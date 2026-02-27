Súlyos vád érte az élelmiszeripart: kiderült a trükkjük

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

A Versenyképességi Tanács ülésén a miniszterek a 2030-ig szóló új fogyasztóügyi menetrend kapcsán elfogadott következtetéseikben figyelmeztettek az úgynevezett indokolatlan területi ellátási korlátozásokra (Territorial Supply Constraints – TSC). A gyakorlat lényege, hogy az

élelmiszergyártók megakadályozzák a kiskereskedőket abban, hogy a termékeket szabadon, más tagállamokból szerezzék be.

Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság iparstratégiáért felelős ügyvezető alelnöke elismerte, hogy ismeri a problémát, ám konkrét jogalkotási lépéseket nem ígért. Újságíróknak az ülést követően úgy fogalmazott: a nehézséget a túlszabályozás elkerülése jelenti, mivel a jó szándék olykor negatív következményekhez vezethet.

Az ülést megelőzően Wolfgang Hattmannsdorfer osztrák gazdasági tisztségviselő levélben sürgette Séjournét a gyors cselekvésre. A kezdeményezéshez Hollandia, Horvátország, Csehország, Görögország, Luxemburg és Szlovénia is csatlakozott.

A kiskereskedelmi érdekképviseletek régóta vádolják a nagy élelmiszeripari vállalatokat azzal, hogy a magasabb árak fenntartása érdekében szándékosan feldarabolják a belső piacot. Christel Delberghe, az EuroCommerce főigazgatója szerint

a gyártók apró csomagolási változtatásokkal – például eltérő színekkel vagy nyelvezettel – akadályozzák meg, hogy az azonos gyártásból származó termékek átlépjék az országhatárokat.

A főigazgató példaként említette: ha egy sárga csomagolású chips olyan országban bukkan fel, ahol a kék csomagolás a hivatalos, a gyártó ezt nyomon követi, és egyszerűen leállítja a szállításokat.

Az élelmiszeripar visszautasította a vádakat

A FoodDrinkEurope közleményében hangsúlyozta: az egységes piac nem jelent egységes költségszintet, így a 27 különböző piacon nem várhatók el azonos árak, különös tekintettel a nemzeti szabályozások és adórendszerek eltéréseire.

