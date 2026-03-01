  • Megjelenítés
Berúgta az ajtót a tavasz
Berúgta az ajtót a tavasz

A következő napokban kitart a kellemes, kora tavaszi időjárás: a napsütésé lesz a főszerep, csapadékra csak elvétve, főként a Dunántúlon lehet számítani. A nappali felmelegedésnek köszönhetően a csúcshőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, a hajnalok azonban még hűvösek, fagypont körüliek maradnak - számolt be az Időkép.

Hétfőn a reggeli fátyolfelhőzet kelet felé távozik, átadva helyét a napsütésnek. A napközben képződő gomolyfelhőkből legfeljebb a Dunántúlon fordulhat elő néhol egy-egy futó zápor, a légmozgás pedig mérsékelt marad.

Kedden is a napos idő lesz az uralkodó, záporok kialakulására csak a nyugati országrészben mutatkozik némi esély. A hajnali órákban nyugaton és északon pára- és ködfoltok nehezíthetik a látási viszonyokat, északkeleten pedig időnként megélénkülhet az északira forduló szél.

Szerdán sem várható jelentős változás, a sok napsütést csak időszakos gomolyfelhősödés zavarhatja meg. A Dunántúlon helyenként záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak, de a légmozgás továbbra is gyenge marad.

Csütörtökön folytatódik a napos, száraz idő, a délies szél mérsékelt lesz.

A hőmérséklet a hét második felében is a tavaszias tartományban alakul.

