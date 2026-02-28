Jön az AI, és felzárkózik Magyarország - vagy mégse?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az AI hatása a világban zajló felzárkózási folyamatokra messze nem egyértelmű. A technológiailag eleve fejlett országok kapnak új lendületet? Elakad a felzárkózó országok konvergenciája? Vagy épp ellenkezőleg: a diszruptív technológia kivételes történelmi esély a "későn jövők" óriási ugrására?

Ez számunkra is fontos, hiszen a régióval együtt évtizedes felzárkózást mutató Magyarország növekedési modellje vége felé jár, ráadásul bő három éve stagnál.

Éppen ezért érdekes egy friss - Nobel díjas szerzőket is felvonultató - tanulmány, ami a technológia és a gazdasági fejlődés kapcsolatát vizsgálja. (Daron Acemoglu, Ufuk Akcigit, Simon Johnson: Technology and Economic Development) Spoiler: az elgondolkodtató következtetések között vannak olyanok, amelyek figyelmeztetők lehetnek számunkra.

Csak le kell másolni, nem?

A tanulmány címe, valamint Acemoglu és Johnson eddigi munkássága alapján nem meglepő, hogy a kutatás fő kérdése az volt, hogy miért maradnak el egyes országok tartósan a legfejlettebbektől. Ez a kérdés most úgy pontosítható, hogy a technológiai fejlődés milyen sikerességgel biztosítja a felzárkózást (a „világ technológiai határát” jelentő országokhoz), illetve milyen tényezők akaszthatják el a folyamatot. A másik oldalról nézve: a technológiai ugrás mennyi ideig biztosít fejlettségbeli előnyt egy országnak?

A kérdésre látszólag egyszerű a válasz: adaptálni (tudást, ismert technológiát átvenni) mindig könnyebb, mint innoválni, ezért a felzárkózók helyzete könnyebb. A későn jövők előnyét azonban már a hétköznapi tapasztalat is cáfolja, a közepes jövedelem csapdájába esés sokkal gyakoribb jelenség, mint a teljes felzárkózás sikersztorija.

Az ilyen elakadásokat többnyire intézményi tényezőkre szokás visszavezetni, például az erőforrásokhoz való hozzáférés korlátozására, a hatalmi koncentrációra, a jogbiztonság hiányára stb. Ehhez képest kevesebb figyelem fordítódik arra, hogy miért akad el az innováció (vagy legalábbis annak átvétele), illetve a nagy technológiai fordulópontok diszruptív jellegéből miért nem tudnak profitálni a fejletlenebb országok. Részben ezekre is magyarázatot adnak az intézményi tényezők okozta ösztönzési torzítások, de kevésbé feltárt a hatásmechanizmusuk.

Csatornák

A tanulmány (amelynek elsődleges célja egy keretmodell felállítása volt) több csatornát megnevez, ezeken keresztül a technológia a gazdasági fejlettséghez vezethet – vagy éppen ezek problémái miatt az adaptáció/innováció elakad.

Intézmények. A tanulmány a korábbi kutatásokkal egybevágóan megállapította, hogy a (Világbank jogállamisági indexével mért) jobb intézményekkel rendelkező országok magasabb termelékenységgel (TFP) rendelkeznek, ami a hatékonyabb termelés és a technológia jobb felhasználásának kombinációjára utal. Hasonló összefüggés mutatható ki a szerzők által készített technológiai fejlettségi index és az intézményi minőség között. Oktatás. Az egyes országok adatai alapján erős összefüggés mutatkozik a felsőoktatás és a technológia átvételének képessége között. Ugyanígy a felsőfokú végzettségűek népességen belüli aránya kihat a termelékenységre és a technológiai fejlettségi indexre. Vállalati menedzsment. Míg a fenti tényezőket országok között vizsgálták a szerzők, a vállalatvezetési gyakorlat minőségének jelentőségét mikroadatokon tesztelték. Arról már korábban születtek felmérések, hogy a cégirányítás színvonala összefügg a termelékenységgel, profitabilitással, cégértékkel. A Világbank vállalati felmérése pedig erős korrelációt mutat a vállalati szintű vezetési gyakorlatok pontszáma és annak valószínűsége között, hogy egy vállalat pozitív kutatás-fejlesztési kiadásokkal rendelkezik. Ezeket az eredményeket országos szintre aggregálva is megmarad a pozitív összefüggés. Termékmegfelelőség. Az új technológiák adaptációjának esélyeit rontja, ha az innovációk egy adott ország gazdaságszerkezetébe nem illeszkedik. Vagyis ha a technológia haladási iránya (vagy szintje) nem passzol egy országhoz, az rontja az alkalmazkodás esélyeit. Ez a logikusnak tűnő összefüggés egyelőre csak kis részpiacokon lett tesztelve, ezért a jelentősége a fejlődés elakadásában egyelőre nehezen felmérhető. Hitelpiacok. A finanszírozáshoz való hozzáférés és a kutatás-fejlesztési kiadások valószínűsége közötti korrelációt mutatja egy világbankos vállalati felmérés. Ez azt jelzi, hogy a finanszírozáshoz jobban hozzáférő vállalatok nagyobb valószínűséggel vállalnak innovációt, vagyis a pénzügyi környezet, a tőkeallokációt segítő intézmények szerepe a technológiai fejlődésben fontos. Formális gazdaság, üzleti dinamika. Azok az országok, amelyek megnehezítik a munkaerő átcsoportosítását a kevésbé hatékony cégektől (például az informális gazdaság implicit támogatásával vagy a növekvő cégek megadóztatásával), hosszú távon veszítenek a technológiai felzárkózásban. A hatékony allokáció könnyebbé válása rövid- és középtávon a technológiai és gazdasági fejlődés felgyorsulásához vezet.

Akkor mégsem olyan egyszerű?

A tanulmány szerint tehát a technológia átvételét lassítja az alacsonyabb befogadóképesség (a gyenge oktatási rendszer, a rossz irányítási gyakorlatok vagy a technológia átvételének akadályai miatt), az intézményi torzulások, a technológia nem megfelelősége és a hitelpiaci súrlódások. Az ilyen problémákkal küzdő gazdaságok távolabb kerülnek a technológiai élvonaltól, és ezért viszonylag alacsonyabb marad az egy főre jutó jövedelem.

A szerzők figyelmeztetése szerint az AI a fentiek alapján alkalmatlanabb lehet bizonyos fejlődő környezetekben, és így növelheti a jövedelmi/technológiai szakadékot, ha nem történik tudatos adaptáció.

Mindezek arra utalnak, hogy a mesterséges intelligencia – hiába sok szempontból diszruptív technológia – sem feltétlenül növeli annak a nagy ugrásnak az esélyét, ami a korábbi növekedési akadályokat eltüntetve gyorsabb felzárkózást hoz el. Ehhez ugyanis meg kell hogy legyen az új technológiával kapcsolatos fogadókészség. Márpedig ilyen készség nagyobb eséllyel pont azokban az országokban van meg, akik a korábbi technológiákat is sikeresen alkalmazták, vagy éppen saját maguk igényei szerint fejlesztették.

Ha a felzárkózni kívánó országok teendő listáját ez alapján összeállítjuk, különösebb magyarázat nélkül is érthető lesz, hogy Magyarországnak is vannak olyan hiányosságai, amelyeken a gazdaságpolitikának és a vállalati szektornak dolgoznia kell.

A technológiai felzárkózás egyik „legkeményebb” eszköze a jogbiztonság, szerződésérvényesítés, kiszámítható szabályozás (rule of law), mert ezek csökkentik az adoptációs kockázatot és gyorsítják a technológiába való beruházást. Ehhez képest a nemzetközi mérőszámok alapján Magyarország a 2000-es évek eleji regionális élmezőnyből mostanra az EU egyik leggyengébben teljesítő jogállamisági profilú tagállamává vált.

Az adaptációs fogadókészség fontos eleme a kkv-szektor fejlődése. Ebben Magyarország nem áll jól, a szektor termelékenysége régiós összevetésben is alacsony, és nem is növekszik eléggé. A beszállítói hálózat vékony, a felskálázó vállalkozások aránya alacsony. Ennek javítását szolgálhatná a menedzsmentkészségek fejlesztése, a kifejezetten technológiához kötött finanszírozás bővítése, a belépési korlátok csökkentése, piactorzulások mérséklése.

Összességében tehát a mesterséges intelligencia kínálta esély nem jön magától egy felzárkózni kívánó országnak.

Mindazonáltal nem szabad elfelejteni, hogy Magyarország globális értelemben már nem fejlődő, hanem fejlett gazdaság, még ha a fő kereskedelmi partnereinkhez képest van is lemaradásunk. A gazdasági szerkezetünk tehát alkalmassá tehet minket az AI előnyeinkek kihaszánlására. Erre utal az EBRD kalkuációja is. A szervezet az egyes országok exportszerkezetét vizsgálva azt állapította meg, hogy a mesterséges intellgenciához kötődő kivitelünk súlya meghaladja a 6%-ot, ezzel a régióban a legjobban állunk. (Ilyen termékek a vezérlőchipek, automatikus adatfeldolgozó gépek és egységek, kommunikációs és hálózati berendezések adatátvitelhez, képalkotó berendezések és optikai beviteli eszközök a számítógépes rendszerekben, ipari robotok és precíziós mérő- és ellenőrző műszerek, valamint mesterséges intelligenciával támogatott automatizálást támogató eszközök.)

AI-hoz kötődő exportarány (%) Forrás: EBRD, Regional economic prospects 2026

Más felmérések nagyobb óvatosságra intenek. Bár a Microsoft felmérése szerint az AI elterjedtségében (a fejlett országoktól némileg elmaradva) egy hajszállal előzzük Lengyelországot és Csehországot,de a Bosch kutatása a világátlagtól elmaradó AI-elfogadottságot mért a magyarok körében. Az Eurostat adatai alapján a 16-74 éves népességben a generatív AI-eszközök használata elmarad az uniós átlagtól, és kifejezetten alacsony azon vállalkozások aránya, amelyek legalább egy AI-eszközt használnak.

Ezek az adatok megerősítik azt a képet, hogy a magyar gazdaságban működő, exportorientált, külföldi tulajdonú vállalatok magas technológiai szintet képviselnek, ám a belső tényezők jóval kedvezőtlenebbek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images