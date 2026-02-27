  • Megjelenítés
Orbán Viktor újabb lépéseket tervez Robert Ficóval, a cél a Barátság kőolajvezeték újraindítása
Orbán Viktor újabb lépéseket tervez Robert Ficóval, a cél a Barátság kőolajvezeték újraindítása

Portfolio
Orbán Viktor kormányfő a Koosuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában ad élő interjút. A beszélgetés fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.
Parlamenti választás és piaci reakciók
A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.
Információ és jelentkezés
Barátság kőolajvezeték

Amikor ennek az interjúnak vége lesz, Orbán Viktor további lépéseket fog egyeztetni Robert Ficóval, hogy Ukrajénát rábírják ara, hogy újra jöjjön az olaj a Barátság-kőolajvezetéken.

"Káosz alakulhat ki az olajhiány miatt" - mondta Orbán Viktor. Hozzátette:

ha nem adnak az ukránok olajat, nem adunk dízelt. Második lépés lehetett volna, hogy nem adunk áram,ot, de ezt félrtetettük a végső esetre, mert a határ túloldalán magyarok is élnek. Illetve a harmadik, hogy ha nem adnak olajat, akkor nem adunk pénzt.

A 20. szankciós csomag nem lesz lezárva Oroszország ellen. "Ha nem jön az olaj, egyetlen olyan intézkedést sem fogunk támogatni, amit Ukrajna akar" - mondta a kormányfő.

Élőben beszél Orbán Viktor

Részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

