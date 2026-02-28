Barclays: jöhet a 100 dolláros Brent olajár

A brit pénzintézet pénteken még 80 dolláros hordónkénti árral számolt, ám szombaton, az Irán elleni légicsapásokat követően jelentősen felfelé módosította várakozásait.
A Barclays elemzői szerint az olajpiacnak hétfőn a legrosszabb forgatókönyvvel kell szembenéznie,
mivel a közel-keleti biztonsági helyzet gyors romlása komoly kínálati kockázatokat vetít előre.
Az Egyesült Államok és Izrael szombaton több iráni célpontot támadott meg, kifejezetten az ország vezetését véve célba, egyúttal a rezsim megdöntésére szólítottak fel. Irán válaszul rakétákat lőtt ki Izraelre és a szomszédos öböl menti államokra.
Az olajárak már pénteken közel 2 százalékkal emelkedtek, mivel a kereskedők az amerikai–iráni nukleáris tárgyalások eredménytelensége miatt ellátási zavaroktól tartottak. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 72,48 dolláron zárt.
A globális kőolaj-felhasználás nagyjából ötöde az Omán és Irán közötti Hormuzi-szoroson halad át, így a térségben bekövetkező bármilyen fennakadás alapjaiban fenyegeti a világpiaci ellátást. Irán és több OPEC-tagállam – köztük Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Irak – nyersolajexportja nagyrészt ezen a hajózási útvonalon, főként Ázsia irányába zajlik.
Az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynökségének (EIA) adatai szerint Irán 2025-ben az OPEC harmadik legnagyobb nyersolajtermelője volt Szaúd-Arábia és Irak mögött.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
