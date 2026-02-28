Váratlan kijelentést tett Zelenszkij kabinetfőnöke

  • Megjelenítés
Oroszország a legutóbbi genfi tárgyalásokon elfogadta az Egyesült Államok által Ukrajnának felajánlott háború utáni biztonsági garanciákat – jelentette ki szombaton Kirilo Budanov, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke egy televíziós interjúban.

Budanov kijelentése különös jelentőséggel bír. Ukrajna ugyanis a békefolyamat egyik sarokköveként olyan kötelező erejű biztonsági garanciákat követel, amelyek konkrét cselekvésre kötelezik az Egyesült Államokat és európai szövetségeseit, amennyiben Oroszország egy esetleges békemegállapodás után ismét támadást indítana.

A múlt héten Genfben tartott legutóbbi tárgyalási fordulón nem született áttörés. Kijev és Moszkva egyaránt nehéznek minősítette a megbeszéléseket, miközben Washington "érdemi előrelépésről" számolt be.

Donald Trump amerikai elnök továbbra is nyomást gyakorol mindkét félre, hogy megállapodásra jussanak a második világháború óta látott legnagyobb európai fegyveres konfliktus lezárása érdekében.

Zelenszkij ugyanakkor többször is sérelmezte, hogy Ukrajnára aránytalanul nagy nyomás nehezedik a további engedmények elfogadása érdekében.

Budanov azt is közölte, hogy Oroszország egyelőre nem egyezett bele a Zelenszkij és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti csúcstalálkozóba. Ennek lehetőségét korábban Steve Witkoff amerikai különmegbízott vetette fel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

