Napelemesek, figyelem: olyan történt a szemünk láttára, amire még soha nem volt példa

Sok a kihívás és nagy a ciklikusság a termelésben
Az összesített hazai fotovoltaikus kapacitás Magyarországon mintegy 87 megawattal (MW) 8442,3 MW-ra nőtt február elejéig a rendszerirányító MAVIR adatai szerint.
A magyar naperőmű-állomány bővülése az elmúlt évtizedben vált igazán látványossá, aminek köszönhetően az ország 2024-re világelső lett a napenergia áramtermelési mixben elfoglalt részarányát tekintve. A napenergia napjainkban már éves szinten a hazai áramtermelés megközelítőleg 30%-át adja, hozzájárulva az importigény visszaszorításához, az ország szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez és a piaci villamosenergia-árak mérsékléséhez is.
A naperőművek gyors és széles körű terjedése ugyanakkor hálózati, illetve rendszerszintű kihívásokat is okoz, jelentős részben a technológia időjárásfüggő, ingadozó rendelkezésre állása következtében. Az időjárási körülmények változékonysága miatt van az is, hogy a napelemek termelése egyik évről a másikra is jelentős eltéréseket mutathat, tovább nehezítve az energiaforrással való tervezhetőséget.
A fotovoltaikus (PV) panelek termelése nem csak napon belül, hanem éven belül is bizonyos mintázatot követ a Nap pályájának alakulását lekövetve. A napelemek termelése a december-januárban éri el mélypontját, amikor átlagos havi kihasználtságuk (kapacitás faktoruk) mindössze ötöde-hatoda a június-júliusi, 30%-ot közelítő csúcsértékeknek.
A kihasználtsági mutató lényegében azt jelzi, hogy a napelem termelése az adott időszakban hogyan aránylik ahhoz, mint ha névleges csúcsteljesítményén, vagyis maximális teljesítményen termelhetne, amelyet ideális, laboratóriumi körülmények között képes leadni. Pontos kihasználtsági adatok jelenleg csak a nagy napelemparkokról állnak rendelkezésre, a háztartási méretű (HMKE) kiserőművekről és a saját célra termelő erőművekről (SCTE) egyelőre nem elérhetőek ilyen számok, de utóbbiak kihasználtsága a telepítési-tájolási korlátok miatt feltételezhetően alacsonyabb, mint a napelemparkoké.
Évtizedes mélypont
A MAVIR adatai alapján 2026 januárjában mindössze 4,23% volt a hazai napelemparkok átlagos havi kihasználtsága,
ami legalább évtizedes mélypontot jelöl a januári kihasználtsági mutatók hazai alakulásában, és kevesebb mint fele a 2022-es 8,71%-os januári rekordnak.
A kihasználtsági arány már 2025 decemberében is rendkívül alacsony volt, a 3,96%-os mutató 2016 óta a második legkisebb decemberi érték.
A kedvezőtlen napenergia-termelési körülmények (borult időszakok, a napelemeket is befedő hótakaró) eredményeképpen a magyarországi nagy naperőművek termelése annak ellenére is jóval alacsonyabb volt 2026 januárjában (150,6 gigawattóra - GWh), mint egy évvel korábban (195,8 GWh), hogy közben számos új napelemes rendszer jött létre, a hazai fotovoltaikus beépített teljesítőképesség pedig jelentősen, összességében több mint 1 gigawattal (GW) nőtt. (Ezek az értékek a HMKE-k és SCTE-k termelési adatait nem foglalják magukba, ezeket is figyelembe véve a napenergia-termelési értékek körülbelül 50%-kal magasabbnak adódnak.)
Ezért, és mivel az idei január jóval hidegebb volt, mint a tavalyi, ami feltornázta az ország áramfogyasztását, a - napelemparkok által megtermelt -
napenergia részaránya a magyar villamosenergia-felhasználásban a 2025 januári 4,4%-ról 2026 elejére 3,1%-ra csökkent.
Összevetésül: a különféle napelemes rendszerek a hazai összesített erőművi bruttó beépített teljesítőképességnek már több mint 50%-át teszik ki.
A napelemes kihasználtsági értékek visszaesése éppen a legnagyobb energiafogyasztású időszakban ismét rávilágít a villamosenergia-rendszer rugalmasságának fontosságára, így a - ma még hiányzó - hosszabb távú energiatárolást lehetővé tevő kapacitások szükségességére, illetve kiváltképpen a stabil (zsinór-) áramtermelésre képes hagyományos erőművek ma még nélkülözhetetlen szerepére az ellátás biztosításában. Az időjárási körülmények úgy alakultak, hogy ezen a télen a tengerentúli felhasználók és szakemberek is hasonló tapasztalatokat szereztek a kemény téli viszonyok közötti energiaellátással kapcsolatban, "köszönhetően" egyebek mellett a Fern névre keresztelt viharnak.
Az AI előre látta
A naperőművek hazai kihasználtságának visszaeése egyébként nem érhette teljesen derült égből villámcsapásként az érintetteket.
Egy műholdas adatokat és mesterséges intelligencia/gépi tanulási algoritmusokat használó elemzés ugyanis már korábban arra jutott, hogy Európa nagy részén - így térségünkben is - a szokásosnál felhősebb idő, ezáltal a sokéves átlagnál kisebb besugárzási és napenergia-termelési értékek valószínűsíthetőek 2026 első hónapjaiban.
A napenergia-termelés akár hosszabb távú előrejelezhetősége (menetrendezhetősége) és ennek tökéletesítése
szintén olyan, a naperőművek jövedelmezőségének tervezhetőségétől az időjárásfüggő megújulók rendszerbe integrálhatóságáig számos területre kedvezően ható lényeges eszköz, amely érdemben hozzájárul a villamosenergia-rendszer stabilitásához is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Izraeli források szerint valószínűleg meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére
Szivárogtat az izraeli média - Hivatalos bejelentés még nincs.
Ki sem fizették még a helyreállítási alap pénzeit, már tömeges visszaélésekre gyanakodnak
Súlyos megállapításokat tettek az uniós auditorok az RRF-ről.
Kijöttek a friss adatok: komoly zuhanást könyvelhetett el Warren Buffett legendás cége
Visszaesett a működési eredmény.
Bekövetkezett, amitől mindenki tartott: sorra függesztik fel az olajszállítmányokat a Hormuzi-szorosban
Napokig fennállhat a helyzet.
Itt a válasz, miért támad semleges országokat Irán ballisztikus rakétákkal
Legitim célpontnak tekintik.
6,5 milliárd forintot kapnak a Bászna károsultjai
A nagyját már elutalták.
Montenegró kínai konzorciummal szerződött: 22 kilométeres szakasz épül a Bar–Boljare autópályán
A teljes autópálya tervezett hossza mintegy 165 kilométer.
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.