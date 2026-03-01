Berúgta az ajtót a tavasz

Hétfőn a reggeli fátyolfelhőzet kelet felé távozik, átadva helyét a napsütésnek. A napközben képződő gomolyfelhőkből legfeljebb a Dunántúlon fordulhat elő néhol egy-egy futó zápor, a légmozgás pedig mérsékelt marad.

Kedden is a napos idő lesz az uralkodó, záporok kialakulására csak a nyugati országrészben mutatkozik némi esély. A hajnali órákban nyugaton és északon pára- és ködfoltok nehezíthetik a látási viszonyokat, északkeleten pedig időnként megélénkülhet az északira forduló szél.

Szerdán sem várható jelentős változás, a sok napsütést csak időszakos gomolyfelhősödés zavarhatja meg. A Dunántúlon helyenként záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak, de a légmozgás továbbra is gyenge marad.

Csütörtökön folytatódik a napos, száraz idő, a délies szél mérsékelt lesz.

A hőmérséklet a hét második felében is a tavaszias tartományban alakul.

