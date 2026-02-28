Váratlan kijelentést tett Zelenszkij kabinetfőnöke

Budanov kijelentése különös jelentőséggel bír. Ukrajna ugyanis a békefolyamat egyik sarokköveként olyan kötelező erejű biztonsági garanciákat követel, amelyek konkrét cselekvésre kötelezik az Egyesült Államokat és európai szövetségeseit, amennyiben Oroszország egy esetleges békemegállapodás után ismét támadást indítana.
A múlt héten Genfben tartott legutóbbi tárgyalási fordulón nem született áttörés. Kijev és Moszkva egyaránt nehéznek minősítette a megbeszéléseket, miközben Washington "érdemi előrelépésről" számolt be.
Donald Trump amerikai elnök továbbra is nyomást gyakorol mindkét félre, hogy megállapodásra jussanak a második világháború óta látott legnagyobb európai fegyveres konfliktus lezárása érdekében.
Zelenszkij ugyanakkor többször is sérelmezte, hogy Ukrajnára aránytalanul nagy nyomás nehezedik a további engedmények elfogadása érdekében.
Budanov azt is közölte, hogy Oroszország egyelőre nem egyezett bele a Zelenszkij és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti csúcstalálkozóba. Ennek lehetőségét korábban Steve Witkoff amerikai különmegbízott vetette fel.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
