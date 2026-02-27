Orbán Viktor újabb lépéseket tervez Robert Ficóval, a cél a Barátság kőolajvezeték újraindítása

Amikor ennek az interjúnak vége lesz, Orbán Viktor további lépéseket fog egyeztetni Robert Ficóval, hogy Ukrajénát rábírják ara, hogy újra jöjjön az olaj a Barátság-kőolajvezetéken.

"Káosz alakulhat ki az olajhiány miatt" - mondta Orbán Viktor. Hozzátette:

ha nem adnak az ukránok olajat, nem adunk dízelt. Második lépés lehetett volna, hogy nem adunk áram,ot, de ezt félrtetettük a végső esetre, mert a határ túloldalán magyarok is élnek. Illetve a harmadik, hogy ha nem adnak olajat, akkor nem adunk pénzt.

A 20. szankciós csomag nem lesz lezárva Oroszország ellen. "Ha nem jön az olaj, egyetlen olyan intézkedést sem fogunk támogatni, amit Ukrajna akar" - mondta a kormányfő.