  • Megjelenítés
FONTOS Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása
Megjött Orbán Viktor bejelentése
Gazdaság

Megjött Orbán Viktor bejelentése

Portfolio
Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről - közölte péntek reggel hivatalos Facebook-oldalán Orbán Viktor, majd később egy másik videóban azt is közölte, hogy miről beszélt és állapodott meg a szlovák vezetővel.

Itt a bejelentés a telefonhívás után

Robert Ficoval megállapodtam, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására - jelentette be Orbán Viktor egy péntek délelőtti videójában. A bizottság feladata az lesz, hogy kimenjen a helyszínre és meggyőződjön a saját szemével a valóságról - tette hozzá.

Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra!

- mondta. Szerinte olajblokád alatt van Magyarország és Szlovákia.

Jelezte Orbán Viktor

Hamarosan beszámolok a fejleményekről! - írta.

Még több Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Súlyos vád érte az élelmiszeripart: kiderült a trükkjük

Romlik a magyar munkaerőpiaci helyzet

Emlékezetes, a miniszterelnök a péntek reggeli interjújában kijelentette, hogy Magyarországnak el kell érnie, hogy az ukránok nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket. Már akkor jelezte: "amikor ennek az interjúnak vége lesz, azonnal telefonos konzultációt kezdek a szlovákok miniszterelnökével, hogy a további közös lépéseket összehangoljuk".

Előzmények

A vezeték leállása hetek óta feszültséget okoz a szomszédos országok viszonyában. Az orosz nyersolaj szállítása Szlovákia és Magyarország irányába még a múlt hónapban szakadt meg. Ukrajna állítása szerint a leállást az okozta, hogy egy orosz dróncsapás megrongálta a vezetékrendszer infrastruktúráját az ország nyugati részén.

Magyarország álláspontja szerint Ukrajna szándékosan húzza az időt a szállítás helyreállításában,

ezért addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszédos ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Ezenkívül a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-export is leállt, és mindaddig nem indul újra, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátságon.

Kapcsolódó cikkünk

Orbán magyar szakembereket küldene Ukrajnába a megsérült olajvezeték ellenőrzésére

Megérkezett a Mol fenyegetése: holnapig adtak határidőt

Szijjártó Péter: Ukrajna berendelte Magyarország kijevi ügyvivőjét

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nyílt háború robbant ki: az atomhatalom a szomszédos ország fővárosát bombázza
Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán
Megérkezett a Mol fenyegetése: holnapig adtak határidőt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility