Barclays: jöhet a 100 dolláros Brent olajár
A Barclays hordónként közel 100 dollárra emelte a Brent nyersolaj árfolyamára vonatkozó előrejelzését, miután az Egyesült Államok és Izrael katonai csapásokat mért Iránra. Az elemzők a közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt súlyos ellátási zavarokra figyelmeztetnek.

A brit pénzintézet pénteken még 80 dolláros hordónkénti árral számolt, ám szombaton, az Irán elleni légicsapásokat követően jelentősen felfelé módosította várakozásait.

A Barclays elemzői szerint az olajpiacnak hétfőn a legrosszabb forgatókönyvvel kell szembenéznie,

mivel a közel-keleti biztonsági helyzet gyors romlása komoly kínálati kockázatokat vetít előre.

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton több iráni célpontot támadott meg, kifejezetten az ország vezetését véve célba, egyúttal a rezsim megdöntésére szólítottak fel. Irán válaszul rakétákat lőtt ki Izraelre és a szomszédos öböl menti államokra.

Az olajárak már pénteken közel 2 százalékkal emelkedtek, mivel a kereskedők az amerikai–iráni nukleáris tárgyalások eredménytelensége miatt ellátási zavaroktól tartottak. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 72,48 dolláron zárt.

A globális kőolaj-felhasználás nagyjából ötöde az Omán és Irán közötti Hormuzi-szoroson halad át, így a térségben bekövetkező bármilyen fennakadás alapjaiban fenyegeti a világpiaci ellátást. Irán és több OPEC-tagállam – köztük Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Irak – nyersolajexportja nagyrészt ezen a hajózási útvonalon, főként Ázsia irányába zajlik.

Az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynökségének (EIA) adatai szerint Irán 2025-ben az OPEC harmadik legnagyobb nyersolajtermelője volt Szaúd-Arábia és Irak mögött.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

