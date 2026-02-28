  • Megjelenítés
Lép a német kormány – Vége a 2022 óta tartó hosszabbítgatásoknak
Gazdaság

Lép a német kormány – Vége a 2022 óta tartó hosszabbítgatásoknak

Portfolio
A német kormány hosszú távú megoldást dolgozott ki az orosz Rosneft németországi egységeinek felügyeletére. A korábbi, félévente megújított vagyonkezelés helyett egy tartós struktúrát hoztak létre, amely a Bundesnetzagentur (Szövetségi Hálózati Ügynökség) irányítása alatt működik.

A Rosneft Deutschland (RDG) és az RN Refining & Marketing (RNRM) leányvállalatokat először 2022-ben, az Ukrajna elleni orosz inváziót követően helyezték állami vagyonkezelés alá. Az intézkedés célja az volt, hogy Németország megőrizze ellenőrzését az ország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú finomítói kapacitások felett. Ez a megoldás azonban csak ideiglenesnek bizonyult, mivel

a vagyonkezelést energiabiztonsági okokra hivatkozva félévente meg kellett újítani.

Ez folyamatos bizonytalanságot teremtett, különösen a PCK Schwedt finomító esetében, amely Berlin üzemanyag-ellátásának jelentős részét biztosítja.

Az új konstrukció értelmében a Bundesnetzagentur veszi át a két társaság irányítását, beleértve a PCK Schwedt, a karlsruhei MiRO, valamint a Bayernoil finomítókban meglévő részesedéseiket is. Az Európai Bizottság a hónap elején már jóváhagyta ezt az új vagyonkezelői struktúrát.

Még több Gazdaság

Ráfordultunk a célegyenesre - így állnak a pártok a közvélemény-kutatóknál

Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: a helyzet eszkalálódhat

Napelemesek, figyelem: olyan történt a szemünk láttára, amire még soha nem volt példa

A Rosneft Deutschland Németország olajfeldolgozó kapacitásának mintegy 13 százalékát adja, ezzel az ország egyik legnagyobb finomítóipari szereplőjének számít. A szövetségi gazdasági minisztérium közleményében hangsúlyozta: az ellátásbiztonság garantálása továbbra is elsődleges szempont minden, a vállalattal kapcsolatos kormányzati intézkedés során.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Nagy változásról született döntés Brüsszelben, és ez a magyar árampiacra is hatni fog
Jön a brutális drágulás: akár 75 százalékkal többet fizethetünk az alapvető gyógyszerekért
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility