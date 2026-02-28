Budapest-Belgrád: óvatosságra inti az autósokat az ÉKM

A szigorú, minden részletre kiterjedő tesztelési folyamatot követően február 27-én hajnalban elindult az áruszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Az újjáépített 150-es vonalra ütemezett bővüléssel tér vissza a teherforgalom: az árufuvarozói igények felmérése alapján a szakemberek úgy számolnak, hogy
az új pálya a harmadik negyedévre éri el a teljes kihasználtságnak tekinthető forgalmat.
Tavasszal a kötöttpályás személyszállítás is újraindulhat a magyar és a szerb főváros között, így 2026 végére immár mindkét közlekedési kategóriában – áru- és személyszállítás szempontjából is – teljes kapacitással üzemelhet a Budapest-Belgrád vasútvonal, közkeletű nevén a BuBe-projekt.
A mindennapos teherforgalommal immár élesben, valós forgalmi körülmények között működik az újjáépült 150-es vasútvonal. Az összes mérés és pályapróba igazolta, hogy a vonal megfelel minden olyan infrastrukturális és közlekedésbiztonsági feltételnek, amelyek a tehervonatok közlekedtetéséhez szükségesek.
A Soroksár és Kelebia közötti szakaszon korszerű pályán 100 kilométer/órás sebességgel, zavartalanul közlekednek a tehervonatok.
A vonal központi forgalomirányítási rendszerrel (KÖFI) üzemel, mindössze néhány helyszínen van jelenlétes forgalmi szolgálat. A KÖFI berendezések rendben működtek az első napon is. A forgalomfelvételt követően, tekintettel a zajló vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) és egyéb tesztek miatti próbavonati futásokra, tehervonatok csak kétóránként közlekedhetnek, így
a bevezető időszakban legfeljebb napi 8-10 vonatra lehet számítani a Budapest–Kelebia vonalon, de a MÁV-csoport így is nyomatékosan kéri a térségben élőket, hogy ne megszokásból közlekedjenek!
Mindig nagy körültekintéssel és a KRESZ szabályainak maradéktalan betartásával közelítsék meg a vasúti átjárókat.
Nemrég a Telex írt arról, hogy nagyon sok a szintbeli kereszteződés a vonalon. A mintegy 159 kilométeres pályán átlagosan három kilométerenként található ilyen kereszteződés, mivel a költségek miatt kevés felül- és aluljáró épült. Ez a megoldás ugyan megfelel a 160 km/órás üzem nemzetközi és hazai előírásainak, de a gyakorlatban torlódásokat okozhat: egyes településeken, például Dunavarsányban már a próbaüzem alatt is hosszú kocsisorok alakultak ki. A vonatok sebessége emiatt korlátozott, a sorompók pedig a forgalom felfutásával egyre gyakrabban lesznek zárva.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
Orbán Viktor: megnőtt a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon
Lépett a kormány.
Elmondta Irán, miért bombázzák szét a szomszédos országokat – Levél jött Teheránból
Közvetlenül az ENSZ-nek címezték.
Megkongatták a vészharangot az indiai meteorológusok
Nagyon meleg lesz.
Azt mondják, meglépte Irán, amitől mindenki félt: lezárják a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát
Innentől tilos a hajózás a Hormuzi-szoroson.
Súlyos eszkaláció: Dubaj belvárosát lövi Irán – Felcsaptak a lángok a 4 milliós városban
Nehezen érthető, Irán mit akar ezzel elérni.
Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: a helyzet eszkalálódhat
Összeül a Védelmi Tanács.
Lép a német kormány – Vége a 2022 óta tartó hosszabbítgatásoknak
Már jóvá is hagyták.
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.