  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor: megnőtt a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon
Megkongatták a vészharangot az indiai meteorológusok
Gazdaság

Megkongatták a vészharangot az indiai meteorológusok

Portfolio
India idén a szokásosnál jóval forróbb nyárra számíthat. Márciustól májusig az átlagosnál több hőhullámos napra kell felkészülni, ami a téli vetésű növények terméskilátásait is ronthatja.

Az Indiai Meteorológiai Hivatal (IMD) szombati tájékoztatása szerint a nyári szezon első hónapjában, márciusban a minimumhőmérsékletek az ország nagy részén várhatóan az átlag felett alakulnak. Mritjundzsaj Mahápátra, az IMD főigazgatója kijelentette:

márciustól májusig az ország legtöbb területén az átlagosnál több hőségnapra kell számítani.

A február már egyértelmű figyelmeztetésként szolgált, hiszen mind a nappali, mind az éjszakai hőmérsékletek meghaladták a sokévi átlagot. Ezzel az 1901 óta vezetett mérések történetében az ötödik legmelegebb februárt regisztrálták.

A forróság a mezőgazdaságra is súlyos hatást gyakorolhat. A téli vetésű növényeket – köztük a búzát, a repcét és a csicseriborsót – októbertől decemberig vetik, és a tenyészidőszak alatt hűvös időjárást igényelnek az optimális hozamhoz. Az átlag feletti márciusi hőmérséklet azonban csökkentheti az érésben lévő növények szemeinek méretét, ami terméskiesést okozhat.

Még több Gazdaság

Orbán Viktor: megnőtt a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon

Léket kapott egy uszály a Dunán

Ráfordultunk a célegyenesre - így állnak a pártok a közvélemény-kutatóknál

India a világ második legnagyobb búzatermelője és legnagyobb növényiolaj-importőre. Az ország arra számított, hogy a 2026-os rekordtermés révén búzát exportálhat, és csökkentheti a költséges pálma-, szója- és napraforgóolaj-behozatalt. Az elhúzódó hőség azonban veszélybe sodorhatja ezeket a terveket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Nagy változásról született döntés Brüsszelben, és ez a magyar árampiacra is hatni fog
Jön a brutális drágulás: akár 75 százalékkal többet fizethetünk az alapvető gyógyszerekért
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility