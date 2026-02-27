A Banglades felé tartó Sealloyd Arc nevű teherszállító hajó február 7-én szenvedett balesetet és fordult az oldalára Phuket partjainál. A 16 fős legénységet kimentették, de a hajó pár órán belül elsüllyedt, és a roncsból olaj kezdett szivárogni a tengerbe.
A baleset utáni első napokban a széljárás még távol tartotta az olajat a partoktól, de
egy ideje már a turisták körében közkedvelt nyaralóhelyeken, például Ya Nui strandján és a Ko He nevű kis sziget Banana Beach strandján is megjelent a szennyeződés.
A container ship carrying 290 containers has sunk off the coast of Phuket, leaving an oil slickProvincial authorities report that 14 containers hold hazardous substances, with part of the cargo still afloat near the wreck site.All 16 crew members were rescued. pic.twitter.com/hxngmdSRpV https://t.co/hxngmdSRpV— Visegrád 24 (@visegrad24) February 9, 2026
A helyi lapok beszámolóiban látni a valós veszélyt.
"Aggasztónak tartjuk az esetet, mert a baleset már két hete történt, de a helyzet nem látszik javulni. Félő, hogy a tengeri élővilág és a parthoz közeli korallzátonyok károsodhatnak, és mindez esetleg a turizmusra is rossz hatással lehet" - mondta el egy helyi tisztségviselő, aki szerint a kormánynak gondoskodnia kellene a roncs ártalmatlanításáról.
A hajóroncs jelenleg 60 méteres mélységben van, ami megnehezíti az olajszivárgás megfékezését. A thaiföldi tengerészet diszpergálószerrel próbálja kezelni a szennyezést. A Thai PBS televízióban bemutatott képsorok szerint a strandokról a helyi lakosok igyekeznek eltüntetni az olajréteget.
Címlapképünk illusztráció Forrása: MTI/EPA/Cristian Olea
Súlyos vád Európa erős hatalmából: valójában az Egyesült Államok ellen készülhet az Európai Unió
Egymásnak feszülnek a politikusok.
Mi lesz így az álomnyaralással? Nagy bajban a magyarok egyik kedvenc úti célja
Bekövetkezni látszik, amitől féltek.
Hatalmas üzletet kötött a 4iG
50 millió dollárt fektete be a Mubadala.
Moszkva bemondta: Ukrajna szabotázsakcióra készül a Magyarországot is ellátó gázvezeték ellen
Veszélyben lehet az infrastruktúra.
Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?
Forgatókönyvek, elemzések, árfolyamhatások. Minden válasz a március 17-i klubrendezvényünkön.
Nőtt a lakáskárok száma, a szélsőséges időjárásra is fel kell készülni
Egyetlen nyári hónap adta a tavalyi éves kármennyiség közel harmadát.
Védtelen maradt Ukrajna jelentős része: rájöttek az oroszok, hogyan bénítsák meg a légvédelmet
Kritikus hiány lépett fel.
Meglepő kijelentéseket tett Orbán Viktor Magyarország uniós tagságáról és céljairól
A miniszterelnök több állítást is megfogalmazott egy pénteki konferencián.
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Probiotikus otthonok tehetik egészségesebbé hétköznapjainkat
A modern, higiéniafókuszú életmód nemcsak a kórokozókat szorítja háttérbe, hanem a jótékony baktériumokat is kiiktatja környezetünkből. Egyes építészek s
Mentális nyilvántartás
A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.