Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: a helyzet eszkalálódhat

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a közel-keleti helyzet az eszkaláció irányába mutat, úgyhogy össze kell ülnie a Védelmi Tanácsnak.

Szijjártó Péter külügyminiszter elmondása szerint a térségi partnerekkel folytatott telefonos egyeztetések alapján

a közel-keleti helyzet egyértelműen az eszkaláció irányába halad.

A külügyminiszter arra figyelmeztetett: a válság súlyos következményekkel járhat az energiaárak alakulására és a globális biztonságra is.

A feszültség azután ugrott meg, hogy Izrael bejelentette: megelőző csapást indított Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen zajlik, katonai célpontok mellett iráni vezetőket is támadva. Teherán térségéből több robbanásról érkeztek felvételek, helyi források szerint Izrael elhúzódó harcokra készül. Donald Trump közlése szerint a cél az iráni atomprogram és ballisztikus rakéták felszámolása, valamint az iszlamista rezsim megbuktatása.

Irán válaszul ellencsapást indított, az izraeli légvédelem működésbe lépett, miközben több közel-keleti ország – köztük Bahrein, Katar, Kuvait, Irak, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – ellen irányuló támadásokról is érkeztek hírek.

Az izraeli médiában délután felmerült, hogy „valószínűleg” meghalt Ali Hámenei, Irán legfőbb vezetője, ezt azonban Teherán később cáfolta.

Ugyanakkor több forrás szerint a Forradalmi Gárda vezetője és az iráni védelmi miniszter valóban életét vesztette a támadásokban.

