapi emelés után ma (2026.02.27-én) a következő átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 567 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter 
Kapcsolódó cikkünk

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán
Nyílt háború robbant ki: az atomhatalom a szomszédos ország fővárosát bombázza
Megérkezett a Mol fenyegetése: holnapig adtak határidőt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility