Budapest-Belgrád: óvatosságra inti az autósokat az ÉKM

Hétvégén már tehervonatok közlekedése miatt is nagyobb óvatossággal kell közlekednie Budapest-Belgrád vasútvonal mentén élőknek - tudatta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

A szigorú, minden részletre kiterjedő tesztelési folyamatot követően február 27-én hajnalban elindult az áruszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Az újjáépített 150-es vonalra ütemezett bővüléssel tér vissza a teherforgalom: az árufuvarozói igények felmérése alapján a szakemberek úgy számolnak, hogy

az új pálya a harmadik negyedévre éri el a teljes kihasználtságnak tekinthető forgalmat.

Tavasszal a kötöttpályás személyszállítás is újraindulhat a magyar és a szerb főváros között, így 2026 végére immár mindkét közlekedési kategóriában – áru- és személyszállítás szempontjából is – teljes kapacitással üzemelhet a Budapest-Belgrád vasútvonal, közkeletű nevén a BuBe-projekt.

A mindennapos teherforgalommal immár élesben, valós forgalmi körülmények között működik az újjáépült 150-es vasútvonal. Az összes mérés és pályapróba igazolta, hogy a vonal megfelel minden olyan infrastrukturális és közlekedésbiztonsági feltételnek, amelyek a tehervonatok közlekedtetéséhez szükségesek.

A Soroksár és Kelebia közötti szakaszon korszerű pályán 100 kilométer/órás sebességgel, zavartalanul közlekednek a tehervonatok.

A vonal központi forgalomirányítási rendszerrel (KÖFI) üzemel, mindössze néhány helyszínen van jelenlétes forgalmi szolgálat. A KÖFI berendezések rendben működtek az első napon is. A forgalomfelvételt követően, tekintettel a zajló vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) és egyéb tesztek miatti próbavonati futásokra, tehervonatok csak kétóránként közlekedhetnek, így

a bevezető időszakban legfeljebb napi 8-10 vonatra lehet számítani a Budapest–Kelebia vonalon, de a MÁV-csoport így is nyomatékosan kéri a térségben élőket, hogy ne megszokásból közlekedjenek!

Mindig nagy körültekintéssel és a KRESZ szabályainak maradéktalan betartásával közelítsék meg a vasúti átjárókat.

Nemrég a Telex írt arról, hogy nagyon sok a szintbeli kereszteződés a vonalon. A mintegy 159 kilométeres pályán átlagosan három kilométerenként található ilyen kereszteződés, mivel a költségek miatt kevés felül- és aluljáró épült. Ez a megoldás ugyan megfelel a 160 km/órás üzem nemzetközi és hazai előírásainak, de a gyakorlatban torlódásokat okozhat: egyes településeken, például Dunavarsányban már a próbaüzem alatt is hosszú kocsisorok alakultak ki. A vonatok sebessége emiatt korlátozott, a sorompók pedig a forgalom felfutásával egyre gyakrabban lesznek zárva.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter