Ráfordultunk a célegyenesre - így állnak a pártok a közvélemény-kutatóknál

Szokásos havi áttekintésünk januári eredményeit látva azt írtuk, hogy végérvényesen kettészakadtak a közvélemény-kutatási eredmények. A megállapítás nem annyira matematikai, mint inkább optikai természetű volt. Ugyanis a két kutatói csoport eredményei közötti (amúgy is óriási) különbség nem nőtt tovább, de egyre inkább elképzelhetetlennek tűnt, hogy az idő rövidsége miatt ezek a választás előtt összeérjenek. Annál is inkább, mivel a felmérések számai befagytak, vagyis hónapok óta alig mutattak változásokat a szavazói preferenciákban.
A februári adatokat böngészve megállapíthatjuk, hogy nagyítóval ugyan látszik valami változás, de ezt egyáltalán nem mondanánk a konvergencia első jelének. Annyi történt ugyanis, hogy a következetesen Fidesz-előnyt mérő közvélemény-kutatók különbségei kisebbek lettek, mint januárban. (Átlagosan 8 helyett 6 százalékpont.) Igen ám, de ez mindössze három felmérési eredményt jelent, amiből ráadásul kettő egy intézeté, a Nézőponté. A legutóbbi felmérés 5 százalékpontos Fidesz-előnye ugyan kisebb, mint a mindössze két héttel korábbi kutatásé, de mindössze 1 százalékponttal. Nagy változást már csak azért sem látnánk bele a korábbi hónapokra jellemző 6-8 százalékpontos előnyhöz képest, mert tavaly júniusban is mért már 5 százalékpontot a Nézőpont, tehát nincs szó példátlan esetről.
Ahogyan korábban, most sem követjük azt a gyakorlatot, hogy a havi áttekintő írásunkban az összes kutatási eredményt együttesen értelmezzük. Ebben az esetben ugyanis a mozgásokat sokkal jobban befolyásolná az, hogy egy adott időszakban a kétféle kutatói körből épp melyik volt aktívabb, és így az átlagokat az összetételhatás mozgatná, nem pedig a valós preferenciaváltozások. Ehelyett a kétféle kutatói kör felméréseit külön-külön értékeljük.
A fentiek miatt a grafikonunk végén látható lefelé konyulást egyelőre nem látnánk egy karakteres fordulatnak.
A kétféle kutatói csoport eredményeinek összezárásáról már csak azért sem beszélhetünk, mert februárban a Tisza Párt előnyét mérők utolsó felmérései a különbség növekedését mutatják. Míg a januárban készült öt felmérésben (a biztos szavazó pártválasztók között) átlagosan 10 százalékponttal vezetett az ellenzéki párt, a hat februári pollban a differencia 13 százalékpont lett.
Az összetétel-hatást azonban még a homogénebb csoporton belül is érdemes figyelembe venni. Januárhoz képest ugyanis februárban az IDEA pontosan ugyanakkora Tisza-előnyt mért (10%p), a Republikon kisebbet (9 vs 8 p), és a Publicus is csak egy kicsit nagyobbat (8 vs 9%p). Az átlagos előny növekedéséért két másik faktor felel. Az egyik, hogy a Medián által mért Tisza-előny egy hónap alatt 12-ről 20 százalékpontra nőtt. A másik, hogy a hosszú idő után nyilvános kutatással felbukkanó Iránytű 13 százalékpontos különbséget jelentett. (Az Iránytű nyilvános felméréseinek nagy része a szavazók szociodemográfiai összetételére összpontosít, a pártok aggregált támogatottságát bemutató pollja az utóbbi három évben csak három darab volt.)
Mindezek alapján a Tisza Párt előnyét mérők februári felmérési eredményeiből az állapítható meg, hogy
- a Tisza támogatottsága csúcson van (bár összességében nem emelkedett jelentősen)
- a Fidesz népszerűsége minimálisan csökkent.
A februári elmozdulások továbbra sem nevezhetők jelentősnek, a preferenciák mindkét kutatói tábor szerint stabilak. (Ahogy a múlt hónapban fogalmaztunk: a Fidesz és a Tisza Párt közötti különbség hosszú hónapok óta betonba van öntve - csak épp két különböző betonba.) Ezért a következő másfél hónap már egészen biztosan különleges lesz.
Vagy úgy megyünk el szavazni, hogy két élesen eltérő kép lesz a fejünkben a választói preferenciákról, vagy úgy, hogy nagyon jelentős változásokat látunk még a pártok támogatottságában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Izraeli források szerint valószínűleg meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére
Szivárogtat az izraeli média - Hivatalos bejelentés még nincs.
Ki sem fizették még a helyreállítási alap pénzeit, már tömeges visszaélésekre gyanakodnak
Súlyos megállapításokat tettek az uniós auditorok az RRF-ről.
Kijöttek a friss adatok: komoly zuhanást könyvelhetett el Warren Buffett legendás cége
Visszaesett a működési eredmény.
Bekövetkezett, amitől mindenki tartott: sorra függesztik fel az olajszállítmányokat a Hormuzi-szorosban
Napokig fennállhat a helyzet.
Itt a válasz, miért támad semleges országokat Irán ballisztikus rakétákkal
Legitim célpontnak tekintik.
6,5 milliárd forintot kapnak a Bászna károsultjai
A nagyját már elutalták.
Montenegró kínai konzorciummal szerződött: 22 kilométeres szakasz épül a Bar–Boljare autópályán
A teljes autópálya tervezett hossza mintegy 165 kilométer.
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.