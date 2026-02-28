Ráfordultunk a célegyenesre - így állnak a pártok a közvélemény-kutatóknál

Februárban megmozdultak a politikai erőviszonyok, igaz, a változás összességében nem mondható óriásinak. Áttekintő írásunkban megmutatjuk, milyen képet vetítenek elénk a közvélemény-kutatók a tél végén.

Szokásos havi áttekintésünk januári eredményeit látva azt írtuk, hogy végérvényesen kettészakadtak a közvélemény-kutatási eredmények. A megállapítás nem annyira matematikai, mint inkább optikai természetű volt. Ugyanis a két kutatói csoport eredményei közötti (amúgy is óriási) különbség nem nőtt tovább, de egyre inkább elképzelhetetlennek tűnt, hogy az idő rövidsége miatt ezek a választás előtt összeérjenek. Annál is inkább, mivel a felmérések számai befagytak, vagyis hónapok óta alig mutattak változásokat a szavazói preferenciákban.

A februári adatokat böngészve megállapíthatjuk, hogy nagyítóval ugyan látszik valami változás, de ezt egyáltalán nem mondanánk a konvergencia első jelének. Annyi történt ugyanis, hogy a következetesen Fidesz-előnyt mérő közvélemény-kutatók különbségei kisebbek lettek, mint januárban. (Átlagosan 8 helyett 6 százalékpont.) Igen ám, de ez mindössze három felmérési eredményt jelent, amiből ráadásul kettő egy intézeté, a Nézőponté. A legutóbbi felmérés 5 százalékpontos Fidesz-előnye ugyan kisebb, mint a mindössze két héttel korábbi kutatásé, de mindössze 1 százalékponttal. Nagy változást már csak azért sem látnánk bele a korábbi hónapokra jellemző 6-8 százalékpontos előnyhöz képest, mert tavaly júniusban is mért már 5 százalékpontot a Nézőpont, tehát nincs szó példátlan esetről.

Ahogyan korábban, most sem követjük azt a gyakorlatot, hogy a havi áttekintő írásunkban az összes kutatási eredményt együttesen értelmezzük. Ebben az esetben ugyanis a mozgásokat sokkal jobban befolyásolná az, hogy egy adott időszakban a kétféle kutatói körből épp melyik volt aktívabb, és így az átlagokat az összetételhatás mozgatná, nem pedig a valós preferenciaváltozások. Ehelyett a kétféle kutatói kör felméréseit külön-külön értékeljük.

A fentiek miatt a grafikonunk végén látható lefelé konyulást egyelőre nem látnánk egy karakteres fordulatnak.

A kétféle kutatói csoport eredményeinek összezárásáról már csak azért sem beszélhetünk, mert februárban a Tisza Párt előnyét mérők utolsó felmérései a különbség növekedését mutatják. Míg a januárban készült öt felmérésben (a biztos szavazó pártválasztók között) átlagosan 10 százalékponttal vezetett az ellenzéki párt, a hat februári pollban a differencia 13 százalékpont lett.

Az összetétel-hatást azonban még a homogénebb csoporton belül is érdemes figyelembe venni. Januárhoz képest ugyanis februárban az IDEA pontosan ugyanakkora Tisza-előnyt mért (10%p), a Republikon kisebbet (9 vs 8 p), és a Publicus is csak egy kicsit nagyobbat (8 vs 9%p). Az átlagos előny növekedéséért két másik faktor felel. Az egyik, hogy a Medián által mért Tisza-előny egy hónap alatt 12-ről 20 százalékpontra nőtt. A másik, hogy a hosszú idő után nyilvános kutatással felbukkanó Iránytű 13 százalékpontos különbséget jelentett. (Az Iránytű nyilvános felméréseinek nagy része a szavazók szociodemográfiai összetételére összpontosít, a pártok aggregált támogatottságát bemutató pollja az utóbbi három évben csak három darab volt.)

Mindezek alapján a Tisza Párt előnyét mérők februári felmérési eredményeiből az állapítható meg, hogy

a Tisza támogatottsága csúcson van (bár összességében nem emelkedett jelentősen)

a Fidesz népszerűsége minimálisan csökkent.

A februári elmozdulások továbbra sem nevezhetők jelentősnek, a preferenciák mindkét kutatói tábor szerint stabilak. (Ahogy a múlt hónapban fogalmaztunk: a Fidesz és a Tisza Párt közötti különbség hosszú hónapok óta betonba van öntve - csak épp két különböző betonba.) Ezért a következő másfél hónap már egészen biztosan különleges lesz.

Vagy úgy megyünk el szavazni, hogy két élesen eltérő kép lesz a fejünkben a választói preferenciákról, vagy úgy, hogy nagyon jelentős változásokat látunk még a pártok támogatottságában.

