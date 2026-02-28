Műtárgyak helyett inkább luxuscikkeket vesznek a gazdagok? Fordulat jöhet az aukciós házaknál

Mi fog történni, ha a luxuscikkek eladása több hasznot hoz a Christie's-nek, a Sotheby's-nek és a Phillips-nek, mint a művészeti árverések? – találgatják a piac elemzői, és sokan közülük üzletpolitikai fordulatot vizionálnak az elmúlt évek tendenciája alapján. „Nem, ez soha nem fog bekövetkezni” – erősködnek a nagy házak irányítói, viszont a számok más irányba mutatnak.
- A Christie's-nél tavaly 3,7 milliárd dollárt fialtak a műtárgyak, a forgalom 60%-át tették ki.
- A Sotheby's 4,3 milliárdért értékesített művészeti alkotásokat, ez is 60%-ot képvisel az összmérlegben.
- A 60%-os részesedés visszaköszön a Phillips-nél is, ahol az összbevétel 927 millió dollár volt, ebből 290 milliót termelt az óraágazat.
A művészeti forgalom csökken, a luxuseladásoké nő
A folyamatok iránya elgondolkodtató. A műtárgypiaci elemző, az ArtTactic adatai szerint
a 2022-es csúcs óta, amikor is 10,8 milliárd dollárt tettek ki a művészeti árverések bevételei, folyamatos a visszaesés, a tavalyi mérlegbe alig 7 millió dollár került.
