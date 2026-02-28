  • Megjelenítés
Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: a helyzet eszkalálódhat
Gazdaság

Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: a helyzet eszkalálódhat

Portfolio
Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a közel-keleti helyzet az eszkaláció irányába mutat, úgyhogy össze kell ülnie a Védelmi Tanácsnak.

Szijjártó Péter külügyminiszter elmondása szerint a térségi partnerekkel folytatott telefonos egyeztetések alapján

a közel-keleti helyzet egyértelműen az eszkaláció irányába halad.

A külügyminiszter arra figyelmeztetett: a válság súlyos következményekkel járhat az energiaárak alakulására és a globális biztonságra is.

A feszültség azután ugrott meg, hogy Izrael bejelentette: megelőző csapást indított Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen zajlik, katonai célpontok mellett iráni vezetőket is támadva. Teherán térségéből több robbanásról érkeztek felvételek, helyi források szerint Izrael elhúzódó harcokra készül. Donald Trump közlése szerint a cél az iráni atomprogram és ballisztikus rakéták felszámolása, valamint az iszlamista rezsim megbuktatása.

Még több Gazdaság

Ráfordultunk a célegyenesre - így állnak a pártok a közvélemény-kutatóknál

Lép a német kormány – Vége a 2022 óta tartó hosszabbítgatásoknak

Napelemesek, figyelem: olyan történt a szemünk láttára, amire még soha nem volt példa

Kapcsolódó cikkünk

Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, fontos iráni vezetők haltak meg - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Irán válaszul ellencsapást indított, az izraeli légvédelem működésbe lépett, miközben több közel-keleti ország – köztük Bahrein, Katar, Kuvait, Irak, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – ellen irányuló támadásokról is érkeztek hírek.

Az izraeli médiában délután felmerült, hogy „valószínűleg” meghalt Ali Hámenei, Irán legfőbb vezetője, ezt azonban Teherán később cáfolta.

Ugyanakkor több forrás szerint a Forradalmi Gárda vezetője és az iráni védelmi miniszter valóban életét vesztette a támadásokban.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Nagy változásról született döntés Brüsszelben, és ez a magyar árampiacra is hatni fog
Jön a brutális drágulás: akár 75 százalékkal többet fizethetünk az alapvető gyógyszerekért
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility