Lép a német kormány – Vége a 2022 óta tartó hosszabbítgatásoknak

A Rosneft Deutschland (RDG) és az RN Refining & Marketing (RNRM) leányvállalatokat először 2022-ben, az Ukrajna elleni orosz inváziót követően helyezték állami vagyonkezelés alá. Az intézkedés célja az volt, hogy Németország megőrizze ellenőrzését az ország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú finomítói kapacitások felett. Ez a megoldás azonban csak ideiglenesnek bizonyult, mivel
a vagyonkezelést energiabiztonsági okokra hivatkozva félévente meg kellett újítani.
Ez folyamatos bizonytalanságot teremtett, különösen a PCK Schwedt finomító esetében, amely Berlin üzemanyag-ellátásának jelentős részét biztosítja.
Az új konstrukció értelmében a Bundesnetzagentur veszi át a két társaság irányítását, beleértve a PCK Schwedt, a karlsruhei MiRO, valamint a Bayernoil finomítókban meglévő részesedéseiket is. Az Európai Bizottság a hónap elején már jóváhagyta ezt az új vagyonkezelői struktúrát.
A Rosneft Deutschland Németország olajfeldolgozó kapacitásának mintegy 13 százalékát adja, ezzel az ország egyik legnagyobb finomítóipari szereplőjének számít. A szövetségi gazdasági minisztérium közleményében hangsúlyozta: az ellátásbiztonság garantálása továbbra is elsődleges szempont minden, a vállalattal kapcsolatos kormányzati intézkedés során.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
