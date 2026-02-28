  • Megjelenítés
Orbán Viktor: megnőtt a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon
Orbán Viktor: megnőtt a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon

Portfolio
Orbán Viktor bejelentette, hogy megemelik a terrorfenyegetettség szintjét itthon egy fokozattal. Részleteket későbbre ígért. Magyarországon a terrorfenyegetettséget egy négyfokozatú skálán határozzák meg, ahol 1-es a legsúlyosabb, 4-es a legenyhébb.
Parlamenti választás és piaci reakciók
A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.
Háború Iránban! Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal!

- jelentette be Orbán Viktor a Facebookon.

Részleteket későbbre ígért.

Milyen fokozatok vannak?

Magyarországon a terrorfenyegetettséget egy négyfokozatú skálán határozzák meg, ahol

az 1-es jelenti a legsúlyosabb, a 4-es pedig a legenyhébb helyzetet.

A rendszer lényege, hogy minél konkrétabb és közvetlenebb az információ egy lehetséges vagy már bekövetkezett terrortámadásról, annál alacsonyabb számú – vagyis annál magasabb – fokozat lép életbe.

A 4-es szint általában nemzetközi, EU- vagy NATO-országokat érintő kockázatok miatt van érvényben, amikor Magyarországon nincs konkrét veszélyre utaló jel, de az sem zárható ki teljesen.

A 3-as fokozat már a fenyegetettség növekedését jelzi, például egy külföldi vagy szomszédos országban történt támadás miatt, míg a 2-es szintnél már kifejezetten magyarországi célpontokra vonatkozó információk is rendelkezésre állhatnak.

Az 1-es, kritikus fokozat akkor lép életbe, ha terrorcselekmény történt, vagy olyan súlyos esemény következett be, amelynél a terrorizmus gyanúja felmerül. A fokozatokról a belügyminiszter dönt, jellemzően szakmai bizottsági javaslat alapján, szükség esetén gyorsított eljárásban.

Mi történt?

  • Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen.
  • A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják.
  • Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol.
  • Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása.
  • Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte.
  • Délután az izraeli média arról kezdett el szivárogtatni: "valószínűleg" meghalt Ali Hámenei, Irán legfőbb vezére - Teherán ezt később tagadta.
  • A forradalmi gárda vezetője és a védelmi miniszter viszont szinte biztosan meghalt - erről több forrás is beszámolt.
  • A délután folyamán intenzív támadás érte a szunni olajmonarchiák fővárosait - felcsaptak a lángok Dubajból, Dohából és Kuvaitvárosból is Irán rakéta- és dróntámadásai után.

