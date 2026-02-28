Napelemesek, figyelem: olyan történt a szemünk láttára, amire még soha nem volt példa

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az év elején is folytatódott a magyarországi naperőmű kapacitás bővülése, ugyanakkor a naperőművek hazai történelmének valószínűleg leggyengébb januári kihasználtsági értékével indult 2026. Ezért, és mivel januárban a hideg miatt jóval több áram fogyott, mint egy évvel korábban, az itthon megtermelt napenergia részaránya a villamosenergia-felhasználásban a 2025 januári 4,4%-ról 2026 elejére 3,1%-ra csökkent, a kapacitásbővülés ellenére is. Egy műholdas adatokat és mesterséges intelligenciát használó elemzés már korábban előre jelezte, hogy régiónkban a sokéves átlagnál kisebb besugárzási és napenergia-termelési értékek valószínűsíthetőek az idei első hónapokban.

Sok a kihívás és nagy a ciklikusság a termelésben

Az összesített hazai fotovoltaikus kapacitás Magyarországon mintegy 87 megawattal (MW) 8442,3 MW-ra nőtt február elejéig a rendszerirányító MAVIR adatai szerint.

A magyar naperőmű-állomány bővülése az elmúlt évtizedben vált igazán látványossá, aminek köszönhetően az ország 2024-re világelső lett a napenergia áramtermelési mixben elfoglalt részarányát tekintve. A napenergia napjainkban már éves szinten a hazai áramtermelés megközelítőleg 30%-át adja, hozzájárulva az importigény visszaszorításához, az ország szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez és a piaci villamosenergia-árak mérsékléséhez is.

A naperőművek gyors és széles körű terjedése ugyanakkor hálózati, illetve rendszerszintű kihívásokat is okoz, jelentős részben a technológia időjárásfüggő, ingadozó rendelkezésre állása következtében. Az időjárási körülmények változékonysága miatt van az is, hogy a napelemek termelése egyik évről a másikra is jelentős eltéréseket mutathat, tovább nehezítve az energiaforrással való tervezhetőséget.

A fotovoltaikus (PV) panelek termelése nem csak napon belül, hanem éven belül is bizonyos mintázatot követ a Nap pályájának alakulását lekövetve. A napelemek termelése a december-januárban éri el mélypontját, amikor átlagos havi kihasználtságuk (kapacitás faktoruk) mindössze ötöde-hatoda a június-júliusi, 30%-ot közelítő csúcsértékeknek.

A kihasználtsági mutató lényegében azt jelzi, hogy a napelem termelése az adott időszakban hogyan aránylik ahhoz, mint ha névleges csúcsteljesítményén, vagyis maximális teljesítményen termelhetne, amelyet ideális, laboratóriumi körülmények között képes leadni. Pontos kihasználtsági adatok jelenleg csak a nagy napelemparkokról állnak rendelkezésre, a háztartási méretű (HMKE) kiserőművekről és a saját célra termelő erőművekről (SCTE) egyelőre nem elérhetőek ilyen számok, de utóbbiak kihasználtsága a telepítési-tájolási korlátok miatt feltételezhetően alacsonyabb, mint a napelemparkoké.

Évtizedes mélypont

A MAVIR adatai alapján 2026 januárjában mindössze 4,23% volt a hazai napelemparkok átlagos havi kihasználtsága,

ami legalább évtizedes mélypontot jelöl a januári kihasználtsági mutatók hazai alakulásában, és kevesebb mint fele a 2022-es 8,71%-os januári rekordnak.

A kihasználtsági arány már 2025 decemberében is rendkívül alacsony volt, a 3,96%-os mutató 2016 óta a második legkisebb decemberi érték.

A kedvezőtlen napenergia-termelési körülmények (borult időszakok, a napelemeket is befedő hótakaró) eredményeképpen a magyarországi nagy naperőművek termelése annak ellenére is jóval alacsonyabb volt 2026 januárjában (150,6 gigawattóra - GWh), mint egy évvel korábban (195,8 GWh), hogy közben számos új napelemes rendszer jött létre, a hazai fotovoltaikus beépített teljesítőképesség pedig jelentősen, összességében több mint 1 gigawattal (GW) nőtt. (Ezek az értékek a HMKE-k és SCTE-k termelési adatait nem foglalják magukba, ezeket is figyelembe véve a napenergia-termelési értékek körülbelül 50%-kal magasabbnak adódnak.)

Ezért, és mivel az idei január jóval hidegebb volt, mint a tavalyi, ami feltornázta az ország áramfogyasztását, a - napelemparkok által megtermelt -

napenergia részaránya a magyar villamosenergia-felhasználásban a 2025 januári 4,4%-ról 2026 elejére 3,1%-ra csökkent.

Összevetésül: a különféle napelemes rendszerek a hazai összesített erőművi bruttó beépített teljesítőképességnek már több mint 50%-át teszik ki.

A napelemes kihasználtsági értékek visszaesése éppen a legnagyobb energiafogyasztású időszakban ismét rávilágít a villamosenergia-rendszer rugalmasságának fontosságára, így a - ma még hiányzó - hosszabb távú energiatárolást lehetővé tevő kapacitások szükségességére, illetve kiváltképpen a stabil (zsinór-) áramtermelésre képes hagyományos erőművek ma még nélkülözhetetlen szerepére az ellátás biztosításában. Az időjárási körülmények úgy alakultak, hogy ezen a télen a tengerentúli felhasználók és szakemberek is hasonló tapasztalatokat szereztek a kemény téli viszonyok közötti energiaellátással kapcsolatban, "köszönhetően" egyebek mellett a Fern névre keresztelt viharnak.

Az AI előre látta

A naperőművek hazai kihasználtságának visszaeése egyébként nem érhette teljesen derült égből villámcsapásként az érintetteket.

Egy műholdas adatokat és mesterséges intelligencia/gépi tanulási algoritmusokat használó elemzés ugyanis már korábban arra jutott, hogy Európa nagy részén - így térségünkben is - a szokásosnál felhősebb idő, ezáltal a sokéves átlagnál kisebb besugárzási és napenergia-termelési értékek valószínűsíthetőek 2026 első hónapjaiban.

A napenergia-termelés akár hosszabb távú előrejelezhetősége (menetrendezhetősége) és ennek tökéletesítése

szintén olyan, a naperőművek jövedelmezőségének tervezhetőségétől az időjárásfüggő megújulók rendszerbe integrálhatóságáig számos területre kedvezően ható lényeges eszköz, amely érdemben hozzájárul a villamosenergia-rendszer stabilitásához is.

