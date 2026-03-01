Azonnal lépnek az olajhatalmak, de van itt valami, ami az egész világnak fájhat

Az OPEC+ vasárnap a vártnál nagyobb mértékű olajtermelés-növelésről tárgyal, miután az Irán elleni amerikai–izraeli hadműveletek és Teherán válaszlépései komoly szállítási zavarokat okoztak a Közel-Keleten.

Az OPEC+ két forrása szerint a csoport

vasárnap napi 411 ezer hordós, vagy annál is nagyobb termelésnövelésről egyeztet majd.

Ez a mennyiség jóval meghaladja az eredetileg várt napi 137 ezer hordós emelést. Bár a szervezetnek van tapasztalata a kitermelés növelésében kínálati zavarok idején, elemzők szerint

Szaúd-Arábián és az Egyesült Arab Emírségeken kívül a csoport többi tagja alig rendelkezik szabad kapacitással az érdemi többlettermeléshez.

A Reuters értesülései szerint Szaúd-Arábia az elmúlt hetekben már megkezdte a termelés és az export fokozását, felkészülve az Irán elleni amerikai csapásokra. Az olajárak pénteken hordónként 73 dollárra ugrottak, ami júlus óta a legmagasabb szintnek számít. Az áremelkedést az váltotta ki, hogy szombat óta leállt az olaj-, gáz- és egyéb szállítmányok forgalma a Hormuzi-szoroson át. A hajótulajdonosok ugyanis iráni figyelmeztetést kaptak, amely szerint a területet lezárták a hajóforgalom elől.

A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb olajszállítási útvonala, amelyen a globális olajforgalom több mint 20 százaléka halad keresztül. Közel-keleti vezetők figyelmeztették Washingtont, hogy az Irán elleni háború akár 100 dollár fölé is lökheti az olajárat – közölte Helima Croft, az RBC tapasztalt OPEC-elemzője. A Barclays szakértői szintén elképzelhetőnek tartják a százdolláros árszintet.

Croft ugyanakkor hozzátette, hogy egy esetleges nagyobb OPEC-termelésnövelés piaci hatása korlátozott lenne, mivel Szaúd-Arábián kívül nincs érdemi szabad kitermelési kapacitás. A vasárnapi, GMT szerint 11 órakor kezdődő egyeztetésen az OPEC+ nyolc kulcstagja vesz részt: Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Kuvait, Irak, Algéria és Omán.

A nyolcas csoport 2025 áprilisától decemberig összesen mintegy napi 2,9 millió hordóval emelte a termelési kvótákat, majd 2026 januárja és márciusa között a szezonális keresletcsökkenés miatt szüneteltette a növelést.

Forrás: Reuters

