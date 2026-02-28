  • Megjelenítés
Jön a brutális drágulás: akár 75 százalékkal többet fizethetünk az alapvető gyógyszerekért
Portfolio
Az Európai Unió új szennyvízkezelési irányelve alapján a gyógyszer- és kozmetikumgyártókra hárítanák a tisztítási költségek jelentős részét. Az intézkedés következtében drasztikus, akár 75 százalékos drágulás is várható bizonyos termékeknél, a szabályozott piacokon pedig gyógyszerhiány alakulhat ki – tudósított az Infostart.

A 2024 januárjában elfogadott uniós szabályozás célja a vízminőség javítása, amely a szerves és szervetlen anyagok mellett immár a szintetikus származékok – különösen a gyógyszer- és kozmetikummaradványok – eltávolítását is előírja.

Bár a teljes körű megfelelés határideje 2045, a díjak beszedése már 2028 végétől megkezdődhet.

Mivel a szennyezések jelentős részéért a gyógyszerekben található hatóanyagok felelősek, a tisztítási költségek 80 százalékát a gyártókkal fizettetnék meg, gyakorlatilag megadóztatva a gyógyszerfogyasztást.

Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója az Infostartnak rámutatott: a szervezetből kiürülő anyagok eltávolítása a hagyományos eljárásoknál jóval költségesebb és nagyobb energiaigényű folyamat.

A szükséges technológiák – például az ózonos kezelés, az UV-fényes fertőtlenítés vagy az aktív szenes szűrés – kiépítése és üzemeltetése egy uniós tanulmány szerint évente 1,4–1,8 milliárd eurót emészthet fel.

A hatósági áras gyógyszerpiacokon a költségnövekedés nem hárítható át automatikusan a fogyasztókra, ami a szegényebb tagállamokban – például Romániában és Bulgáriában – oda vezethet, hogy a gyártók kivonják termékeiket a piacról. Ez hiányt okozhat alapvető készítményekből, például antibiotikumokból, valamint gyulladás- és lázcsillapítókból. Kockázat az is, hogy az intézkedés gyorsítja az európai gyógyszergyártás Ázsiába települését az alacsonyabb munkaerőköltség és enyhébb környezetvédelmi szabályok miatt.

Az áremelkedés mértékéről eltérnek a becslések: az EU 10–30 százalékos, a német hatóságok 45–75 százalékos drágulást valószínűsítenek például a paracetamol esetében.

A kozmetikai iparban a szabadpiaci árazás miatt könnyebb a költségek áthárítása, de 2028-tól a naptejek, testápolók és samponok árának emelkedése ott is várható.

Címlapkép forrása: Shutterstock

