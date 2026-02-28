Megkongatták a vészharangot az indiai meteorológusok

India idén a szokásosnál jóval forróbb nyárra számíthat. Márciustól májusig az átlagosnál több hőhullámos napra kell felkészülni, ami a téli vetésű növények terméskilátásait is ronthatja.

Az Indiai Meteorológiai Hivatal (IMD) szombati tájékoztatása szerint a nyári szezon első hónapjában, márciusban a minimumhőmérsékletek az ország nagy részén várhatóan az átlag felett alakulnak. Mritjundzsaj Mahápátra, az IMD főigazgatója kijelentette:

márciustól májusig az ország legtöbb területén az átlagosnál több hőségnapra kell számítani.

A február már egyértelmű figyelmeztetésként szolgált, hiszen mind a nappali, mind az éjszakai hőmérsékletek meghaladták a sokévi átlagot. Ezzel az 1901 óta vezetett mérések történetében az ötödik legmelegebb februárt regisztrálták.

A forróság a mezőgazdaságra is súlyos hatást gyakorolhat. A téli vetésű növényeket – köztük a búzát, a repcét és a csicseriborsót – októbertől decemberig vetik, és a tenyészidőszak alatt hűvös időjárást igényelnek az optimális hozamhoz. Az átlag feletti márciusi hőmérséklet azonban csökkentheti az érésben lévő növények szemeinek méretét, ami terméskiesést okozhat.

India a világ második legnagyobb búzatermelője és legnagyobb növényiolaj-importőre. Az ország arra számított, hogy a 2026-os rekordtermés révén búzát exportálhat, és csökkentheti a költséges pálma-, szója- és napraforgóolaj-behozatalt. Az elhúzódó hőség azonban veszélybe sodorhatja ezeket a terveket.

Forrás: Reuters

